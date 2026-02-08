Trump izgubio republikansku utvrdu nakon 35 godina: 'Nije osobito brz kad je riječ o promjeni smjera politike'

Demokratska pobjeda na izvanrednim izborima za upražnjeno mjesto u teksaškom Senatu prošlog vikenda, u izbornoj jedinici koja je inače republikansko uporište, izazvala je uzbunu među članovima stranke na Capitol Hillu.

"Ovo bi trebalo biti upozorenje i mislim da moramo reagirati", rekao je republikanski zastupnik Don Bacon iz Nebraske, dodajući da nije poanta u samom porazu nego u razlici među kandidatima.

Demokrat Taylor Rehmet, predsjednik sindikata i ratni veteran pobijedio je u okrugu Fort Worth republikanca Leigha Wambsganssa, kandidata kojeg je Donald Trump javno podržao, za 14 postotnih bodova.

Radi se o izbornoj jedinici u kojoj demokrati nisu pobijedili od 1991., a na predsjedničkim izborima Trump ju je osvojio sa 17 postotnih bodova prednosti.

Trump je uoči glasanja na platformi Truth Social pozvao pristaše u Teksasu da "izađu na izbore" i glasaju za "fenomenalnog" republikanskog kandidata na izborima za državni senat. Nakon poraza nazvao je to tek "lokalnom utrkom u Teksasu". "Ja s tim nemam veze".

'Demokrati imaju veliku priliku'

No snažan pomak birača ulijevo u Teksasu, koji je uslijedio nakon niza nedavnih uspjeha demokrata, izazvao je uzbunu među republikancima zbog mogućih posljedica za nacionalne među izbore u studenome.

"Izvanredni izbori znaju biti nepredvidivi i ne moraju nužno odražavati rezultate općih izbora", napisao je guverner Floride Ron DeSantis na platformi X, komentirajući pobjedu demokrata na izborima u Teksasu. "Ali pomak ovakvih razmjera ne može se jednostavno zanemariti", upozorio je.

Guverner je pozvao svoju stranku da "realno sagleda političko okruženje uoči međuizbora u studenome" - kada će republikanska tijesna kontrola Kongresa biti na kocki, kao i budućnost Trumpova predsjedništva.

Izbori u Teksasu "zasigurno su signal upozorenja" za republikance, rekao je profesor političke povijesti na Sveučilištu Princeton Julian Zelizer. "To znači da postoje ranjivosti koje su posljedica Trumpova mandata. Koliko su problemi duboki i koliko će dugo trajati, zasad je nejasno", rekao je za AFP.

U Minnesoti su prošlog mjeseca dva, doduše lijevo orijentirana okruga donijela pobjedu demokratskim kandidatima s nevjerojatnih 95 posto glasova. U prosinačkim izvanrednim izborima u Tennesseeju prednost republikanskog kandidata smanjila se za više od 12 postotnih bodova u odnosu na studeni 2024. Demokrati su prošle godine lako osigurali pobjede i na izborima za guvernera i zakonodavna tijela u Virginiji.

Ovi porazi, zajedno s Trumpovim niskim rejtingom u anketama, sugeriraju da "demokrati imaju veliku priliku", čak i u državama koje tradicionalno naginju republikancima, rekao je Zelizer.

'MAGA je bila velika laž'

No hoće li se taj trend nastaviti do međuizbora?

"Očekujem da hoće. Trump nije osobito brz kad je riječ o promjeni smjera politike", rekao je. Profesor je dodao da mnogi Amerikanci i dalje imaju ozbiljne brige oko troškova života te da se sve više okreću protiv Trumpa jer se čini da se on više fokusira na vanjsku politiku i osobne projekte, poput svoje nove pozlaćene plesne dvorane u Bijeloj kući.

Na desnici se još uvijek Trumpa ne kritizira glasno, ali neki su to ipak počeli poput bivše zastupnice iz Georgije Marjorie Taylor Greene. Nekada jedna od Trumpovih najgorljivijih pobornica, Greene je u siječnju napustila Kongres i oštro kritizirala predsjednika zbog navodnog napuštanja populističke baze.

"MAGA je, mislim da ljudi to sada shvaćaju, bila velika laž", rekla je nedavno Greene. "Oni kome MAGA zapravo služi u ovoj administraciji, to su veliki donatori", rekla je.

Tump ima tri problema

Po većini analitičara Trump i dalje posjeduje lojalnu i motiviranu bazu birača. Međutim, izborni rezultati sugeriraju da njegova politička koalicija postaje sve uža zbog tri problema.

Prvi je umor umjerenih birača stalnim političkim sukobima. Na drugom mjestu je ekonomsko nezadovoljstvo jer inflacija i troškovi života ostaju visoki i na trećem mjestu fragmentacija desnice na kojoj se pojavljuju pojedinci svjesni da je Trump na vlasti još tri godine i da je bitka za novog lidera desnice već počela.

Prema riječima znanstvenice Sarah Binder iz think tanka Brookings Institution: "Trump je iznimno učinkovit u mobilizaciji svojih najvjernijih pristaša, ali sve slabiji u zadržavanju šire koalicije koja je potrebna za pobjedu na nacionalnoj razini."

Trump se čini svjestan da republikance u studenome čeka teška borba. Međuizbori uvijek su referendum o aktualnom predsjedniku i iako Donald Trump ističe da stranka na vlasti obično gubi mjesta na međuizborima, rekao je kako bi se ta tradicija trebala prekinuti zbog njegovih dosadašnjih postignuća.

Svaki drugačiji rezultat, tvrdi, bio bi posljedica lošeg medijskog izvještavanja ili izborne prijevare.

U ponedjeljak je pozvao savezne vlasti da preuzmu kontrolu nad izborima u petnaestak saveznih država, ponavljajući svoje tvrdnje o izbornoj prijevari 2020. godine.

"Ta priča o prijevarama nije priča koja će odlučiti ove međuizbore", piše Nate Cohn, glavni politički analitičar New York Timesa i dodaje: "Problem za republikance nije što gube izbore, nego što gube narativ. A kad stranka izgubi narativ, obično izgubi i izbore."

Ono što je pozitivno za republikance je da stranka uoči kampanje za međuizbore raspolaže s više od 95 milijuna dolara, u usporedbi s tek 14 milijuna dolara koliko trenutno imaju demokrati.

