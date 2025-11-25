Jezivo otkriće na poslu: Radnici u otpadu pronašli - mrtvu bebu!

Radnike jedne tvrtke za zbrinjavanje otpada u njemačkoj Bremenu šokiralo je u utorak ujutro kada su tijekom sortiranja pronašli mrtvo novorođenče.

Sve se dogodilo na području industrijskih luka, unutar njihove tvrtke.

Malo iza devet sati, dok su sortirali otpad, na traci su uočili beživotno tijelo bebe. Za sad nije poznat identitet djeteta ni uzrok smrti, no policija je otvorila istragu.

Ne znaju se detalji

Nisu poznati detalji ni o roditeljima djeteta, kao ni kako je beba završila u otpadu, prenosi Fenix magazin.

Novi je to slučaj koji je šokirao Njemačku nakon što su dvije majke osuđene na višegodišnje kazne zbog ubojstva svojih beba. Krajem listopada 35-godišnja žena je osuđena na šest godina zbog ubojstva novorođenčeta u javnom WC-u, dok je 24-godišnjakinja osuđena na tri godine zatvora za isto kazneno djelo.

Za sada nije poznato je li beba pronađena u otpadu ubijena ili je preminula na nekom drugom mjestu.

