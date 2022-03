U pogledu nacionalnosti, kad smo posljednji put brojili prije nekoliko dana, imali smo pripadnike 52 nacionalnosti, no ta je brojka možda i narasla otkako sam posljednji put provjerio. Svakog dana pridružuje nam se sve više ljudi. Dakle, interes se povećava, kazao je za N1 televiziju Norvežanin Damien Magrou, glasnogovornik Međunarodne Legije teritorijalne obrane Ukrajine.

Naveo je kako zna da imaju pripadnike iz Hrvatske.

"Neki imaju iskustvo iz rata na području bivše Jugoslavije 90-ih. Ne mogu vam dati konkretne informacije o njima, ali mogu reći nešto o integraciji svih naših pripadnika. Kada stignu, potpišu ugovor. Od toga su trenutka sastavni dio ukrajinskih oružanih snaga. Nakon toga imamo individualnu procjenu svakog novog pripadnika. Provjeravamo jesu li pogodni za služenje, njihovo iskustvo. Zatim ih smještamo u borbene jedinice na razini odreda i voda, ovisno o njihovu iskustvu, a pazimo i na jezični faktor kako bi bilo odgovarajuće interne komunikacije unutar skupine. Nakon što se oformi vod odmah ga se šalje na bojište", kazao je Magrou.

'Postoji velik interes ljudi iz regije zapadnog Balkana'

Nije htio komentirati je li broj ljudi iz Hrvatske u Legiji visok ili nizak.

"Sve to treba gledati u odnosu na nešto što ne mogu komentirati, a to je ukupan broj ljudi koje imamo. Međutim, mogu reći sljedeće, i to su informacije koje imam… Općenito postoji velik interes ljudi iz regije zapadnog Balkana. Dakle, svakako postoji velik interes i ljudi nastavljaju dolaziti. Siguran da će nam dolaziti i još više ljudi iz Hrvatske u narednim danima. Budući da ste iz te regije, možda će vas zanimati da nam je došao određeni broj ljudi iz Srbije. Bilo mi je toplo oko srca kad sam vidio da ljudi iz Srbije i drugih susjednih zemalja vrlo dobro surađuju i čini se da dobro funkcioniraju, što bi možda moglo iznenaditi neke vaše gledatelje", naveo je.

Proces regrutacije

Potom je objasnio proces regrutacije.

"Proces započinje na sljedeći način: potencijalni pripadnici pošalju zahtjev ukrajinskom veleposlanstvu u svojoj zemlji. Ako u svojoj zemlji nemaju ukrajinsko veleposlanstvo, na našim mrežnim stranicama moguće je doznati gdje se nalazi najbliže koje može zaprimiti njihov zahtjev. Ukrajinski vojni ataše u toj zemlji zatim pregledava pristigli zahtjev. U toj se fazi obavlja određena selekcija, a oni koje smatramo pogodnima dobivaju informaciju od veleposlanstva o tome kako nas kontaktirati i kako organizirati putovanje. Zatim nas kontaktiraju, a mi im pomažemo s planiranjem i realizacijom putovanja. Pružamo im praktične informacije te druge detalje o kojima ne smijem govoriti. Nakon što stignu u Ukrajinu, dočekaju ih ljudi iz Međunarodne legije i odvedu na jednu od naših lokacija, gdje ih se prima u službu", kazao je.

Trenutno primaju samo one s borbenim iskustvom

Navodi kako trenutno primaju samo one koji imaju ne samo vojno, nego i borbeno iskustvo. Dakle, potencijalni novi pripadnici trebaju imati iskustvo sudjelovanja u oružanim sukobima.

Na pitanje koja je općenito motivacija tih ljudi Magrou kaže da to ovisi od pojedinca do pojedinca.

"Ali, mislim da svi u Legiji dijele jedan tip motivacije i svi s kojima sam razgovarao to su spomenuli na ovaj ili onaj način. Svi imaju osjećaj da nešto moraju poduzeti, da ne mogu samo gledati što se događa ukrajinskom narodu i sve te stravične ratne zločine ruskih snaga iz dana u dan. Imaju osjećaj da naprosto nije dovoljno stajati po strani i promatrati kako se ovo događa u Europi 21. stoljeća te da nešto moraju poduzeti u vezi s time. Mislim da je to motivacija koju dijele svi koje smo primili u Legiju. Isto tako, naši borci iz srednje Europe dijele motivaciju koja se često spominje, a to je da su došli pomoći Ukrajini i ukrajinskom narodu u borbi protiv agresora. Ali od naših pripadnika iz Poljske, baltičkih država, katkad i iz Finske te drugih zemalja srednje Europe, čujemo da im je motivacija također zaustaviti Ruse ovdje i sada. Jer znaju da ako ih se ne zaustavi ovdje, ruska agresija će se nastaviti i možda preliti na njihovu zemlju. Danas je to Ukrajina, a sutra bi mogla biti Poljska, prekosutra Latvija ili Litva. Određen broj ovih naših pripadnika motiviran je i obranom svoje domovine od daljnje ruske agresije. Mislim da u određenom smislu imaju pravo, jer ako nas je povijest ičemu naučila, onda je to da politika ustupaka ekspanzionističkom i imperijalističkom režimu ne funkcionira. Mislim da se svi mogu prisjetiti početka II. svjetskog rata i da u nekom trenu morate zaustaviti agresora, u protivnom će se nastaviti širiti", naveo je.

Upitan je mogu li pripadnici Legije stranaca otiži iz Ukrajine.

Tko god želi otići, može

"Ugovorom se obvezuju ostati dok god traje rat. Dakle, u teoriji su angažirani dok god traju neprijateljska djelovanja te naš pripadnik nema pravo jednostrano raskinuti taj ugovor. Međutim, u praksi, i to želim jasno naglasiti, odobrili smo svaki zahtjev naših pripadnika da ih se otpusti iz službe. Dakle, u praksi, ako žele otići kući, odobravamo te zahtjeve. Nijednu osobu ne zadržavamo protiv njezine volje. Mogu napustiti teritorij Ukrajine, njihove su putovnice kod njih, nikada im ih ne oduzimamo. Svaka informacija suprotna onom što sam upravo rekao puka je dezinformacija koja ide na ruku ruskim snagama", govori Magrou.

Plaća i beneficije iste kao i kod ukrajinske vojske

Pripadnici legije stranaca sastavni su dio ukrajinskih oružanih snaga te dobivaju iste beneficije i plaću kao i pripadnici ukrajinske vojske.

"To je prilično važno i u jednom drugom kontekstu. Naši su pripadnici zakoniti borci prema odredbama Ženevskih konvencija. Sastavni su dio ukrajinskih oružanih snaga i zadovoljavaju sve kriterije navedene u Ženevskim konvencijama u pogledu zakonitih boraca, bez obzira na to što ruska propaganda pokušava tvrditi suprotno. Sastavni su dio ukrajinskih oružanih snaga, dobivaju istu plaću kao i svi pripadnici ukrajinske vojske ovisno o činu. No tu se nikako ne radi o velikom novcu, mislim da nitko ne dolazi zbog novca, naprosto zato što su plaće u ukrajinskoj vojsci dosta niske, a ako dolazite iz neke zapadne zemlje, to nije velik novac", govori Magrou i dodaje kako dobivaju beneficije i za slučaj pogibije kao i pripadnici ukrajinske vojske.

Strah od špijuna

Na pitanje boje li se špijuna među njima, Magrou je odgovorio potvrdno.

"Znamo da ruske snage rabe različite načine i metode subverzije kako bi se infiltrirale i onemogućile naše aktivnosti. Znamo za određeni broj takvih konkretnih slučajeva. Dakle, to je nešto što smo svakako uzeli u obzir i činimo sve što možemo kako bismo se borili protiv toga", kazao je.

