Razoran potres pogodio zemlju uspavanih vulkana: 'Prvo se krevet ljuljao pa skakao'

Potres jačine 6 stupnjeva po Richteru pogodio je u četvrtak ujutro, po lokalnom vremenu, područje Aljaske. Epicentar je bio na dubini od 70 kilometra u blizini Anchoragea, najnaseljenijeg grada u američkoj saveznoj državi, piše The Post.

Nije bilo neposrednih izvješća o žrtvama ili većoj šteti nakon događaja, niti je izdano neposredno upozorenje na cunami. Na stranici EMSC ostavljeni su brojni komentari.

"Krevet se ljuljao 30 sekundi, a onda još skakao 20 do 30 sekundi", piše jedan na komentarima, a drugi dodaje da ga je potres probudio.

"Zastrašujuće", napisao je jedan.

Rekordni odnio 131 život

Najveći potres na Aljasci zabilježen je 27. ožujka 1964. godine, kada je potres magnitude 9,2 pogodio regiju Prince William Sound. Potres i naknadni cunami odnijeli su živote 131 osobe.

Aljaska savezna država najsklonija potresima u SAD-u i jedna od seizmički najaktivnijih regija na svijetu, prema USGS-u. Država gotovo svake godine doživi potres magnitude 7.

U zemlji su i brojni vulkani na koje utječe seizmička aktivnost.

