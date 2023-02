Novim amandmanima ruskog zakona javnim službenicima zabranjuje se upotreba većine stranih riječi tijekom obavljanja dužnosti, nakon odluke koju je je u utorak potpisao predsjednik Vladimir Putin.

Putin od početka ruske invazije na Ukrajinu ponavlja kako želi zaštititi Rusiju od onoga što naziva degeneriranim zapadom koji pokušava uništiti zemlju.

Nije dopušteno koristiti strane izraze

Amandmani na zakon iz 2005. godine, potpisani u utorak, osmišljeni su kako bi zaštitili status Rusa, stoji u tekstu objavljenom na stranici vlade.

''U korištenju ruskog jezika kao državnog jezika Ruske Federacije nije dopušteno koristiti riječi i izraze koji ne odgovaraju normama suvremenog ruskog jezika, osim stranih riječi koje nemaju ekvivalente u širokoj uporabi na ruskom", stoji u tekstu.

Popis stranih riječi koje se još mogu koristiti bit će objavljeni zasebno. U amandmanima se ne spominju nikakve kazne za one koji neće poštivati izmijenjeni zakon.

Rusija želi kriminalizirati 'rusofobiju'

Predsjednik ruskog Vijeća za ljudska prava pozvao je na domošenje novog zakona koji bi kriminalizirao "rusofobiju", javlja državna novinska agencija Interfax, a prenosi Sky News.

Na današnjem sastanku, Valerij Fadejev predložio je definiranje koncepta "rusofobije" na zakonodavnoj razini i pozvao na donošenje zakona koji bi to spriječio.

"A što je rusofobija? Mi to intuitivno shvaćamo, ali kako to napisati u zakon, kako to kvalificirati pravnim jezikom, kako kvalificirati djela", rekao je Fadejev.

"Naš zadatak danas je pokušati pravno formulirati što je rusofobija i koji se članci kaznenog zakona mogu koristiti pod ovom kvalifikacijom, a ako takvog članka nema, onda se mora uvesti dodatni članak", dodao je.