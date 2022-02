Gari Kasparov, dugogodišnji kritičar Vladimira Putina i šahovski velemajstor na Twitteru je objavio jasnu strategiju kako poraziti ruskog vladara koji je pokrenuo invaziju na Ukrajinu.

Za RTL ističe kako ga ovo, nažalost, nije iznenadilo.

„Upozoravao sam na ovaj trenutak godinama. Ovaj se rat nije planirao u mraku, iza zatvorenih vrata, već javno. Putin nije skrivao namjere da uništi Ukrajinu kao državu. I nije stvar samo o Ukrajini, već o njegovom uvjerenju da velike države mogu diktirati svoju volju nad malim državama.“, kaže.

Ističući kako je Ukrajina ogromna zemlja, ocjenjuje kako Putinu nije cilj okupirati cijelu zemlju. "Njegov cilj je uništiti državu kako bi nametnuo svoju volju i postavio marionetsku vladu u Kijev. Zato napadaju Kijev, Harkiv, naglasak je na velikim gradovima i cilj je uništiti ukrajinsku vojsku“, smatra strateg.

'Sve ovisi o volji Zapada'

"Nisam siguran da Blitzkrieg funkcionira onako kako je to Putin zamislio. Naravno, sve ovisi o reakciji Zapada. Čekamo konkretne sankcije kojima će Europa srušiti Putinovu vojnu mašineriju. Da bi to napravili trebaju udariti ondje gdje je Rusija jaka: banke, naftu, plin i oligarhe. Kada zaustave rusku propagandu, moraju zaplijeniti imovinu ruskih oligarha. Trenutačno nisam siguran da su mjere o kojima Zapad raspravlja adekvatne. Ukrajina treba oružje i više nego samo oružje. Nažalost to se sve događa prekasno. Njemačka, čak i danas odbija donirati oružje i mislim da je to sramotno jer je Njemačka ključna zemlja koja je pomogla izgraditi Putinovu mašineriju“, kaže Kasparov.

Na pitanje boji li se Putin ikoga, daje mračan odgovor.“ On je ludi čovjek koji je na vlasti više od 20 godina, a takva vladavina vas iskvari. On misli da može raditi što hoće.“, kaže.

Početak Trećeg svjetskog rata?

Zaključuje kako ovo možda nije početak Trećeg svjetskog rata na globalnoj razini jer „ne koriste si najsmrtonosnije oružje, poput nuklearnog oružja, ali se ostale zemlje svijeta uključuju“.

„Imate SAD i zapad koji pokušavaju pomoći Ukrajinu, ali imate i Kinu koja pozorno prati. Ako Putin uspije, to je za Kinu ohrabrenje da okupira Tajvan. Možemo reći da ovo jest Treći svjetski rat u kontekstu da sigurnosna infrastruktura, koja je uspostavljena nakon Drugog svjetskog rata, više ne postoji. Gdje su Ujedinjeni narodi? Nigdje, jer je Rusija na čelu Sigurnosnog vijeća.“