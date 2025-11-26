Raste napetost u Venezueli, Maduro maše mačem ispred pristaša: 'Branit ćemo se od imperijalističke prijetnje'

Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro obećao je da će se suprotstaviti svakom američkom pokušaju svrgavanja njegove vlade. Mašući mačem okupljenima je poručio da "neuspjeh nije opcija". Ovaj dramatičan istup venezuelanskog predsjednika dogodio se tijekom marša u Caracasu, u jeku rastućih napetosti s administracijom Donalda Trumpa.

Odjeven u maskirnu uniformu, Maduro je okupljenima poručio: "Moramo biti spremni braniti svaki pedalj ove blagoslovljene zemlje od imperijalističke prijetnje ili agresije, bez obzira odakle dolazi", prenosi SkyNews.

Foto: X/screenshot

Ubijeno najmanje 80 ljudi

Od rujna ove godine američke vojne snage izvele su niz napada na brodove u međunarodnim vodama za koja se sumnja da su krijumčarila drogu, pri čemu je ubijeno najmanje 80 ljudi. Iz Washingtona tvrde da je nekoliko tih brodova isplovilo iz Venezuele, što je Maduro opisao kao napad na suverenitet svoje nacije.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kuba je optužila Sjedinjene Američke Države da žele nasilno svrgnuti Madura s vlasti. Izvješća sugeriraju da SAD planira pokrenuti novu fazu operacija povezanih s Venezuelom u nadolazećim danima, a kritičari dovode u pitanje zakonitost američke kampanje, tvrdeći da se radi o izvansudskim ubojstvima.

Nedavna anketa pokazuje da samo 29 posto američkih birača podržava ovu politiku. Donald Trump, kao ni njegov prethodnik Joe Biden, ne priznaje Madura kao legitimnog vođu Venezuele. Iako brojni dokazi upućuju na to da prošlogodišnje predsjedničke izbore nije dobio, nego da ga je oporba porazila dvama glasovima prema jednom, Maduro je ipak započeo svoj treći mandat na čelu Venezuele.

🇻🇪🇺🇸 "Venezuelan President Nicolás Maduro is under strong American pressure — including military maneuvers, sanctions, and state structures declared under terrorism charges — but he believes that the US will not actually decide on a land invasion," writes the Wall Street Journal.… pic.twitter.com/wllwWGI8KZ — NSTRIKE (@NSTRIKE1231) November 26, 2025

'Žele venezuelanske resurse'

Dužnosnici unutar Madurove vlade tvrde da su postupci Washingtona vođeni ekonomskim motivima. "Žele venezuelanske rezerve nafte i plina. Ni za što, bez plaćanja. Žele venezuelansko zlato. Žele venezuelanske dijamante, željezo, boksit. Žele venezuelanske prirodne resurse", izjavila je venezuelanska ministrica Delcy Rodriguez.

Ranije ovog tjedna, SAD je venezuelanski Cartel de los Soles proglasio stranom terorističkom organizacijom, tvrdeći da je Maduro njihov član. Takvu tvrdnju venezuelanski dužnosnici odbacuju kao "smiješnu izmišljotinu".

Carlos Diaz Rosillo, bivši zamjenik pomoćnika američkog ministra obrane, ne vjeruje da će Amerika zaratiti s Venezuelom. "Ono što vidim je strategija maksimalnog pritiska na režim. Mislim da ako dođe do bilo kakve promjene, ta promjena mora doći iznutra, iz vojske", rekao je. Dodaje da promjena režima nije službena politika, ali da bit to Trump želio vidjeti u Venezueli.

POGLEDAJTE VIDEO: Europa promatra dok Putin i Trump komadaju Ukrajinu, Zelenski: 'Neću izdati svoj narod'