Rusi otkrili što su gađali u snažnom udaru na Ukrajinu

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je u nedjelju da su njegove snage izvele masovne noćne napade na ukrajinske vojno-industrijske objekte te na plinsku i energetsku infrastrukturu.

Ministarstvo je također priopćilo da su ruske snage zauzele naselje Kuzminovka u ukrajinskoj Donjeckoj regiji.

Kijev je priopćio da je u ruskom noćnom napadu poginulo najmanje petero ljudi te je oštećena infrastruktura u mnogim regijama.

Podsjetimo, članica NATO-a Poljska izjavila je da je rano u nedjelju digla avione kako bi zaštitila svoju zračnu sigurnost.

