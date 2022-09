Rusko povlačenje nakon ukrajinske protuofenzive istaknulo je pitanje koje muči i Moskvu i zapadne prijestolnice - što će Vladimir Putin sljedeće učiniti kako bi obnovio svoje iscrpljene snage.

Pobornici sve glasnije zazivaju opću mobilizaciju...

Ukrajina procjenjuje da je više od 50.000 ruskih vojnika poginulo tijekom rata i dok podaci stranih govore da su gubici mnogo manji, Kremlj je bio prisiljen pronaći nove načine za popunu svojih trupa, uključujući regrutiranje iz zatvora i skloništa za beskućnike. Suočeni s ukrajinskom protuofenzivom, prokremaljski blogeri i neki televizijski stručnjaci sve glasnije pozivaju na mobilizaciju koja bi prisilila ruske građane na borbu. Putin se do sada opirao potpunoj mobilizaciji, jer bi predstavljala brojne izazove.

Dio problema je stav Kremlja koji svoju sveobuhvatnu invazije na Ukrajinu kao "specijalnu vojnu operaciju" koja ruskim trupama daje pravo da odustanu nakon kraja njihovih ugovora. Proglašenje mobilizacije ne samo da bi bilo nepopularno, osobito u najvećim gradovima Moskvi i Sankt Peterburgu; to bi zahtijevalo proglašavanje vojne operacije ratom, što bi značilo priznanje da invazija nije planirana.

...tu opciju je Kremlj sam sebi izbio

"Putin svakako ima problem. Ovo je jedna od rijetkih prilika u kojoj su se u smislu propagandne prezentacije satjerali u kut", rekao je Keir Giles, viši savjetnik programa za Rusiju i Euroaziju u londonskom think tanku Chatham House. "Ako to uokvirite kao posebnu vojnu operaciju i onda kažete 'zapravo smo u ratu' i zapravo izvršite mobilizaciju, to je samo po sebi priznanje neuspjeha, što je nešto što oni nisu učinili", rekao je za Newsweek. "Nije važno kako god upakirate zašto je to bio neuspjeh, još uvijek je slučaj da je to nazadovanje, koje se ne može objasniti", rekao je.

“Morali bi prvi put reći 'ne pobjeđujemo'. Ali to ne znači da Kremlj ne može izvršiti djelomičnu mobilizaciju potajno", ističe je Giles, misleći na Kremlj koji poziva pričuve s određenim stupnjevima službene obveze. "Na način koji se već događao. Ako pogledate ljude koji su pozvani iz drugih rodova i stavljeni na prvu crtu ne u skladu s njihovom specijalizacijom, to je neka vrsta prikrivene mobilizacije", dodao je. "To možemo očekivati ​​da će se nastaviti."

I Ramzan Kadirov proziva ruske dužnosnike

Kremlj je više puta zanijekao da planira mobilizaciju, iako je Newsweek u svibnju izvijestio kako su ruske vladine institucije regrutirale "ratne stručnjake za mobilizaciju". Američki think tank Institut za proučavanje rata (ISW) rekao je u četvrtak da Rusija "odgovara na poraz oko Harkovske oblasti udvostručenjem kripto-mobilizacije, a ne postavljanjem uvjeta za opću mobilizaciju".

Dodano je: "Čečenski vođa Ramzan Kadirov pozvao je sve federalne subjekte da pokrenu 'samomobilizaciju' i ne čekaju da Kremlj proglasi izvanredno stanje. Kadirov je ustvrdio da svaki federalni subjekt mora dokazati svoju spremnost pomoći Rusiji regrutiranjem najmanje 1000 vojnika umjesto držanja govora i vođenja besplodnih javnih događanja."

ISW je također rekao da su dužnosnici Kremlja i državni mediji, koji prethodno nisu upućivali pozive za regrutaciju širom zemlje, zadužili lokalne dužnosnike i medije da generiraju snage.

Već iskoristili očajničke mjere

Neke prethodne metode za povećanje broja vojnika u Ukrajini uključivale su očajničke mjere. Dobrotvorna udruga za beskućnike Nochlezhka rekla je Newsweeku prošlog mjeseca da je osoblje uprave okruga Frunzensky u Sankt Peterburgu ušlo u sklonište kako bi uvjerilo ljude da se pridruže oružanim snagama. U međuvremenu, britansko Ministarstvo obrane priopćilo je u petak da ruska privatna vojna tvrtka Wagner, grupa povezana s Kremljem, pokušava regrutirati ruske osuđenike za službu najmanje od srpnja. Britanski obrambeni dužnosnici dodali su da ruske vojne akademije skraćuju tečajeve obuke i pomiču datume diplomiranja kadeta, rekavši da su oni vjerojatno raspoređeni kao podrška ratu.

Prema Glavnom stožeru Oružanih snaga Ukrajine, Rusija je čak počela regrutirati bolesne i ozlijeđene vojnike iz bolnica kako bi nadomjestila svoje gubitke. Kijevska organizacija koja se bori protiv skrivenih nastojanja Kremlja za mobilizaciju rekla je da će Rusija vjerojatno pojačati online regrutaciju u očajničkom pokušaju da dovede više vojnika na prvu crtu koristeći platforme za povjerljive oglase.

Mame ih izdašnim plaćama na platformama za traženje posla

Zaklada ukrajinskih žrtava rata rekla je da je od početka rata više od 50.000 Rusa raspoređeno u Ukrajinu nakon što su regrutirani, posebice putem HeadHunter.ru, Avito.ru i Superjob.ru. Brojku je dobio analizirajući preglede slobodnih radnih mjesta, prijave i ponude za posao. "U ožujku smo procijenili da bi Rusija mogla regrutirati do 10.000 ljudi mjesečno putem interneta", rekao je za Newsweek iz Kijeva Jurij Mukhin, član odbora zaklade koja se bori protiv skrivenih nastojanja Kremlja za mobilizaciju, "to je vrlo učinkovit način mobilizacije."

Zabrinut je da će ruska vlada, suočena s krizom radne snage nakon uspjeha Ukrajine u protuofenzivi, nastojati nacionalizirati online usluge, što bi im dalo publiku od desetaka milijuna kojima će promovirao svoje ratne napore. "Ako to učini, onda bi se mogli koristiti za povećanje i ubrzavanje zapošljavanja", rekao je, "oni pokušavaju monopolizirati ovu industriju. Mislim da je to jedna od prijetnji koju sada imamo." Mukhin je rekao da je analiza njegove zaklade istaknula mobilizaciju u sjeni u kojoj su bila 142 različita agenta za regrutiranje za upražnjena vojna mjesta, u većini slučajeva same vojne jedinice.

Online mali oglasi za vojnike nalaze se na web stranicama i mobilnim aplikacijama koje imaju desetke milijuna korisnika, publiku sličnu državnim televizijskim kanalima. Mjesečne plaće za privlačenje vojnika kretale su se od 45.000 rubalja (750 dolara) do 500.000 rubalja (8300 dolara). Najviši ugovori ponuđeni su u regijama Kaluga i Karelija jer je Rusija usmjerila svoju borbu za vojnike na ekonomski siromašnija područja zemlje.

Već iz plaće je očito da ih šalju na bojište

"Prosječna plaća je 140.000 rubalja (2.350 dolara) što jasno pokazuje da će ti ljudi biti raspoređeni u Ukrajinu jer ova razina plaće nikada nije bila isplaćena običnim ruskim vojnicima koji borave u zemlji", rekao je Mukhin.

Mukhin je rekao da većina slobodnih radnih mjesta traži vojnike za vojnu jedinicu u gradu, na primjer, Saratovu ili Sankt Peterburgu. "Ono što vidimo je da ih službeno regrutiraju u te vojne postrojbe u regijama, a zatim ih raspoređuju u Ukrajinu."

Zaklada ukrajinskih žrtava rata tužila je Prosus, tvrtku koja kotira na burzi u Amsterdamu i koja je bila vlasnik Avita, a koja je u ožujku priznala da je objavljivala vojne oglase. U svibnju je Prosus najavio da će prodati svoj udio u Avitu, za koji Mukhin kaže da više ne navodi vojne poslove, iako je zabrinut zbog popisa na Headhunteru i Superjobu.