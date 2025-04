Ključni čovjek SAD-a neće sudjelovati na mirovnim pregovorima o Ukrajini

Američki državni tajnik Marco Rubio neće sudjelovati na razgovorima u Londonu kojima je cilj završetak rata u Ukrajini, rekla je glasnogovornica State Departmenta Tammy Bruce.

Rubio je nakon razgovora s britanskim kolegom na društvenoj mreži X objavio da će odgoditi put i posjetiti Ujedinjeno Kraljevstvo u idućim mjesecima.

Razgovori će se nastaviti, a na njima će sudjelovati izaslanik predsjednika Donalda Trumpa za Ukrajinu general Keith Kellogg, dodao je.

Nije, međutim, jasno znači li njegov izostanak da je Trump smanjio očekivanja Washingtona od sastanka u Londonu nakon što je u nedjelju rekao kako se nada da će Moskva i Kijev ovoga tjedna postići sporazum i prekinuti sukob u Ukrajini.

"U ovom trenutku, dok sastanci u Londonu još traju, on neće biti prisutan. No, ova se izjava ne odnosi na same sastanke nego na logistička pitanja u njegovu rasporedu", rekla je Bruce novinarima na redovitom brifingu. "General Kelogg je ondje i on će sudjelovati na razgovorima", dodala je.

Odluka je uslijedila nakon upozorenja da će se SAD povući iz pokušaja postizanja mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine, ne bude li uskoro jasnih znakova napretka.

