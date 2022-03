Bivši pristaša ruskog predsjednika Vladimira Putina i vanjskopolitički suradnik Dume Andrej Kortunov, kazao je za BBC da je situacija u Ukrajini tragedija koja se definitivno mogla izbjeći.

On smatra da će do mirovnog sporazuma biti izrazito teško doći te da Putinu treba nešto da bi to proglasio. "Ne može proglasiti poraz, jer bi to, politički gledano, za njega bilo previše riskantno", rekao je Kortunov.

Kao moguće kandidate za pronalaženje rješenja, predložio je Angelu Merkel ili kineskog predsjednika Xija Jinpinga.

Podsjećamo, danas je osmi dan ruske invazije na Ukrajinu, a ruska vojska zauzela je grad Harson. Tijekom noći, u Kijevu je odjeknulo nekoliko snažnih detonacija, a napadima ruskih snaga u svojem okruženju odolijeva i Mariupolj. Danas se očekuje drugi krug pregovora između Rusije i Ukrajine.

