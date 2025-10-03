Rezultati obdukcije ubijenog novorođenčeta: Dječak je bio živ prije nego što ga je Hrvatica bacila kroz prozor

Objavljeni su rezultati obdukcije mrtvog novorođenčeta kojeg je susjed pronašao u utorak poslijepodne u Grazu, na nadstrešnici zgrade. Osumnjičena za ubojstvo je Hrvatica, djetetov majka (20) koja je uhićena.

Prema prvim informacijama, dječak je bio živ prije nego što je pao, odnosno prije nego što ga je osumnjičena bacila kroz prozor. Detalji će biti biti objavljeni nakon istrage, objavio je Kronen Zeitung.

Nije znala da je trudna

Strašan zločin kojeg je počinila Hrvatica i dalje šokira javnost. Prema navodima, osumnjičena nije znala da je trudna, već je mislila da ima želučane tegobe. Porodila se sama u stambenoj zgradi, a tek kada je sjela na WC školjku je shvatila o čemu se radi.

Nakon što se porodila, svoje tek rođeno dijete je stavila na prozorsku dasku od kuda je, kako kaže, pao tri metara niže na nadstrešnicu.

Osumnjičena Hrvatica trenutačno se nalazi u bolnici gdje je podvrgnuta operaciji. Istražitelji još moraju provesti dodatna ispitivanja, a istraga se vodi zbog osnovane sumnje na ubojstvo, potvrdilo je Državno odvjetništvo.

Mora se utvrditi je li bila ubrojiva

Psihijatrijskim vještačenjem tek će se utvrditi je li osumnjičena bila ubrojiva u vrijeme strašnog zločina. U slučaju da se utvrdi da nije postupala svjesno, mogla bi se suočiti 'samo' sa optužbom za usmrćenje djeteta pri porodu, a ne s optužbom za ubojstvo.

Sudska psihijatrica Sigmund Roßmanith rekla je da ima iskustva sa sličnim slučajevima.

"Uglavnom se radi o vrlo mladim majkama. Najčešće su neosuđivane te nisu svjesne trudnoće ili ju potiskuju. Kada dođe do iznenadnog poroda razmišljaju samo kako se riješiti djeteta", rekla je Roßmanith.

