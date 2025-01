Vapaj roditelja dječaka (9) ubijenog na božićnom sajmu: 'Nismo još vidjeli tijelo'

André Gleißner (9) najmlađa je žrtva stravičnog napada na božićnom sajmu u njemačkom gradu Magdeburg. Taleb Al-Abdulmohsen (50) iznajmljenim BMW-om u smrtonosnoj vožnji na božićnom sajmu u Magdeburgu usmrtio je petero ljudi.

Dan nakon napada majka dječaka objavila je dirljivu objavu na Facebooku izražavajući tugu za svojim dječakom. Ali sada roditelji u videu iznose ozbiljne optužbe da se osjećaju iznevjereno. Očito im je zabranjeno osobno se oprostiti od Andréa, navode njemački mediji, javlja Fenix Magazin.

Roditelji su snimku objavili na TikToku. "Želimo vam dati malu novost o statusu o tome što nam se trenutačno događa, koliko se zaluđeno osjećamo i što nam se trenutačno ovdje radi ili što se događa s Andréom", počinje očuh Patrick.

'Zašto majka još mora toliko patiti?'

Htjeli bi ponovno vidjeti tijelo svog sina, no to im nije dozvoljeno. "Dovoljno je teško za sve nas. Sada smo na jedanaestom danu i nada nestaje sa svakom sekundom…", kazala je majka Desirée.

Nakon što su roditelji zaprijetili da će dovesti odvjetnika, stvari su se barem malo pomakle, tvrde: "Sada bi trebalo proći još dva dana prije nego što možemo vidjeti svoje dijete. Nitko ne zna da li to uopće smijemo, da li bi to bilo razumno", kaže majka u videu. "Ne razumijem zašto majka još mora toliko patiti", dodaje. Viši javni tužitelj je rekao njemačkim medijima na Novu godinu da je tijelo devetogodišnjaka bilo dostupno za pregled pravosuđu od 22. prosinca.

"Iznimno nam je žao što se to još nije moglo realizirati. U kontaktu smo s obitelji i omogućit ćemo to što je prije moguće. Kako bismo mogli provesti kazneni postupak koji je pouzdan s dokazima, moraju se poštivati ​​određeni standardi forenzičkih istraživanja koji su doveli do ovog vremenskog razdoblja. Bili smo i ostajemo u kontaktu s rodbinom”, rečeno je iz Državnog ureda kriminalističke policije Saske-Anhalta.

