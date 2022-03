Savjetnik ukrajinskog predsjednika, Mikhail Podolyak, objasnio je za RBC-Ukraine kako je Rusija pogriješila pregovarajući s Ukrajinom postavljajući pritom ultimatume za okončanje rata jer Ukrajina na njih neće pristati.

"Volodimir Zelenskij kaže kako su pregovori dvosmjerna cesta. A pogotovo kada država koja sjedi za stolom pogotovo zna kako zaštititi svoje interese. Prijedlog za prijedlog. A prijedlozi moraju biti adekvatni. Rusija je od početka napravila krivi izbor jer je postavljala ultimatume. Što su veći ultimatumi s njihove strane, to je tvrdoglaviji otpor naroda i to se više Ukrajinaca mobilizira", rekao je Podolyak pa dodao:

"Očito je da nećemo prihvatiti nikakve ultimatume, bez obzira na to kakvi su. Zaista imamo desetke milijuna Ukrajinaca iza sebe. I malo je vjerojatno da iza bilo kakvih ultimatuma iz Moskve stoje deseci milijuna Rusa. To su samo propagandni mitovi. Naš stav je jednostavan: pregovori trebaju biti stvarni i adekvatni. Što prije ruska strana pristane na to, manje će gubitaka sama Rusija pretrpjeti", rekao je savjetnik šefa Predsjedničkog ureda.

Zelenskij; 'Spreman sam na dijalog'

Volodimir Zelenskij je ranije u intervjuu za ABC News rekao kako je spreman na dijalog, ali ne i na kapitulaciju.

"Možemo razgovarati i pronaći kompromis kako će ovi teritoriji dalje funkcionirati. Važno je obratiti pozornost na to kako je ljudima koji žive tamo, a koji žele biti dio Ukrajine. To je puno kompleksnije pitanje od samog priznanja. To je drugi ultimatum, a mi nismo pripravni na ultimatume", objasnio je Zelenskij.

Zelenski je još jednom pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina da pregovara direktno.

"Ono što je potrebno je da predsjednik Putin počne govoriti, da započne dijalog, umjesto toga da živi u informacijskom balonu bez kisika."

Izrazio razočaranje oko NATO-a

Zelenskij je izrazio razočaranje kada je u pitanju NATO. Rekao je da savez nije spreman prihvatiti Ukrajinu kao članicu.

"Savez se boji kontroverznih stvari i konfrontacije s Rusijom", kazao je pa dodao kako je nagovijestio da će se suzdržati od pridruživanja.

"Ukrajina nije zemlja na koljenima koja moli za bilo što", zaključio je.

