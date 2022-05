'SKIDAJU' KLJUČNI KADAR / Rusi izgubili još dva najviša časnika, među njima i pukovnika elitne postrojbe: 'Nije mu pomoglo u susretu s ratnicima'

Dosjagajev i Ivanov su 47. i 48. visoki časnici za koje se zna da su poginuli boreći se za ruske snage u Ukrajini. Vjeruje se da je Rusija do sada izgubila i 10 generala, no vjerojatno je pravi broj veći obzirom na to da Kremlj ne objavljuje podatke