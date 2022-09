Ruski predsjednik Vladimir Putin u srijedu je u govoru, kojim je proglasio djelomičnu vojnu mobilizaciju koja počinje odmah, poručio da će Moskva, ako Zapad nastavi s "nuklearnim ucjenama" odgovoriti svom snagom svoga arsenala.

Ta odluka donesena je nakon poteza donjeg doma moskovskog parlamenta, Državne dume, da izmijeni zakon o vojnoj službi.

Izmjenama zakona pooštrile su se kazne za kršenje dužnosti u vojnoj službi, poput dezerterstva ili izbjegavanja službe.

CNN je objavio da je u nacrtu zakona predviđena zatvorska kazna u trajanju od 15 godina za kršenje dužnosti i otpor ili prisilu na otpor povezan s vojnom službom u vrijeme mobilizacije i ratnog stanja, a Newsweek je objavio da bi ruski vojnici koji dezertiraju mogli završiti u zatvoru na 10 godina.

One osobe koje budu odsutne u periodu od dva do 10 dana mogu biti kažnjene zatvorskom kaznom do pet godina, a ne jednu godinu, kakva je kazna za isto djelo bila do sada. Napuštanje jedinice dulje od mjesec dana kažnjavat će se s 10, umjesto dosadašnjih pet godina, a vojnici koji se odbiju boriti ili ne poslušaju naredbe nadređenih dobit će dvije do tri ili u težim slučajevima, tri do 10 godina.

Predložena je kazna od 10 godina za radnike u vojno-industrijskom sektoru koji ne realiziraju ciljeve i rokove isporuke za državne narudžbe, a predloženo je i uvođenje odgovornosti do pet godina zatvora za uništenje ili nenamjerno oštećenje oružja i vojne opreme tijekom ratnog razdoblja.

