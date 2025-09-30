Susjed pronašao mrtvu bebu: Uhićena Hrvatica, rodila sinčića dan prije

Štajerska policija uhitila je 20-godišnju hrvatsku državljanku koja je priznala da je ostavila sina, kojeg je rodila večer prije, na nadstrešnici automobila u Grazu.

Beživotno tijelo novorođenčeta bez odjeće pronašao je susjed u utorak rano ujutro u četvrti Wetzelsdorf. Šokantno otkriće izbezumilo je susjedstvo, a na teren su odmah izašli istražitelji i forenzičari.

Veliki broj pripadnika policije izbezumio je to inače mirno mjesto u štajerskoj prijestolnici.

Nije znala da je trudna?

Uhićena majka navodno nije znala da je trudna i sina je rodila sinoć bez ičije pomoći, prenosi Kronen Zeitung. Policiji je priznala da je ostavila novorođenče na nadstrešnici.

Obdukcijom će se utvrditi je li beba rođena mrtva, ili je možda ubijena tijekom poroda.

U austrijskom kaznenom zakonu ubojstvo djeteta pri porodu je zasebno kazneno djelo, za koje su predviđene blaže kazne od ubojstva.

