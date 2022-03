Prije nekoliko dana isti dron pao je i u Ukrajini, piše u subotu Jutarnji list, navodeći da je Tupoljev Tu-141 (Striž) koji se u četvrtak navečer srušio u Zagrebu jedan od relikata ostavštine SSSR-a.

Riječ je o nekadašnjem dronu Crvene armije, od kojih je njih nekolicina nakon raspada SSSR-a ostala u Ukrajini i koje su ukrajinske zračne snage 2014. godine, nakon početka ratnih sukoba u istočnim pokrajnama Doneck i Luhansk, revitalizirale kako bi ih mogli koristiti u sukobu s proruskim separatistima.

Da se radi upravo o ovoj letjelici prvi je objavio portal The War Zone, čiji je analitičar Tyler Rogoway do tog zaključka došao analizirajući vizualne dokaze. "Nakon pomnog ispitivanja dokaza, čvrsto vjerujemo da se radi o izviđačkom dronu Tu141, koji se zacijelo pokvario i prešao preko cijele Mađarske ili dijelova susjednih zemalja te u Hrvatsku došao iz Ukrajine. Izravni let od ukrajinske granice do Zagreba dug je oko 560 kilometara.

Nije prva letjelica koja je pala

Objavljeno je da je Ukrajina posljednjih dana, nakon ruske invazije, puštala u rad brze bespilotne letjelice iz sovjetskog doba. Ukrajina je jedini poznati trenutni operater Tu-141.

The War Zone navodi i da ovo nije prvi gubitak letjelice Tu-141 u ratu. Još jedna je pala u Ukrajini prije samo nekoliko dana.

''Tu-141 je fascinantan komad hardvera iz sovjetske ere koji je Ukrajina nadogradila i učinila korisnim nakon invazije na Krim 2014. godine. Zrakoplov je više krstareći projektil nego tradicionalna bespilotna letjelica. Raketno se lansira iz prikolice i leti unaprijed određenim kursom nadzvučnom brzinom, prikupljajući različite oblike obavještajnih podataka prije nego što se prizemlji s padobranom. Zatim se može resetirati i ponovno koristiti',' napisao je Rogoway.

Prema podacima dostupnim s portala military-history.fandom. com, Tupoljev Tu-141 nasljednik je Tupoljeva Tu-123. Dizajniran je za obavljanje izviđačke misije na dubini od nekoliko stotina kilometara od linija fronte transzvučnim brzinama. Predviđen je da nosi niz korisnih tereta, uključujući filmske kamere, infracrvene uređaje za snimanje, EO snimače i radare za snimanje.

Izrazio zabrinutost

Kao i kod prethodnih dizajna Tupoljeva, imao je straga postavljeno delta krilo poput strelice, kanadere postavljene naprijed i turbomlazni motor KR-17A iznad repa. Tu-141 je bio u sovjetskoj službi od 1979. do 1989., uglavnom na zapadnim granicama SSSR-a.

Duljina letjelice je 14,33 m, raspon krila joj je 3,88 m, visina 2,44 m, površina krila je 10 m2, a bruto težina 6215 kg. Maksimalna brzina je 1100 km/h, a brzina krstarenja je 1000 km/h. Ima domet do 1000 km, a najviša visina na kojoj funkcionira je oko 6000 m. Rogoway je u svom tekstu izrazio i zabrinutost, zapitavši se što je radila NATO-ova protuzračna obrana dok je dron letio iznad više zemalja prije nego što se srušio u Zagrebu, piše novinar Jutarnjeg lista Nikola Patković.

