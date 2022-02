U tijeku su žestoke borbe u Ukrajini nakon ruske invazije prije tri dana. Zapadni svijet jedinstveno je osudio rusku agresiju i uveo sankcije. No, čitava Europa nije jedinstvena u ovoj situaciji. Uz Bjelorusiju, koja funkcionira kao defacto ruski protektorat, Srbija je zemlja koja je najblaža prema Rusiji.

Tako je srpski predsjednik Aleksandar Vučić u petak kazao kako Srbija pruža punu podršku teritorijalnom integritetu Ukrajine, a vodeći se zaštitom vitalnih državnih interesa, neće uvoditi sankcije bilo kojoj državi uključujući i Rusiju.

On je, poslije treće u nizu sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost ovog tjedna, u javnom obraćanju pročitao dokument tog tijela od 15 zaključaka u kojima se, među ostalim, naglašava kako „Srbija smatra pogrešnim kršenje teritorijalnog integriteta bilo koje zemlje uključujući i Ukrajinu“.

„U skladu sa svojom dosadašnjom politikom zalaganja za dosljedno i principijelno poštivanje načela međunarodnog prava, te nepovredivosti granica, Republika Srbija pruža punu i principijelnu podršku poštovanju načela teritorijalnog integriteta Ukrajine“. Govorio je potom Vučić o tome kako su oni iskusili sankcije Zapada te kako njihovi "sunarodnjaci u Republici Srpskoj i danas trpe te sankcije".

Američko i rusko veleposlanstvo o poziciji Srbije

Američko veleposlanstvo je podržalo ovakav stav Srbije. "Sjedinjene Države pozdravljaju ponovljen stav Srbije i predsjednika Srbije o podršci teritorijalnom integritetu Ukrajine koji je narušen ilegalnim i ničim izazvanim napadima Rusije", navelo je veleposlanstvo SAD-a na Twitteru.

Ruski veleposlanik u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko poručio je ranije u petak da Moskva ne traži ništa od Beograda znajući „dosljednost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njegov temeljni stav oko ključnih pitanja“ u razvoju Srbije i njezinom ponašanju u vanjskoj politici. Bocan-Harčenko je agenciji Tanjug rekao da „Zapadu nije stalo do interesa drugih, čak iako su to zemlje koje su kandidati za članstvo u EU“, te da Zapad „ne misli o Srbiji, njezinom narodu i mogućim posljedicama uvođenja sankcija“ Rusiji.

'Vučić je potpisao ugovor koji ne može raskinuti'

Vanjskopolitički analitičar Robert Barić gostovao je u petak u studiju Net.hr-a, neposredno prije nego što je Vučić iznio ovakav stav o ratu u Ukrajini. "Vučić je u jako nepovoljnoj situaciji. Jako se približio Rusiji i Kini. Potpisao je ugovor s vragom koji ne može raskinuti", kazao je Barić.

"Vučić je izgubio šansu da bude glavni američki partner u regiji između 2003. i 2006. kada su odnosi Zagreba i Washingtona bili jako loši", kaže Barić. No, kada je 2008. prodao Naftnu industriju Srbije onda su Amerikanci zaključili da Srbija ipak nije pouzdan partner.

Vučić je čitavo ovo vrijeme pokušavao ići europskim putem, ali dobiti nekakvu kompenzaciju za Kosovo. "No, zna i Vučić da je Kosovo gotova stvar. Sjećam se da mi je još 2002. godine na konferenciji u Rusiji Predrag Simić, tadašnji vanjskopolitički savjetnik predsjednika Srbije, nakon malo više viskija, rekao da zna da je Kosovo izgubljeno, ali kako to objasniti narodu. S druge strane Srbija je za to očekivala dobiti nekakvu kompenzaciju u BiH".

Ruski kaos na Balkanu

Rusija koristi svaki način da destabilizira Zapadni Balkan, kazao je Barić. "Ruska politika je od 2014. godine takva da razmišlja na način: Ako je na Balkanu nered kojim se mora baviti NATO, onda će nama biti lakše na istočnim granicama provoditi svoju politiku. Srbija je tu u nezgodnom položaju. Uskoro bi Beograd mogao doći do trenutka kada će se morati svrstati - ili ili".

Na pitanje hoće li situacija i za nas biti neugodna ako Srbija na kraju ipak odabere da neće ići uz Zapad Barić odgovara: "Nije toliko neugodna, bez obzira na sve, Vučić je okružen članicama NATO-a. Ipak, hrvatska vanjska politika bi se trebala zabrinuti onim što se događa u BiH. Mi imamo takve neprirodne saveze, poput podrške Dodiku."

Cijeli intervju s profesorom Robertom Barićem pogledajte u nastavku:

Sve o ratu u Ukrajini iz minute u minutu čitajte OVDJE.