Rusi srušili vlastiti borbeni avion iznad Krima: Pilot živ izgorio u buktinji

Ruske snage oborile su vlastiti višenamjenski borbeni avion Su-30SM iznad Krima, kazao je u petak glasnogovornik ukrajinske mornarice Dmitro Pletenčuk, javlja Kyiv Independent.

Istaknuo je da se pogreška dogodila dok je ruska protuzračna obrana pokušavala presresti ukrajinski dronove koji su noću letjeli prema okupiranom poluotoku.

Pilot umro

Pletenčuk je kazao da da su presretnute radijske komunikacije otkrile da je pilot poginuo nakon što su se zapalila oba motora i izazvala požar.

"Neprijatelj je vjerojatno oborio vlastiti višenamjenski lovac dok je odbijao ukrajinski napad dronovima koristeći sustave protuzračne obrane", rekao je Pletenčuk.

Podsjetimo, Su-30SM je dvomotorni i dvosjedni višenamjenski lovac koji misije može izvoditi u svim vremenskim uvjetima i presretati ciljeve u zraku. Izvješća su pokazala da su ruske snage do kraja prošle godine u uporabi imale 130 takvih zrakoplova.

