Novinar New York Timesa ubijen je u blizini Kijeva, potvrdio je šef lokalne policije. Nagrađivani novinar Brent Renaud (51) upucan je kada su ruske snage otvorile vatru na automobil u blizini Irpina, a drugi je ranjen od strane ruskih snaga, objavila je ukrajinska policija.

The New York Times je u priopćenju potvrdio tragičnu smrt njihovog kolege Brenta Renauda, ​​koji je bio "talentirani" fotograf i filmaš, ali je naglasio da nije bio na zadatku za novine u Ukrajini.

"Duboko smo tužni čuti za smrt Brenta Renauda. Brent je bio talentirani fotograf i redatelj koji je godinama doprinosio The New York Timesu. “Iako je u prošlosti sudjelovao u The Timesu (posljednji put 2015.), nije bio na zadatku za Times u Ukrajini.

"Rani izvještaji da je radio za Times kružili su jer je nosio Timesovu novinarsku značku koja je bila izdana za zadatak prije mnogo godina", pojasnili su, prenosi Mirror.

Uskoro opširnije...