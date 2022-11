Dok su se ukrajinske snage ovoga tjedna obrušile na okupirani lučki grad Herson, marionetski vladari Kremlja poslali su tim u kamenu katedralu iz 18. stoljeća na posebnu misiju - krađu kosti princa Grigorija Aleksandroviča Potemkina.

Sjećanje na osvajača iz 18. stoljeća živo je za one u Kremlju koji su željeli obnoviti rusko carstvo. Potemkin je bio taj koji je uvjerio svoju ljubavnicu, Katarinu Veliku, da pripoji Krim 1783. Utemeljitelj Hersona i Odese, tražio je stvaranje "Nove Rusije", dominiona koji se protezao preko današnje južne Ukrajine uz Crno more.

Kada je predsjednik Vladimir Putin napao Ukrajinu u veljači s ciljem obnove dijela davno izgubljenog carstva, pozvao se na Potemkinovu viziju. Sada, s Putinovom vojskom koja nije uspjela u maršu prema Odesi i prijeti joj izbacivanje iz Hersona, njegovi veliki planovi su u opasnosti. Ali među lojalistima u Kremlju još uvijek vlada duboko uvjerenje u ono što oni smatraju ruskim zakonitim carstvom, piše New York Times.

'Prevezli smo ostatke svetog princa'

Tim se spustio u kriptu ispod usamljenog nadgrobnog spomenika od bijelog mramora unutar katedrale Svete Katarine. Kako bi došli do Potemkinovih ostataka, morali su otvoriti poklopac u podu i supustiti se niz uski prolaz, objašnjavaju ljudi koji su posjetili kriptu. Tamo su pronašli jednostavan drveni lijes na povišenom podiju, označen križem.

Ispod poklopca lijesa nalazila se mala crna vrećica koja je sadržala Potemkinovu lubanju i pažljivo numerirane kosti.

Opunomoćenici Kremlja nisu se nimalo trudili sakriti krađu - naprotiv. Čelnik regije Herson imenovan od strane Rusije, Vladimir Saldo, rekao je da su Potemkinovi ostaci odneseni iz grada, na zapadnoj obali rijeke Dnjepar, na nepoznatu lokaciju istočno od Dnjepra, dok se ukrajinske trupe približavaju. "Prevezli smo na lijevu obalu ostatke svetog princa koji su bili u katedrali Svete Katarine", rekao je Saldo u intervjuu emitiranom na ruskoj televiziji. "Prevezli smo samog Potemkina."

'Potemkin bi prezirao Putina'

Lokalni ukrajinski aktivisti potvrdili su da je crkva opljačkana te da su, zajedno s kostima, uklonjeni i kipovi štovanih ruskih heroja. Po procjeni povjesničara Simona Sebaga Montefiorea, autora knjige "Katarina Velika i Potemkin", to je bio deveti put da je Potemkinov mir prekinut.

Montefiore je u jednom intervjuu rekao da ga je Kremlj kontaktirao nedugo nakon objavljivanja njegove knjige 2000. te su rekli kako se Putin divi njegovom radu. Ali Montefiore je u četvrtak rekao da je Putinovo čitanje povijesti bilo duboko pogrešno i da je njegov rat pretvorio u ruševine ukrajinske gradove poput Mariupolja i Mikolajeva koje su Potemkin i rani ruski imperijalisti pomogli izgraditi. (Izraz "Potemkinovo selo" skovan je kako bi opisao impresivnu fasadu izgrađenu da sakrije nepoželjno realno stanje, iako Montefiore kaže da je izraz netočno pripisan princu, čija su postignuća u današnjoj Ukrajini bila stvarna.)

"Potemkin bi prezirao Putina i sve za što se zalaže", rekao je. Potemkin i carica Katarina, rekao je, smatrali su to područje kozmopolitskim prozorom na Mediteran, naseljenim živahnom mješavinom ljudi različitih etničkih pripadnosti i nacionalnog podrijetla. Uništenje gradova u čijoj je izgradnji pomogao Potemkin, kaže Montefiore, dovelo je Putina u ulogu uništitelja tih ranijih trijumfa.

Uništeno više od 200 kulturnih lokacija

Pljačkanje Potemkinovog groba dio je ruskih nastojanja da izbriše ukrajinski identitet. Ruske snage uništile su i sustavno pljačkale ukrajinsko blago, uključujući ukrajinske pravoslavne crkve, nacionalne spomenike i mjesta kulturne baštine. Poslali su stručnjake da pobjegnu sa zlatnim antikvitetima iz skitske kulture stare 2300 godina. Od 24. listopada UNESCO je u Ukrajini dokumemntirao štetu i razaranje na više od 200 kulturnih lokacija.

Ali kosti Potemkina, slavnog vojnog zapovjednika i državnika, imale su dodatan odjek u Kremlju. Montefiore, koji je zabilježio "nečuveno razvratnički životni stil i uzbudljive političke trijumfe" Potemkina i Katarine, istaknuo je posebno mjesto u povijesti koje ovaj par zauzima za Putina i ultranacionaliste, dok pokušavaju spojiti "pozlaćenu veličanstvenost carstva Romanova sa sumornom slavom staljinističke supersile, u osebujan moderni hibrid."

Ruski vladari nisu uvijek gledali s divljenjem ostavštinu Potemkina i Katarine - što je činjenica koju naglašava priča o tome što se događalo s Potemkinovim ostacima tijekom stoljeća.

Kada je Potemkin umro 1791., ožalošćena carica naredila je veliki sprovod i dala dovesti njegovo tijelo u Herson, gdje je izloženo nepokriveno u posebno sagrađenoj grobnici u kripti, napisao je Montefiore. U vrijeme kada je Katarina umrla 1796., to mjesto je postalo nešto poput hodočašća, razbjesnivši njezina sina i nasljednika, Pavla I., koji je vladao Rusijom do njegova ubojstva 1801. On je naredio da Potemkin bude pokopan u neoznačenom grobu, a neki izvještaji sugeriraju da je naredio lokalnom dužnosniku da razbije i razbaca Potemkinove kosti u obližnjem Vražjem klancu. Godinama je bilo nejasno jesu li naredbe izvršene.

Televizijski spektakl ultranacionalizmu

Tek je 1818. pretragom kripte utvrđeno da su ostaci još uvijek tamo. Godine 1859. i 1873. grob je ponovno otvoren kako bi se utvrdilo da su ostaci doista posmrtni ostaci velikoga kneza. Izdajnička trokutasta rupa u lubanji, ostavljena tamo kao dio procesa balzamiranja, pokazala je da jesu. Dok je bjesnila boljševička revolucija, kripta u crkvi Svete Katarine ponovno je otvorena i, kako je Montefiore zabilježio u svojoj knjizi, tamo su bile požutjele fotografije revolucionara koji su držali posmrtne ostatke. Godine 1930. mladi pisac posjetio je Svetu Katarinu, koju su komunisti preimenovali u Hersonski antireligijski muzej. Pronašao je dva čudna eksponata koji drže "lubanju ljubavnika Katarine II, Potemkina" i "kosti ljubavnika Katarine II, Potemkina". Ubrzo nakon otkrića, ostaci su ponovno pokopani u kripti. Službenici su ponovno otvorili grobnicu 1980-ih kako bi potvrdili identitet posmrtnih ostataka.

Istražujući za svoju knjigu, Montefiore je osobno otišao do Svete Katarine vidjeti ostatke, za koje je napisao da se još uvijek čuvaju u jednostavnoj crnoj vreći unutar drvenog lijesa. Nije jasno gdje su sada niti što Kremlj planira učiniti s njima. Montefiore u potpunosti očekuje da će Potemkinovi posmrtni ostaci stići do Rusije, gdje bi se mogli pojaviti u "jezivo grubom i televizijskom spektaklu ultranacionalizma".

