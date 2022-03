Generali ubojice Vladimira Putina su bezdušni krvnici koji gase dječje živote, bombardiraju bolnice i obaraju zrakoplove. Iako su neki likvidirani, i dalje je na vlasti nekoliko monstruma koji provode mračne naredbe ruskog diktatora.

Ruski predsjednik pretrpio je značajne gubitke u svom navodno vrhunskom timu; skupilo se već 15 likvidiranih bitnih ljudi oko Putina. No nažalost, ruski diktator ima još groznih ljudi za izvršavanje najmračnijih zadaća koje smo u zadnjih mnogo godina vidjeli na europskom tlu.

Unatoč tome što je pretrpjela značajne gubitke u ljudima visokog ranga tijekom invazije na Ukrajinu, Rusija i dalje ima nekoliko vrlo moćnih ljudi na vrhu, piše Daily Star.

Ruski predsjednik Vladimir Putin navodno je ozbiljno promotrio svoj uži krug kako bi pronašao krivca za to što njegova invazija nije okončana u 72 sata, kako je i planirao.

A oni protiv kojih se još nije okrenuo i koji još nisu poginuli u napadu na Ukrajinu, i dalje u svojim rukama drže ravnotežu snaga na bojnom polju.

Sergej Šojgu

General Sergej Šojgu zapovijeda ruskim oružanim snagama od 2012. godine.

Sve do danas se šuškalo da mu je zdravlje stradalo, no Šojgu se ipak pojavio na ruskoj televiziji, u video snimci na kojoj se vidi kako predsjeda sastankom u Kremlju. No, ni u to ne možemo biti sto posto sigurni.

Naime, iako je video emitiran u Rusiji, pušten je na televiziji pod vodstvom Kremlja, što znači da je Šojgu mogao biti snimljen u bilo kojem trenutku. Podsjetimo, Šojgu je čovjek koji stoji iza Putinove YunArmije, u prijevodu - vojske mladih.

Ruski predsjednik dao je zeleno svjetlo da se 2015. godine osnuje Sverusko udruženje nacionalnog vojno-domoljubnog društvenog pokreta "Mlada armija" i postavio Šojgua na čelo. Ta je vojska sastavljena uglavnom od školaraca, a otad je masovno narasla. Vjeruje se da sada ima više od milijun članova, a u Rusiji je poznata kao "YunArmia".

Opisana kao "vojna i domoljubna" organizacija, YunArmia za djevojčice i dječake kritizirana je kao svojevrsni odsjek Hitlerove mladeži.

Sada su neki od tih mladih vojnika, starih tek 17 godina, pozvani da popune vojsku koja želi zatrti život u ukrajinskim gradovima.

Sergej Rudskoj

General pukovnik Sergej Rudskoj, zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Rusije, ustvrdio je ovog tjedna da Rusija možda planira usporiti invaziju, nakon što je izjavio da su "glavni zadaci prve faze operacije" u zemlji dovršeni .

Prema Human Rights Watchu, Rudskoj je čovjek koji stoji iza krvavog sukoba u Siriji, a posebno nemilosrdnih ruskih akcija poduzetih u toj zemlji u posljednjih nekoliko godina.

Organizacija je utvrdila da je on izravno odgovoran za napade u kojima je ubijeno ukupno 39 odraslih, tri djevojčice i jedan dječak, dok je među 109 ozlijeđenih bilo još 18 djece. Najšokantnije je da je među žrtvama bilo ljudi odrubljenih glava, spaljenih ili pronađenih bez udova.

Rudskoj je negirao odgovornost za napade, kao i bombaški napad na bolnicu al-Skahour.

Sergej Surovikin

Još jedan od Putinovih najviših generala je general pukovnik Sergej Surovikin. On je na vlasti još od vremena Sovjetskog Saveza, kada je ubio tri mirna prosvjednika predvodeći oklopnu kolonu u Moskvi koja ih je srušila tijekom pokušaja puča 1991. godine.

Prošle je godine dobio novu ulogu generala vojske, a 2017. je kratko vrijeme bio i na čelu ruskih snaga u Siriji.

U veljači je Surovikin dodan na popis sankcija EU-a jer je smatran “odgovornim za aktivnu potporu i provedbu akcija i politika koje potkopavaju i ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i neovisnost Ukrajine, kao i stabilnost ili sigurnost u Ukrajini”. No, on je vrlo poštivan u svojoj domovini, gdje je u prosincu 2017. odlikovan Herojem Ruske Federacije.

Andrej Serdjukov

Ne manje krvoločan, ubilačku četvorku zaokružuje general pukovnik Andrej Serdjukov. Taj je 60-godišnjak donedavno bio zadužen da vodi Putinove snage u Siriji, ali je 2014. poveo vojsku na Krim gdje je vodio aneksiju.

Također je sudjelovao u prvom i drugom čečenskom ratu te ratu u Donbasu. Zbog svoje “odanosti” odlikovan je titulom Heroja Ruske Federacije, kao i s nekoliko drugih nagrada, uključujući ordene za hrabrost, čast i službu domovini.

