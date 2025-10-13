Procurili podaci: Rusi dnevno gube 1000 vojnika, ranjene uglavnom ostavljaju na bojišnici

Rusija je izgubila 281.550 vojnika u Ukrajini tijekom prvih osam mjeseci ove godine, prema dokumentu za koji ukrajinska obavještajna služba tvrdi da sadrži procurjele ruske podatke, piše Politico.

Popis, objavljen 6. listopada, pokazuje zapanjujuću razinu gubitaka uz minimalne dobitke na bojištu. Navodi se da je 86.744 Rusa poginulo, 33.966 ih se vodi kao nestalo, 158.529 je ranjeno, a 2311 zarobljeno.

Ruski medijski portal Mediazona bio je skeptičan prema nekim brojkama. Zajedno s BBC-jem provodi projekt identifikacije Rusa poginulih u borbama od početka rata i dosad je imenovao više od 134.000. Teškoće u imenovanju poginulih znače da će brojke uvijek biti niže od širokih procjena gubitaka.

Mediazona smatra da je broj od više od 000 Rusa poginulih na bojišnici uz rijeku Dnjepar previsok, no ukrajinska vojska navodi da su neke ruske postrojbe iz tog područja prebačene u istočnu Ukrajinu, gdje se ove godine vode najkrvavije borbe.

Međunarodna obavještajna skupina Frontelligence Insight izjavila je za Politico da se čini kako je procurjeli dokument prilično točan i u skladu s njihovim vlastitim procjenama. "Brojke koje smo tada imali uvelike se podudaraju s onima u dokumentu, što sugerira da se objavljeni podaci nalaze unutar očekivanog raspona“, navodi skupina.

I druge internetske obavještajne skupine koje proučavaju rat slažu se s tim procjenama.

Neučinkovit rat Kremlja

Statistika pokazuje koliko je neučinkovit način na koji Kremlj vodi rat te koliko utjecaja ima uporaba dronova koje ukrajinske snage koriste protiv Rusa.

"Zbog nedostatka normalnog sustava evakuacije ranjenih s bojišta, na svakog poginulog dolazi samo 1,3 ranjenika. To ukazuje na nizak stupanj preživljavanja ranjenih, koji su slabo obučeni iz taktičke medicine i obično se napuštaju bez pomoći nakon ozljede“, navodi se u izvješću. Izvješće je pripremila ukrajinska vojna obavještajna služba putem svoje linije "Želim živjeti“, namijenjene ruskim vojnicima koji se žele predati, i priloženo je uz ruske podatke.

U drugim ratovima omjer poginulih i ranjenih obično je bliži 1 prema 3, što naglašava da Rusija ne spašava svoje vojnike. Ukupno se procjenjuje da su ruski gubici od početka pune invazije na Ukrajinu u veljači 2022. premašili milijun poginulih, ranjenih i nestalih, priopćio je Glavni stožer ukrajinske vojske. Računa se da Rusija gubi oko 1000 vojnika dnevno.

U veljači je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski procijenio da je od početka rata poginulo više od 46.000 ukrajinskih vojnika, a 390.000 ih je ranjeno.

Ukrajinski su gubici manji jer se uglavnom brani, dok napadači obično trpe veće žrtve. Ukrajina je također uložila više napora u spašavanje i liječenje svojih ranjenih vojnika.

"Što se tiče gubitaka... ruske su žrtve tri puta veće od naših“, rekao je Zelenski na sastanku s novinarima u kolovozu.

Rusija polako napreduje

Ti golemi brojevi poginulih i ranjenih posljedica su ruskog pritiska na više točaka bojišnice. Ta je strategija dovela do toga da su ukrajinske snage razvučene.

"Ove se godine crta bojišta povećala za oko 200 kilometara. Osim toga, imamo još 2400 kilometara gdje nema borbenih operacija, ali i tamo moramo držati naše trupe“, izjavio je krajem rujna u Kijevu general Oleksandr Sirskij, zapovjednik ukrajinske vojske.

"Što se tiče opće situacije na fronti, ona ostaje teška. Neprijatelj nastavlja napredovati u glavnim smjerovima, osobito prema Pokrovsku i Dobropillji. U drugim smjerovima borbe su slabijeg intenziteta. Općenito, situacija je pod našom kontrolom“, rekao je Sirskij.

Kako bi povećala broj vojnika, Ukrajina je pojačala novačke kampanje – oglasi su preplavili ulice, medije, pa čak i poruke na mobilnim telefonima građana.

I Rusija se suočava s vlastitim problemima. Neke regije novim regrutima nude bonus pri potpisu ugovora do 2,5 milijuna rubalja (oko 26.000 eura), ali izvještaji o visokoj stopi pogibelji i užasnim uvjetima sve više odvraćaju ljude od prijave.

Institut za proučavanje rata (Institute for the Study of War, ISW) iz Washingtona procjenjuje da Rusija mjesečno regrutira oko 31.600 vojnika, ali bilježi prosječno 35.193 gubitaka mjesečno.

"Čini se da su ruske snage sposobne i voljne održavati takvu stopu gubitaka, unatoč ograničenim taktičkim uspjesima“, zaključuje ISW.

Potraga za novim regrutima

Povećani ruski napori za novačenje u Africi i na Bliskom istoku također ukazuju na poteškoće pri pronalaženju novih vojnika kod kuće. Frontelligence Insight je došao do nekoliko tisuća zapisa s osobnim podacima afričkih i bliskoistočnih državljana koji se bore za Rusiju u Ukrajini i zabilježio značajan porast aktivnosti.

"Primjerice, jedan skup podataka sa 1045 prijava pokazuje da je između 2023. i 2024. godine 394 osoba iz Afrike i Bliskog istoka potpisalo ugovore s ruskim Ministarstvom obrane, dok je samo u prvoj polovici 2025. zabilježen 651 ugovor — gotovo dvostruko brže nego prije“, navodi Frontelligence Insight.

Ruski napori za novačenje u inozemstvu usmjereni su uglavnom na ekonomski ugrožene zemlje. Regruti se često mame obećanjima o velikim svotama novca — ponekad u visini desetogodišnje prosječne plaće — te (često lažnim) jamstvima da će imati neborbene uloge, poput kuhara, navodi skupina.

Analize Frontelligence Insight ukazuju na glavni trend u ruskoj vojsci: rastuće bonuse pri potpisu ugovora, širenje novačenja među osobama u pritvoru i sve veći pritisak na ročnike da potpišu ugovore s Ministarstvom obrane i budu poslani u Ukrajinu.

"Sve to sugerira da Rusija ima poteškoće s održavanjem novačenja putem tradicionalnih financijskih poticaja. Ako se taj trend nastavi, Kremlj će se suočiti s izborom između drastičnih mjera poput šire mobilizacije ili s istim nedostatkom ljudstva koji muči ukrajinsku vojsku posljednje dvije godine“, stoji u analizi.

Jednom kad stignu u Ukrajinu, ti ruski vojnici suočavaju se sa smrtonosnim uvjetima. Ukrajinski dronovi love pojedine vojnike, topništvo i rakete pogađaju opskrbne linije, a korištenje oklopnih vozila postalo je rijetko zbog visokog rizika od uništenja. Vojnici koji sudjeluju u tzv. „napadima mesnih valova“ prijavljuju zastrašujuće gubitke.

"U lipnju 2025. naš je tim procijenio da Rusija gubi otprilike 8.400 do 10.500 ljudi mjesečno u borbama,“ navodi Frontelligence Insight.

