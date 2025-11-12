FREEMAIL
IZNENADNA PORUKA /

Rusi: 'Spremni smo na pregovore s Ukrajinom. Lopta je na njihovom terenu'

Rusi: 'Spremni smo na pregovore s Ukrajinom. Lopta je na njihovom terenu'
Foto: Profimedia

Od susreta u najvećem turskom gradu 23. srpnja nije bilo susreta licem u lice između dviju država.

12.11.2025.
12:00
Hina
Profimedia
Rusija je spremna na nastavak mirovnih pregovora s Ukrajinom u Istanbulu, prenosi u utorak ruska novinska agencija TASS riječi dužnosnika ministarstva vanjskih poslova. 

Od susreta u najvećem turskom gradu 23. srpnja nije bilo susreta licem u lice između dviju država. 

TASS prenosi da je dužnosnik ministarstva Aleksej Poliščuk rekao kako turska strana ponavlja pozive na nastavak mirovnih pregovora. 

"Ruski tim je spreman na to. Lopta je na ukrajinskom terenu", kazao je. Ukrajina pak odbacuje optužbe Kremlja da je ona kriva za zastoj u mirovnom procesu. 

Na susretu krajem srpnja, dugom samo 40 minuta, ukrajinska strana predložila je susret u kolovozu između njezinog predsjednika Volodimira Zelenskog i ruskog predsjednika Vladimira Putina

Kremlj je potom objavio da je Putin spreman na takav susret, no samo ako će biti u Moskvi, što je Kijev odbacio.

POGLEDAJTE VIDEO: Moćni Posejdon sada ima i podmornicu koja će ga nositi, svijet u strahu od Putinovog torpeda

RusijaVladimir PutinUkrajinaVolodimir ZelenskiMirovni Pregovori
