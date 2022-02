Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij objavio je u subotu ujutro prkosnu videoporuku s kijevskih ulica nakon noći intenzivne pucnjave i eksplozija.

On je u videu objavljenom na Twitteru rekao da Ukrajinci neće položiti oružje niti se predati napadačkim snagama, kao što je tražio ruski predsjednik Vladimir Putin.

Predsjednik je rekao da želi opovrgnuti lažna izvješća da je napustio Ukrajinu. "Ovdje sam", izjavio je umorni Zelenskij hodajući kijevskom ulicom dok je zora svitala nad gradom. Nasmiješivši se poželio je "svima dobro jutro". Poruku je završio uz riječi: "Slava Ukrajini!"

'Naše oružje je istina'

"Ovdje sam. Nećemo ostaviti oružje. Mi ćemo braniti svoju zemlju, jer naše oružje je istina, a naša istina je da je ovo naša zemlja, naša zemlja, naša djeca i mi ćemo sve to braniti. To je to. To je sve što sam ti htio reći. Slava Ukrajini", poručio je.

U zasebnom tvitu dodao je da je upravo razgovarao s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. "Oružje i oprema naših partnera su na putu za Ukrajinu", napisao je. "Antiratna koalicija radi!"

"Ključan je trenutak da se jednom zauvijek zatvori dugogodišnja rasprava i odluči o članstvu Ukrajine u EU. Razgovaralo se s o daljnjoj učinkovitoj pomoći i herojskoj borbi Ukrajinaca za njihovu slobodnu budućnost", napisao je u još jednom tvitu.

Odbio evakuaciju: 'Trebamo municiju, a ne prijevoz'

Nešto ranije Zelenskij je navodno odbio ponudu Washingtona da ga evakuiraju iz Ukrajine. Zelenskij je rekao da ostaje i da je borba ovdje u Ukrajini i da trebaju municiju, a ne prijevoz, objavio je AP. Washington Post objavio je da je spremna pomoći Zelenskom, no on ne razmišlja o odlasku.

"Kad nas napadnete vidjet ćete naša lica, ne naša leđa", rekao je u dramatičnom govoru snimljenom na ulicama Kijeva.

Situaciju s ratom u Ukrajini možete pratiti uživo OVDJE.