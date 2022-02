Vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić u RTL Direktu komentirala je napad Rusije na Ukrajinu. "Svakog je ovo iznenadilo i da nitko nije mislio da će u tolikom obimu doći do agresije na Ukrajinski teritorij. S bjeloruske strane je lako doći do Kijeva. Tu je upozorenje kad se govori o sankcijama prema Rusiji, da treba ići prema Bjelorusiji jer je ona nježna ruka Putina koja hvata taj dio prema Ukrajini", kazala je Rakić.

Dodala je da je Putin u nekoliko zadnjih istupa pokazao lice na koje mnogi nisu navikli. "Kad je Merkel nakon sastanka s njim rekla da živi u potpunom drugom svijetu, to je trebalo biti zvono za uzbunu. Pokazao je svoj bijes, omalovažavanje najbližih suradnika, potpuno drugu osobu koja je zajedljiva i vuče svoja objašnjenja povijesna, koja mu se čine da su jako bitna i važna i da su istinita, a to da je Ukrajina marionetska država i da je to Rusija, na taj način bi u 21. stoljeću trebalo prestati razmišljati i ugrožavati druge narode", kazala je.

Nikog se ne boji

Sumnja da itko od Putinovih ljudi mu išta može reći te da se nikog ne boji. Sankcije mu, dodaje, mogu naštetiti.

"Mogu naštetiti i onima koji kreću sa sankcijama jer su one dvosjekli mač. Provodite ih a one štete i vama. On će se okrenuti prema dalekom istoku, Kini, Pakistanu", kazala je Rakić. Što se tiče paketa sankcija iz Bruxellesa, Rakić navodi da ako se gleda na noviju povijest, to je prvi put da se tako oštre sankcije uvode.

"SWIFT, o tome se nisu složili. Zaustavljate njihovu mogućnost da sudjeluju u bankarskom sistemu i financijskom tržištu, ni vi njih ne možete plaćati ako želite kupovati nešto. Sve se blokira onda", kazala je.

"Ako dođe do ugrožavanja svjetskog mira, moglo bi se krenuti s tom vojnom opcijom", kazala je. Na pitanje radi li se o ratu istoka protiv zapada, Rakić kaže kako je ovo najgora agresija koja se mogla vidjeti u Europi.

"Donjeck i Lugansk se manje spominju nego se govori što slijedi dalje, a o tome odlučuje Putin. On je preko glasnogovornika najavio da će dati uvjete i da će razgovarati s čelnicima Ukrajine ali pod nekim uvjetima. Jedan od uvjeta je potpuna neutralizacija, demilitarizacija Ukrajine, nikakvo naoružanje i onda pregovaranje s Rusijom", kazala je.

Ima svoje unutarnje probleme

Na pitanje je li ovo Putinov kraj, kaže da je to pitanje za milijun dolara. "To je riskantan potez, prije svega pod teretom sankcija neće mu biti jednostavno živjeti. Kao što svaki državnik ima svoje unutarnje probleme pa traži vanjskog neprijatelja, na taj način ima i Putin. Rusija nije jedinstvena država, a on je 22 godine na vlasti. To je veliki teret", kazala je.

Komentirala je i usporedbu da je Putin Milošević s nuklearnim bombama i Hitler 21. stoljeća. "Diktatori su isti", kazala je.