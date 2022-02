Stručnjak za geopolitiku prof. Vlatko Cvrtila gostovao je na N1 televiziji gdje je analizirao rusku invaziju u Ukrajini.

"Ako bismo gledali ono što vojska mora učiniti u prvim danima – maksimalno ograničiti otpor onog tko se brani, onda možemo reći da ovo napredovanje očito nije postiglo taj cilj. Bilo je očekivanja kako će se stvari razvijati prvi dan, najviše vezano za brzo napredovanje s područja Bjelorusije prema Kijevu jer je to bilo određeno strateško iznenađenje da će se baš ići na glavni grad. Uglavnom se razmišljalo o tome da će se krenuti s okupiranog teritorija u istočnoj Ukrajini", kazao je Cvrtila.

Ističe da je taj prvi dan invazije bio najviše vezan uz brzo napredovanje prema Kijevu, ali je to sada zaustavljeno.

"Očito se ukrajinska obrana brzo pregrupirala i reorganizirala i to napredovanje je zaustavljeno. Ako gledamo samo zadnju noć, zadnjih 24 sata, onda se na tom dijelu bojišta nije ništa posebno promijenilo", pojašnjava.

Očekivali drugačiju poziciju Ukrajine

Cvrtila navodi da su vjerojatno i ruski predsjednik Vladimir Putin i Rusija očekivali manji otpor.

"Pretpostavka je da su i Putin i Rusija očekivali drugačiju poziciju i drugačiji stav ukrajinske vojske i obrane. Putin ih je pozivao, očito su im obavještajne informacije bile loše. Vjerojatno su očekivali da će taj otpor biti puno manji, pogotovo u nekim dijelovima Ukrajine", istaknuo je profesor.

Dodaje da je otpor ipak velik. "Rusija mora pregrupirati snage ili promijeniti taktiku. Promjena taktike znači uvođenje u borbu onih sustava koji dosad nisu u tome sudjelovali, a koji bi mogli prouzročiti velike civilne žrtve."

Bitna pozicija Njemačke

Cvrtila se osvrnuo i na reakcije ostalih država na rusku invaziju. Objašnjava da je u ovoj situaciji dosta bitna pozicija Njemačke koja je gospodarski jako vezana uz Rusiju.

"Nije samo Njemačka bila protiv izbacivanja iz SWIFT-a, bile su i neke druge države. Kad pogledamo prvi paket sankcija, to je bio kompromis koji je pričinjavao najmanju štetu najmanjem broju država u okviru EU-a. Čini mi se da je to bilo pomalo i licemjerno jer se vjerojatno očekivalo da će i Putinova invazija imati drugačiji učinak i da će vrlo brzo situacija biti njemu u korist. Kad se vidjelo da to nije tako, krenule su druge sankcije", kazao je.

Kaže da je Putin u situaciji da mora nastaviti sa svojom invazijom, mora ići do određene točke gdje će moći predstaviti da nije izgubio u tom ratu, da je eventualno nešto dobio.

