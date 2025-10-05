Rusi otkrili što su gađali u snažnom udaru na Ukrajinu
Ministarstvo je također priopćilo da su ruske snage zauzele naselje Kuzminovka u ukrajinskoj Donjeckoj regiji
Rusko ministarstvo obrane priopćilo je u nedjelju da su njegove snage izvele masovne noćne napade na ukrajinske vojno-industrijske objekte te na plinsku i energetsku infrastrukturu.
Ministarstvo je također priopćilo da su ruske snage zauzele naselje Kuzminovka u ukrajinskoj Donjeckoj regiji.
Kijev je priopćio da je u ruskom noćnom napadu poginulo najmanje petero ljudi te je oštećena infrastruktura u mnogim regijama.
Podsjetimo, članica NATO-a Poljska izjavila je da je rano u nedjelju digla avione kako bi zaštitila svoju zračnu sigurnost.
