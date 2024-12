Europa se naoružava, situacija neizvjesna, sve je više vojne snage: 'To je nova stvarnost'

Četiri godine bit će u veljači otkad je započeo rat u Ukrajini. Razmatraju se scenariji globalnog sukoba. Milan Petričković sa Fakuleteta političkih nauka u Srbiji, analitičar za međunarodne odnose Mihailo Savić te Daniel Šunter s Balkanske bezbedonosne mreže govorili su o ratu u Ukrajini, piše Una Kučuk za Kurir.rs.

"Što se tiče crvenih linija, odnosno potencijalne uporabe nuklearnog oružja, bilo je simulacija mogućih udara s obje strane", rekao je Petričković.

A kada je riječ o kraju sukoba, Savić napominje da nijedan dobar analitičar ne može reći kada će se to dogoditi. Ipak, "postoje dva načina za to, prvi je vojni jer Ukrajina očito više ne može izdržati, a drugi način da se to okonča su pregovori, što ovisi isključivo o SAD-u".

Dvije strane priče

Schunter je dodao da "postoje ozbiljne naznake o spremnosti članica NATO-a da se vojno rasporede na prostoru Ukrajine" te da Europa ide na dodatno naoružavanje. Kaže: već imamo veću prisutnost vojnih snaga u Bugarskoj, Rumunjskoj i Mađarskoj, a to je trend koji će se nastaviti i to je nova sigurnosna stvarnost.

"Ako dođe do stvaranja europske vojske, u kojem kontekstu će se ona stvarati ili je to bila neka vrsta probnog puštanja balona u javno mnijenje, ne znamo, ali prisutnost militarizacije je očigledna", napomenuo je Petričković.

Savić je dodao: "S jedne strane se govori da su Rusi bili potpuno nesposobni, da je Ukrajina katastrofalno napadnuta i da više koriste lopate nego oružje. S druge strane, kažu da će Rusija, ako ne obrane Ukrajinu, napasti Poljsku i da će Putin biti novi Hitler".

