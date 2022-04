Rusija je pozvala ukrajinske snage koje se bore u Mariupolju da polože oružje u nedjelju ujutro kako bi spasile svoje živote, ali nema nikakvih informacija nakon što je četverosatni prozor za predaju stupio na snagu u 5 ujutro po srednjoeuropskom vremenu u strateškoj luci na jugoistoku zemlje. Sirene za zračne napade oglasile su se širom zemlje rano ujutro, što je redovita pojava, a u jutarnjem izvješću ukrajinske vojske navodi se da su ruski zračni napadi na Mariupolj nastavljeni uz "napadačke operacije u blizini morske luke".

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je u subotu da su ruske snage "očistile" urbano područje Mariupolja i da je samo mali kontingent ukrajinskih boraca ostao u divovskoj čeličani. Tvrdnja Moskve da je preuzela kontrolu nad Mariupoljom, poprištem najtežih ratnih sukoba i najgore humanitarne katastrofe, nije se mogla neovisno provjeriti. Bio bi to prvi veći grad koji je pao u ruke ruskih snaga od invazije 24. veljače.

"Uzimajući u obzir katastrofalnu situaciju u metalurškom pogonu Azovstal i vodeći se isključivo humanim načelima, ruske oružane snage nude militantima nacionalističkih bataljuna i stranim plaćenicima od 6 sati ujutro po moskovskom vremenu 17. travnja 2022., da zaustave sva neprijateljstva i polože oružje", navodi se u priopćenju ministarstva obrane.

"Svima koji polože oružje zajamčeno je da će im životi biti pošteđeni", navodi se i dodaje da borci mogu napustiti postrojenje "do 10 sati bez oružja i municije (9 po srednjoeuropskom vremenu)". Iz Kijeva nije bilo odgovora.

Obrana u podzemlju

Tvornica Azovstal, opisana kao tvrđava u gradu, leži u industrijskom području koje gleda na Azovsko more i pokriva prostor veći od 11 četvornih kilometara a sadrži bezbroj zgrada, visokih peći i željezničkih pruga.

Branitelji grada uključuju ukrajinske marince, motorizirane brigade, brigadu Nacionalne garde i Azovski bataljun - paravojnu jedinicu koju su stvorili krajnje desni nacionalisti koja je kasnije uključena u Nacionalnu gardu. Nije poznato koliko ih je u čeličani.

"Situacija je vrlo teška" u Mariupolju, rekao je predsjednik Volodimir Zelenskij za novinski portal Ukrajinska pravda. "Naši vojnici su blokirani, ranjenici su blokirani. Humanitarna kriza je… Ipak, dečki se brane."

U Mariupolju su novinari Reutersa stigli do divovske čeličane Ilič, jedne od dvije tvornice metala u kojima su se branitelji utaborili u podzemnim tunelima i bunkerima. Moskva je tvrdila da ju je zauzela u petak. Tvornica je svedena na ruševinu od čelika i miniranoga betona, bez ikakvih tragova branitelja. Nekoliko tijela civila ležalo je raštrkano po obližnjim ulicama.

Glavna luka Donbasa najveći dobitak Rusije

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su njegove snage "potpuno očistile" urbano područje Mariupolja od ukrajinskih snaga i blokirale "ostatke" u čeličani Azovstal, objavila je novinska agencija RIA.

U njemu se navodi da su od subote ukrajinske snage u gradu izgubile više od 4000 ljudi. Zelenskij je optužio Rusiju da "namjerno pokušava uništiti sve" u Mariupolju i rekao da je njegova vlada u kontaktu s braniteljima. Nije se osvrnuo na tvrdnju Moskve da ukrajinske snage više nisu u urbanim četvrtima. Također je rekao da će "istrebljenje" boraca u Mariupolju stati na kraj bilo kakvom obliku pregovora s Rusijom.

Ako Mariupolj padne, to bi bila najveći dobitak Rusije u ratu do sada. To je glavna luka Donbasa, dviju pokrajina na jugoistoku za koje Moskva traži da se u potpunosti ustupe separatistima.

