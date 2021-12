Situacija na rusko-ukrajinskoj granici posljednjih je godina često bila napeta. No, proteklih se tjedana događa nešto posebno. Gomilanje ruske vojske na granicama signal je da bi se mogao dogoditi i scenarij iz noćne more - totalni rat Rusije i Ukrajine.

Gost u Net.hr-ovom studiju bio je je jedan od vodećih vojnih analitičara, stručnjak za sigurnosnu politiku s Fakulteta političkih znanosti Robert Barić. Na pitanje hoće li se ruska invazija zaista i dogoditi, odgovara rezolutno: "Neće".

Napad je moguć samo u jednom slučaju

"Tako nešto moguće je u samo jednom slučaju - ukoliko bi Ukrajina pomislila da može iskoristiti situaciju i upasti u regije Donbas i Luhansk i izvesti neku vrstu ukrajinske Oluje. U tom slučaju ponovit će se scenariji iz 2008. godine kada je gruzijski predsjednik Mihail Sakašvili pomislio da može napraviti isto. Čim su počeli napadi gruzijskih topničkih snaga, to je bio signal za ograničenu rusku vojnu intervenciju."

Zbog čega se onda ruske snage pomiču prema granici? "Tu morate imati na umu kako Rusija percipira upotrebu vojne sile u međunarodnim odnosima. Rusija se po svojoj prirodi i velikoj strategiji koja postoji gotovo osam stoljeća snažno oslanja na vojni činilac kao jamstvo njihove sigurnosti. Kada pogledate širenje Rusije od Moskovske države u 14. stoljeću pa sve do kraja Drugog svjetskog rata, to je bilo to", kaže Barić.

"Putinovo gomilanje vojske je način pritiska. Sjećam se kada sam bio u NATO-u u proljeće 2014. godine (U dobar ruske intervencije u Ukrajini op.a.), svi su bili šokirani: Pa kako je moguće da su Rusi to izveli, nitko to nije očekivao. Ako pripremate invaziju to nećete objaviti na velika zvona, nastoji se napraviti iznenadni udar. Snage ćete pokušati sakriti od protivnika", kaže Barić.

Drugim riječima, kada bi ruska intervencija u Ukrajini bila realna opcija, o njoj ne biste tjednima, pa i mjesecima prije čitali u New York Timesu ili na Net.hr-u.

Tri Putinova scenarija

Putin sada pred sobom ima tri scenarija, kaže naš sugovornik. "Prvo, ako Ukrajina pokuša upasti i osloboditi Donbas i Lugansk. Ne i Krim, to je, bojimo se svi, gotova priča. U slučaju takvog napada, dogodilo bi se brzo slamanje ukrajinskog napada, ali vjerojatno ne i daljnje napredovanje. Druga opcija bi bila stvaranje tampon zone do Dnjepra i okupacija tog područja. No, za to su snage još uvijek premalene. Ukrajinci kažu da ruskih vojnika trenutno na granici ima 94.000, Pentagon kaže 70.000, a za to bi trebalo 150.000 do 200.000 vojnika. Treća opcija bi bila kompletno zauzimanje Ukrajine, za to bi vam trebalo 200.000 do 300.000 tisuća vojnika i odgovarajuća logistika. Ruska vojska ima problem logistike. Njihove formacije mogu djelovati 150 do 200 kilometara intenzivnog djelovanja u dubinu protivnika. Nakon toga bi morali stati i obskrbiti se."

Što je, zapravo, cilj Vladimira Putina u Ukrajini? "Putin nema razloga vojno udariti. Njemu cilj nije daljnje teritorijalno širenje, već da Ukrajina bude daljni zamrznuti sukob, kao Moldavija ili Gruzija, da ne može niti prema NATO-u niti prema Uniji", kazao je Barić gostujući u studiju Net.hr-a.

Ruski cilj

Na pitanje kako bi izgledala ta buduća Ukrajina prema Putinovim željama, naš sugovornik kaže: "Ruski cilj je da napraviti federalni preustroj jedinice na četiri ili pet federalnih jedinica od kojih bi se svaka jedinica trebala složiti s, primjerice, ulaskom Ukrajine u NATO ili EU", kaže Barić. Prema tom modelu, proruske pokrajine bi uvijek mogle spriječiti ulazak zemlje u NATO.

"Ukrajina bi time postala tampon zona, to bi Putinu savršeno odgovaralo, a hoće li u tome uspjeti vidjet ćemo. Ovaj geopolitički sukob je tek počeo i nastavit će ne godinama nego možda i desetljećima. Mnogi su na Zapadu podcijenili ekonomsku sposobnost preživljavanja Rusije."

U slučaju da do eskalacije dođe, nema nikakve šanse za vojnom intervencijom Zapada u Ukrajini, kaže Barić. "Ukrajina nije članica NATO-a i ne može se aktivirati članak 5. A i kod članka 5. se moraju složiti sve članice, dovoljno je da jedna kaže 'kaput' i sve propada".

*Što je sve sigurnosni stručnjak Robert Barić rekao o ruskoj velikoj strategiji, igri ukrajinskog predsjednik Zelenskog, Putinovom planu, američkim obećanjima Gorbačovu, plinovodu sjeverni tok, love and hate odnosu Putina i Merkel i budućnosti rusko-njemačkih odnosa pogledajte u video intervjuu.

**Drugi dio intervjua, u kojem je Robert Barić govorio o hrvatskoj kupnji aviona od Francuske, potencijalima Rafala, našim odnosima sa SAD-om i Francuskom pogledajte u subotu u 08.00 sati na Net.hr-u.