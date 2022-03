RUSKA PROPAGANDA NIJE USPJELA? / Vojni analitičar tvrdi da ruska okupacija upada u sve veće probleme: 'Pitanje je kada će uslijediti pravi ruski udar'

'Vidjet ćemo koliko će im značiti to što ruski vojnici usporavaju sve moguće. To je dokaz da ruska propaganda nije uspjela. To im posebno otežava situaciju, kaže vojni analitičar Robert Barić