Ruske i ukrajinske snage borile su se u četvrtak za kontrolu nad Černobilom, još uvijek radioaktivnim mjestom najveće nuklearne katastrofe u povijesti.

"Naši branitelji daju živote kako se ne bi ponovila tragedija iz 1986", kazao je u četvrtak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij.

Geografski razlog: Najkraći pravac

Ali zašto bi netko želio nefunkcionalnu nuklearnu elektranu okruženu kilometrima radioaktivne zemlje. Odgovor je geografski: Černobil se nalazi na najkraćem pravcu od Bjelorusije do Kijeva i zato je uz logičnu liniju napada ruskih snaga.

Zauzimanjem Černobila, kažu zapadni analitičari, Rusija se jednostavno koristi najkraćim pravcem za dolazak do ukrajinskog glavnog grada.

"To je najkraći put od točke A do točke B", rekao je analitičar James Acton.

"Černobil nema nikakvu vojnu važnost", ali je na najkraćoj ruti od Bjelorusije do Kijeva, potvrdio je bivši načelnik američkog združenog stožera Jack Keane.

Ako žele zauzeti Kijev, Černobil je dio plana, dodao je. Viši ukrajinski dužnosnik rekao je u četvrtak navečer da je Černobil, 110 kilometara sjeverno od Kijeva, pod ruskom kontrolom, ali američki izvori to nisu mogli potvrditi.

Vidmarović: U nekom crnom scenariju može se iskoristiti protiv Bjelorusije

Vanjskopolitički analitičar Branimir Vidmarović kazao je za Dnevnik.hr Černobil je disfunkcionalan, ali interesantan objekt jer se nalazi pod betonskim kovčegom, tamo je velika razina radijacije.

"To se u nekom crnom scenariju može iskoristiti protiv Bjelorusije, odnosno ta radijacija bi došla do Bjelorusije, zato je vjerojatno bilo važno uzeti to pod kontrolu kako bi se isključilo razaranje tog sarkofaga", ustvrdio je Vidmarović.

IAEA: Ukrajinske nuklearne elektrane rade sigurno, nema 'uništenja' u Černobilu

Operativne nuklearne elektrane u Ukrajini rade sigurno, nema "uništenja" preostalog otpada i drugih postrojenja u Černobilu, objavila je u četvrtak UN-ova agencija za nuklearnu energiju, pozivajući se na ukrajinskog nuklearnog regulatora. Ruske snage su nakon napada na Ukrajinu zauzele brojna postrojenja, među kojima je i sada neaktivna nuklearna elektrana u Černobilu, kazao je savjetnik ukrajinskog ureda predsjednika.

Prema stranici Specijaliziranog državnog poduzeća nuklearne Elektrane Černobil preostale aktivnosti oko elektrane u kojoj se 1986. dogodila najgora europska nuklearna katastrofa uključuju upravljanje i zbrinjavanje nuklearnog otpada.

"Ukrajina je izvijestila IAEA-u da su 'neidentificirane oružane snage' preuzele kontrolu nad svim postrojenjima Specijaliziranog državnog poduzeća nuklearne elektrane Černobil, smještenog unutar Zone Isključenja", kazali su iz Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA). Ukrajinska strana je dodala da na području elektrane "nema žrtava niti razaranja".

IAEA na svojoj mrežnoj stranici navodi četiri operativne nuklearne elektrane u Ukrajini.

"IAEA s velikom zabrinutošću prati situaciju u Ukrajini i poziva na maksimalnu suzdržanost kako bi se izbjegla bilo kakva akcija koja bi mogla ugrozite nuklearna postrojenja u zemlji", kazali su. "Ukrajinsko regulatorno tijelo je ranije izvijestilo IAEA-u da održava komunikaciju sa svim operativnim nuklearnim elektranama u Ukrajini koje za sada rade sigurno."