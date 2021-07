Paul A. Nuttall povjesničar, publicist i bivši političar, zastupnik u Europskom parlamentu od 2009. do 2019. te istaknuti zagovornik Brexita, u tekstu za RT.com piše o nezadovoljstvu i rastućim nemirima u Sjevernoj Irskoj zbog posebnog Protokola namijenjenog toj pokrajini u procesu izlaska Ujedinjenog kraljevstva iz Europske unije.

"Kako u Sjevernoj Irskoj rastu napetosti zbog odnosa prema britanskom sporazumu o Brexitu, vodeći sjevernoirski unionist (politički pokret koji uglavnom čine tamošnji protestanti koji se smatraju Britancima i zalažu za ostanak Sjeverne Irske u Ujedinjenom Kraljevstvu, nap.a.) David McNarry kaže za RT.com kako se boji povratka nasilju te da je protestantska zajednica spremna izaći na ulice.

U Sjevernoj Irskoj brexit još nije gotova stvar

Za mnoge u Velikoj Britaniji Brexit je gotova stvar. No, to nije slučaj u Sjevernoj Irskoj gdje to pitanje ostaje glavna tema javne i političke rasprave. Tema o kojoj se raspravlja je Protokol o Sjevernoj Irskoj, koji je britanski premijer Boris Johnson potpisao u sklopu Sporazuma o povlačenju iz EU -a u listopadu 2019. godine.

Kontroverzni protokol nastoji spriječiti čvrstu granicu između Sjeverne Irske i Republike Irske (koja dijeli irski otok), čime se podupire Sporazum o Velikom petku iz 1998. koji je donio mir toj regiji. Prema uvjetima protokola o Brexitu, dogovoreno je da će Sjeverna Irska nastaviti slijediti pravila EU-a o standardima proizvoda kako bi spriječila provjere duž granice na otoku, jedine kopnene granice Velike Britanije s EU -om. Umjesto toga, provjeravat će se roba koja ulazi u Sjevernu Irsku iz ostatka UK -a, stvarajući tako umjetnu 'granicu' u Irskom moru. To je izazvalo veliku tjeskobu unutar unionističke zajednice koja podržava Britance, a sada vlada Velike Britanije nastoji izmijeniti uvjete protokola.

EK ne želi novi pregovor o Protokolu za Sj. Irsku

Glavni pregovarač Velike Britanije, lord Frost, rekao je prošloga tjedna u Domu lordova da mora doći do "značajnih promjena u Protokolu Sjeverne Irske " i upozorio na "stalnu grozničavu političku klimu, prosvjede i povremene nerede". Frostov poziv na ponovno pregovaranje o Protokolu za Sjevernu Irsku odmah je odbijen u Bruxellesu, a potpredsjednik Europske komisije Maroš Šefčovič izjavio je kako je "Komisija spremna nastaviti tražiti kreativna rješenja, u okviru Protokola … ali ne pristaje na ponovno pregovaranje o Protokolu". Pregovori između britanske vlade i Bruxellesa su, međutim, u tijeku, a ulozi su vrlo visoki.

I doista, David McNarry, dugogodišnji istaknuti glas unionista upozorio je da je budućnost Sjeverne Irske sada u većoj opasnosti nego u bilo kojem trenutku od njezina nastanka. Govoreći ekskluzivno za RT.com, McNarry, bivši zastupnik u Skupštini Sjeverne Irske i savjetnik bivšeg prvog ministra lorda Trimblea, izjavio je kako "upravo sada slavimo stotu obljetnicu stvaranja Sjeverne Irske i u svom smo najnesigurnijem položaju u tih 100 godina".

'Žele nas učiniti satelitom kojeg kontrolira Bruxelles'

No, McNarry tvrdi da je prijetnja toj sigurosti Protokol za Sjevernu Irsku, čiji je cilj "uvući Sjevernu Irsku u ekonomiju cijele Irske i učiniti Sjevernu Irsku satelitskom državom koju kontrolira Bruxelles". Tvrdi da je to izazvalo ogorčenje među unionistima jer "Sjeverna Irska nije dobila Brexit kakav je dobio ostatak Ujedinjenog Kraljevstva". Umjesto toga, rekao je, Sjeverna Irska je "pripojena Velikoj Britaniji i stavljena u karantenu u balon Europske unije".

Krivica za trenutnu situaciju, tvrdi McNarry, čvrsto leži na plećima britanskog premijera.

"Boris Johnson je kriv jer je potpisao taj protokol. On je svoje ime stavio na međunarodni ugovor i time bacio Sjevernu Irsku među vukove", tvrdi McNarry. On također kaže da se unionisti osjećaju izdano od 'brexitovaca' koji su okrenuli leđa toj pokrajini, "posebno oni iz ERG-a (Europske reformske grupe) koji sada imaju ugodne poslove u vladi".

'Da nije bilo covida, na ulicama bi bile stotine tisuća ljudi'

McNarry, koji je u razdoblju od 2012. do 2016. godine bio član UKIP-a (Stranka britanske neovisnosti, jedna od najžešćih zagovornica brexita) također je kritičan prema stavu EU i tvrdi da se Sjeverna Irska koristi kao pijun u većoj političkoj igri koja se vodi između Bruxellesa i Londona.

"Ako se borimo oko nekoliko eura; to se može riješiti. No, ne radi se o tome; radi se o kažnjavanju Velike Britanije za Brexit", kaže McNarry.

On zabrinuto tvrdi da trenutna kriza ima potencijal ponovno zapaliti nasilje u Sjevernoj Irskoj. Vjeruje da je pandemija Covida privremeno spriječila masovnu pobunu Unionista. Da nije bilo covida, tvrdi, na ulicama bi bile stotine tisuća ljudi. Također je upozorio da“ sindikalisti neće tolerirati pripajanje Velikoj Britaniji niti tolerirati pretvaranje Sjevernih Iraca u narod bez državljanstva".

'IRA još uvijek postoji i prijeti da će pribjeći nasilju'

"Disidenti IRA-e još uvijek postoje, a oni su poslali poruke da će, ako se povuče Protokol Sjeverne Irske, pribjeći nasilju. Nitko ne želi pobjedu prijetnjama, ali Unionisti su se dovoljno kompromitirali", kaže.

McNarry, međutim, zasigurno nije defetist i smatra da britanska vlada ima snažnu pregovaračku poziciju s EU "… ali samo ako je spremna igrati tvrdu utakmicu s Bruxellesom". Pritom kao argument nudi trgovinsku statistiku.

"Trgovina Velike Britanije s Irskom je manje od 1,5% britanske trgovine s EU. Ipak, 44% trgovine Irska ostvaruje s Velikom Britanijom pa imamo vezane ruke". On također vjeruje da kada dođe trenutak "stanovnici Velike Britanije neće iznevjeriti stanovnike Sjeverne Irske ".

Intervju Davida McNarryja za RT.com trebao bi biti upozorenje i britanskoj vladi i EU na opasnost koju predstavlja Protokol o Sjevernoj Irskoj. Bio je vodeći političar u Sjevernoj Irskoj dugi niz godina i važan glas unionista. Vrijeme će pokazati hoće li lord Frost i njegovi kolege iz EU poslušati ozbiljna McNarryjeva upozorenja. Ja bih im sugerirao da ne budu budale", naposao je Paul A. Nuttall u članku za RT.com.