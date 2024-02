Ruski oporbeni vođa i najistaknutiji Putinov kritičar Aleksej Navaljni navodno je preminuo tijekom služenja zatvorske kazne u regiji Jamalo-Nenec na dalekom ruskom sjeveru, objavile su ruske novinske agencije, pozivajući se na zatvorsku upravu. No, i dalje nema službene potvrde da je zaista umro.

Dan prije smrti, zatočeni ruski oporbeni čelnik na sudu je svjedočio putem video veze i zbijao je šale. Izgledao je dobro i veseo, a kamera je pokazala i sudske dužnosnike kako se smiju zajedno s njime.

"Poštovani suče, poslat ću vam broj mojeg privatnog računa kako biste mogli iskoristiti svoju veliku plaću saveznog suca da 'zagrijete' moj račun jer mi ponestaje novca", rekao je.

Portal SOTA objavio je da je sudsko ročište sazvano nakon "svađe" sa zatvorskim dužnosnikom koji je Navaljnom pokušao zaplijeniti kemijsku.

Navaljni je kasnije u četvrtak na X-u napisao da je dobio 15 dana samice, četvrti put u manje od dva mjeseca. To je bila njegova posljednja poruka.

Ovaj 47-godišnji bivši odvjetnik više od deset godina je kritizirao Putinovu elitu i raširenu korupciju, a ujedno je bio i veliki protivnik rata u Ukrajini. Služio je kaznu od 11 i pol godina zbog optužbi za prevare, nepoštivanja suda i kršenja uvjetnih osuda, koje je on odbacivao kao izmišljene i politički motivirane.

Iako ga je Kremlj cijelo vrijeme premještao u sve strože zatvore, može se naslutiti da je ruska vlast htjela izbjeći njegovu komunikaciju sa svijetom. Unatoč tome, Navaljni je cijelo vrijeme posredstvom svojih prijatelja i suradnika komunicirao s javnošću na društvenim mrežama.

Zadnju objavu posvetio supruzi

Posljednja objava na njegovom Instagram profilu osvanula je na Valentinovo i posvećena je njegovoj supruzi.

"Dušo, s tobom je sve kao u pjesmi: između nas su gradovi, svjetla uzlijetanja aerodroma, plave snježne oluje i tisuće kilometara. Ali osjećam da si blizu svake sekunde, i volim te sve više i više", stoji u opisu ispod fotografije Navalnog i njegove supruge.

Prije toga 1. veljače objavljena je još jedna fotografija Navaljnog na kojem drži glasački listić. Poručio je da mu se sviđa ideja da na predsjedničkim izborima svi glasači protiv Putina dođu točno u podne na biračko mjesto.

"U podne protiv Putina. To može biti snažna demonstracija raspoloženja zemlje. Stvarni glasači protiv fikcionalnog elektronskog glasanja", poručio je u podužem opisu uz objavu.

Malo više od tjedan dana prije toga, objavio je kako svako jutro u zatvoru sluša dvije iste pjesme - rusku himnu, a onda hitove proputinovskog pop pjevača.

"Pjevač Shaman postao je poznat kad sam već bio u zatvoru pa ga nisam mogao vidjeti ni slušati njegovu glazbu. Ali znao sam da je postao Putinov glavni pjevač. I da mu je glavna pjesma bila 'Ja sam Rus'. Naravno da me zanimalo kako zvuči, ali gdje bih to mogao slušati u zatvoru. A onda su me doveli na Jamal. I ovdje svaki dan u 5 sati ujutro čujemo naredbu: 'Ustani!', nakon koje slijedi ruska himna, a odmah poslije toga svira druga najvažnija pjesma u zemlji - 'Ja ruskij' od Shamana", otkrio je.

Pokušali ga ubiti nervnim otrovom

U ranijim objavama prisjetio se kako se prije tri godine vratio u Rusiju nakon što se liječio od trovanja. Njega su, podsjetimo, 2020. pokušali ubiti otrovom novičokom, nakon čega se vratio i nije tražio sigurnost na Zapadu

"Uhitili su me u zračnoj luci. I sad sjedim tu tri godine", poručio je. Dodao je da mu se stalno postavlja isto pitanje - zašto se vratio, ali i da mu je već pomalo muka odgovarati na njega.

"Ne želim se odreći ni svoje zemlje ni svojih uvjerenja", poručio je dodajući da ne može izdati ni jedno ni drugo. Ubrzo je uhićen i od tada ga je Kremlj selio iz lošeg u gori zatvor. Zadnje je deportiran u zatvor koji je bio nekadašnji gulag udaljen nekoliko desetaka kilometara od Arktičkog kruga.

Bivši veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević na vijesti o navodnoj smrti Navaljnog kazao nam je da ovo nije posljednji slučaj privremene smrti u Rusiji.

"Bez obzira je li umro prirodnom smrću ili je riječ o ubojstvu kao što se dogodilo Njemcovu, jasno je da je Navaljni žrtva politike koja ne dopušta opoziciju", istaknuo je Kovačević.

Iako se još ne zna kako je Navaljni umro, za bivšeg veleposlanika je jasno da je to odgovornost ruske vlasti. "Sumnje u vezi njegove smrti tim su jače ako znamo da ga je vlast već pokušavala ubiti", podsjetio je.

