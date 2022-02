Jedan od posljednjih zapovjednika obrane Vukovara, umirovljeni brigadir HV-a, poznatiji i po ratnom nadimku Mladi Jastreb, Branko Borković, komentirao je rat u Ukrajini. Na simboličnoj razini, smatra Borković, postoji usporedba Vukovara i Kijeva.

"Mi smo proživljavali taj dio iseljavanja stanovništva i to se događalo na cijelom teritoriju Hrvatske. Početke njihove vidimo u istočnim dijelovima Ukrajine, gdje su istim metodama kao Milošević započeli sukobe. Pričaju o humanitarnom koridoru, ali to je etničko čišćenje stanovništva iz tog područja. To je veliki grad i jedino etničkim čišćenjem, plašeći ljude istjeruju ih iz domova", rekao je Borković za N1.

'Kijev se može obraniti'

"To je genocid nad Ukrajincima i ništa drugo. Nemaju Rusi što tražiti tamo, Kijev ne mogu fizički osvojiti, jedino da uđu u prazan grad. Kijev se itekako može obraniti i organizacijski i postavlja se pitanje humanitarnog dijela pomoći stanovništvu da ostane u svojim domovima", kazao je.

Odgovarajući na pitanje koliko dugo Kijev može izdržati opsadu, Borković je kazao da protivničke snage treba usmjeravati tamo gdje oni svoje snage ne mogu razviti za pune borbene aktivnosti. Kazao je da se postavlja pitanje kako osigurati vodu, hranu te pomoć ranjenima.

"Najvažnije je biti blizu. Ako su udaljeni, oni mogu dalekometnim naoružanjem nastaviti razaranje gradova", kazao je.

"Kijev je veliki grad i simbol ne samo ukrajinski. Kijev je i europski i svjetski simbol", dodao je.

Govoreći o satelitskim snimkama na kojima se vidi kilometarska kolona oklopnih vozila, Borković je kazao da teren nije podoban.

'Putin je potonuo na razinu Hitlera'

"Mislim da oni ne idu na osvajanje cijele Ukrajine i svih ukrajinskih gradova, nego je to više zastrašivanje ovoga što se događa. Tu se radi o potiskivanju stanovništva iz tog prostora. Prostor Kijeva i Ukrajine je ogroman, neshvatljiv za nas. Mi smo kao nenaoružan narod imali silu koja je ekvivalent ovih snaga koje su upale iz Rusije u Ukrajinu i što više oni napadaju Ukrajinu, slabe na ruskoj strani. Postavlja se pitanje što će se dogoditi u Rusiji", poručio je Borković.

"Mislim da je Putin propustio svoju životnu šansu da napravi remek-djelo i vrati ruski narod na svjetsku scenu onako blistavo i potonuo je na razinu Hitlera", zaključio je.