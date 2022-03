Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u četvrtak navečer je objavio svoje najnovije videoobraćanje, rekavši da ostaje u svom uredu u Kijevu. "Ne skrivam se. I ne bojim se nikoga. Ostajem koliko god je potrebno da dobijem ovaj rat!"

Zelenskij je iz svog ureda u srcu glavnog grada pokazao pogled na noćni Kijev kako bi dokazao da je poruka snimljena u ponedjeljak navečer. Osim kratkog nastupa na otvorenom s članovima svoje vlade ubrzo nakon početka invazije, ovo je prvi put da je viđen u svom uredu, izvan bunkera od početka ruske invazije.

'Mržnju je donio neprijatelj. Od neprijatelja neće ostati ništa '

Zelenskij je obećao da će "sve što su Rusi uništili u Ukrajini obnoviti i učiniti boljim od bilo kojeg grada u Rusiji."

"Na jugu naše zemlje razvio se tako snažan nacionalistički pokret, tako snažno ispoljavanje ukrajinstva na ulicama i trgovima kakvo nikada prije nismo vidjeli. I to im je kao noćna mora. Zaboravili su da se ne bojim policijskih kombija, tenkova, strojnica kada je najvažnije na našoj strani, a to je istina. Mržnja koju je neprijatelj donio sa sobom u naše gradove neće tu ostati. Neće joj biti ni traga. Mržnja nismo mi. Dakle, od neprijatelja neće ostati ništa", rekao je.

Kaže da su Rusi podcijenili odlučnost ukrajinskog naroda i obećavaju da neće odustati od pregovora unatoč malom vidljivom napretku u posljednjem krugu pregovora održanog danas.

"Danas smo imali već treći krug pregovora u Bjelorusiji. Željeli bismo reći 'treći i posljednji', ali smo realisti. Tako da ćemo razgovarati i dalje i inzistirati na pregovorima dok ne nađemo način da kažemo našim ljudima – ovako ćemo postići mir. Mir ukrajinskom narodu", dodao je.

Poruka SAD-u: 'Mi ćemo biti prvi. Vi ćete biti drugi. Jer što se više ova zvijer hrani, ona želi još i još i još'

Nešto kasnije Zelenskij je dao intervju za ABC World News. Ponovno je istaknuo potrebu za osiguranjem zračnog prostora Ukrajine, nešto na što je bezuspješno pozvao SAD i NATO.

"Ne možemo dopustiti da Rusija bude aktivna, jer nas bombardiraju, granatiraju, šalju projektile, helikoptere, borbene avione – mnogo toga", rekao je Zelenskij. "Mi ne kontroliramo svoje nebo", dodao je. Istaknuo je kako vjeruje da američki predsjednik Joe Biden "može učiniti više" da zaustavi rat. "Siguran sam da može i volio bih vjerovati u to. On je sposoban to učiniti", rekao je Zelenskij.

"Svi misle da smo daleko od Amerike ili Kanade. Ne, mi smo u ovoj zoni slobode. A kada se krše i gaze granice prava i sloboda, onda nas morate štititi. Jer mi ćemo biti prvi. Vi ćete biti drugi. Jer što se više ova zvijer hrani, ona želi još i još i još", rekao je, među ostalim, Zelenskij za ABC World News..

