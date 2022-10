229. je dan rata u Ukrajini

Putin danas okuplja 12 najmoćnijih ljudi u Rusiji

Ukrajinski guverner: Pogođena je stambena zgrada u Zaporižju

Medvedev: 'Rusija bi na teroristički napad na Krimski most trebala odgovoriti ubijanjem terorista'

Tijek događaja:

Eksplozije u centru Kijeva

7.43 - Nekoliko eksplozija čule se jutros u centru Kijeva, prenosi AFP. Kako javljaju ukrajinski mediji, najmanje četiri detonacije čule su se u centru glavnog ukrajinskog grada, a informaciju o udarima potvrdio je i gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu. Na meti napada jutros je bio i Dnjipro, gdje su se čule tri snažne detonacije.

Jedan civil poginuo u Zaporižju

7.31 - Gradski administrativni pročelnik Zaporižja Anatolij Kurtev rekao je da je jedan civil dosad poginuo u ruskom napadu koji se dogodio oko 3 sata ujutro. "Ove noći ruski teroristi još jednom su lišili života jednog civila. Od šest sati ujutro zna se za jednu preminulu osobu. Ozlijeđeno je još pet osoba. Među ozlijeđenima je i jedno dijete koje ima posjekotine od krhotina stakla”, rekao je i dodao da su operacije potrage i spašavanja su u tijeku.

Pentagon: Bidenov komentar o nuklearnom armagedonu nije temeljen na novim podacima

7.15 - Glasnogovornik Pentagona John Kirby rekao je kako upozorenje američkog predsjednika Joea Bidena o ruskoj prijetnji nuklearnim napadom, odnosno potencijalnom nuklearnom armagedonu nije bilo temeljeno na novim informacijama.

"Ovakvu situaciju nismo imali od vremena Kennedyja i Kubanske krize. Putin se ne šali kad kaže da razmatra korištenje taktičkog nuklearnog oružja kako bi nadoknadio neuspjeh svoje vojske. Nema načina da se to dogodi a da ne rezultira uništenjem svijeta."

Kirby je izjavom za ABC News smanjio zabrinutost: "Njegovi se komentari nisu temeljili na novim obavještajnim podacima ili indikacijama da je gospodin Putin odlučio upotrijebiti nuklearno oružje. Iskreno, nemamo nikakvih informacija da je donio takvu odluku. Nismo vidjeli ništa zbog čega bismo preispitali vlastitu nuklearnu poziciju."

Guverner: Rusija ispalila deset projektila na Mikolajev

7.13 - Rusija je ispalila deset projektila S-300 na Mikolajev tijekom noći, izvijestio je guverner Mikolajivske oblasti Vitaliy Kim na svojem Telegram kanalu. Prema preliminarnim informacijama, nema žrtava, napisao je Kim.

Ukrajinski guverner: Pogođena je stambena zgrada u Zaporižju

7.11 - Ruski raketni napad tijekom noći s nedjelje na ponedjeljak pogodio je stambenu zgradu u Zaporižji, objavio je The Kyiv Independent, prenoseći riječi guvernera te oblasti Oleksandra Staruha. Ukrajinski medij navodi da ima žrtava, ali ne i koliko.

Medvedev: 'Rusija bi na teroristički napad na Krimski most trebala odgovoriti ubijanjem terorista'

7.09 - Rusija mora odgovoriti na ukrajinski teroristički napad na Krimski most izravnim ubijanjem terorista, rekao je zamjenik predsjedavajućeg Vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev.

"Rusija može odgovoriti na ovaj zločin samo izravnim ubijanjem terorista, kao što je običaj drugdje u svijetu. To je ono što ruski građani očekuju." Medvedev je zločin pripisao, kako je rekao, propaloj državi Ukrajini. "To je bio teroristički čin i sabotaža koju je počinio zločinački kijevski režim. U to nikada nije bilo sumnje. Iznesena su sva izvješća i doneseni zaključci", istaknuo je.

Biden i Scholz osudili rusku aneksiju ukrajinskih regija i nuklearne prijetnje

7.07 - Američki predsjednik Joe Biden i njemački kancelar Olaf Scholz u telefonskom razgovoru u nedjelju ponovno su osudili rusku aneksiju četiriju ukrajinskih regija, kao i nuklearne prijetnje iz Moskve. Dvojica lidera rekli su da su nedavne nuklearne prijetnje iz Rusije "neodgovorne", rekao je glasnogovornik njemačke vlade Steffen Hebestreit.

Scholz i Biden složili su se da bi raspoređivanje nuklearnog oružja imalo "iznimno ozbiljne posljedice po Rusiju", dodao je glasnogovornik. Po Bijeloj kući, oni su naglasili da će nastaviti sa sigurnosnom i ekonomskom pomoći Ukrajini te da drže Rusiju odgovornom za "brutalne akcije" u Ukrajini.

Zelenskij: Ruski terorizam onemogućava pregovore

7.05 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij ponovio je u nedjelju navečer svoje stajalište da je nemoguće pregovarati s Rusijom jer njezin terorizam na državnoj razini onemogućava pregovore.

"Stalni terorizam nad civilnom populacijom je očito rusko odbacivanje pravih pregovora", rekao je Zelenskij u video poruci. "Terorizam na državnoj razini je jedan od najtežih međunarodnih zločina". Nešto ranije, ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je ukrajinske obavještajne službe za nedavni napad na Kerčki most, nazivajući to "terorističkim činom" protiv važne infrastrukture.

Putin okuplja 12 najmoćnijih ljudi u Rusiji

7.03 - Eksplozija Krimskog mosta navela je bijesne ruske dužnosnike da pozovu na udare na velike gradove i pokrenu rat punih razmjera. Zapadni dužnosnici vjeruju da će se ruski čelnik sada osvetiti za eksploziju, piše The Sun. Također, strahuje se da bi ruski tiranin mogao krenuti ostvarivati svoje prijetnje nuklearnim oružjem.

"Predsjednik sutra ima planirani sastanak sa stalnim članicama Vijeća sigurnosti", rekao je jučer glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Putin će se sastati s 12 najmoćnijih ljudi u Rusiji, uključujući svog ministra obrane Sergeja Šojgua i direktora FSB-a Aleksandra Bortnikova.

Ostali članovi vijeća uključuju bliskog Putinovog saveznika Dimitrija Medvedeva, ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova i čelnike gornjeg i donjeg doma ruskog parlamenta.

Više možete pročitati OVDJE.