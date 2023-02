Novinarka portala Politico krenula je tragom nekretnina, počev u španjolskom ljetovalištu Marbella, koje pripadaju Ljudmili, bivšoj supruzi ruskog predsjednika Vladimira Putina, i njezinom sadašnjem bračnom partneru Arturu Očeretniju. Čovjek koji joj je u Marbelli otvorio vrata apartmana rekao je da isti može postati i njezin za određenu cijenu.

Apartman se nalazi dvadesetak minuta hoda od plaže, a Marbella na španjolskoj Costa del Sol prepuna je sličnih nekretnina u vlasništvu slavnih osoba. Kada je kupljen 2014. godine, apartman je vrijedio 1,1 milijun eura, ali vrijednost je u međuvremenu porasla, piše Politico.

"Ovo je veliki, veliki stan. Sve je apsolutno novo", kazao je novinarki čovjek koji se predstavio kao Vladimir, prijatelj sadašnjeg supruga bivše Putinove supruge.

Nisu na popisu sankcija EU-a... zasad

Novinarka Politica imala je sreće. Tjednima je istraživala luksuznu imovinu koju su Ljudmila i Artur Očeretnij stekli diljem Europe otkako se raspao njezin brak s Putinom. Nakon razvoda ona je vodila intenzivan život, a brak s 20 godina mlađim poslovnim čovjekom i ljubiteljem Ironman utrka držan je u tajnosti sve dok novinari nisu otkrili da je promijenila prezime.

Nije teško shvatiti zašto su njih dvoje odlučili prodati stan. Oni nisu na popisu sankcija Europske unije, ali to bi se ubrzo moglo promijeniti. Uostalom, Velika Britanija već je stavila Očeretnaju i njenu odraslu djecu pod sankcije. Ako Bruxelles bude slijedio taj primjer, to bi i stan u Marbelli i ostatak njihova europskog nekretninskog portfelja odjednom mogao staviti izvan njihova dosega.

''Ono što sam otkrila tijekom istraživanja o poslovima s nekretninama Ljudmile i Artura Očeretnija potaknulo je pitanja o tome što je točno potrebno da se nekome nametnu sankcije. I kako je rat u Ukrajini promijenio dotad ugodan odnos ruskog kapitala i nekih najluksuznijih europskih odredišta'', piše novinarka Politica Leonie Kijewski.

Sretan brak s Vladimirom

Ljudmila je bila u braku s Putinom tridesetak godina, u vrijeme njegova političkog uspona. Vjenčali su se 1983. kada je Putin još bio niži časnik KGB-a u Lenjingradu (sada Sankt Peterburgu), a ona stjuardesa u Aeroflotu. Išla je s njim i u Dresden, u Istočnoj Njemačkoj, gdje je radio kao agent KGB-a sve do pada Berlinskog zida. Nakon toga, par se s dvije kćeri vratio u Sankt Peterburg, gdje je Putin započeo političku karijeru, najprije kao službenik u uredu gradonačelnika.

U to vrijeme Ljudmila Putina bila je prilično samozatajna. Nastavila je raditi kao stjuardesa sve dok Putin nije bio izabran za premijera. Potom je obavljala sve ceremonijalne dužnosti kakve supruge visokih dužnosnika inače obavljaju - od sudjelovanja na službenim večerama do kićenja božićnog drvca - ali općenito je izbjegavala svjetla pozornice.

"Teško je zamisliti, ali u to su vrijeme oboje izgledali prilično provincijalno, prilično nesigurni u to kako se ponašati", kazala je Nina Hruščova, profesorica međunarodnih odnosa iz New Yorka i praunuka bivšeg sovjetskog čelnika Nikite Hruščova. “Sjećam se da je njezino odijevanje bilo prilično neugledno, iako je pokušala angažirati najboljeg ruskog modnog dizajnera”, dodala je.

Život nakon razvoda

Kako je Putin učvršćivao svoju vlast, počele su kružiti informacije koje su žurno bile demantirane, o drugim ženama u Putinovu životu, uključujući zlatnu olimpijku, gimnastičarku Alinu Kabajevu. Očeretnaja je, po riječima Ine Hruščove, postala "gotovo nevidljiva". “Postupno je počela silaziti s pozornice, a on se sve više pojavljivao sam”, kaže.

Godine 2013. njih dvoje su pred televizijskom ekipom, odlazeći nakon jedne baletne predstave, odjednom izjavili da je njihov brak gotov i da je to bila "zajednička odluka". No, brak je možda okončao, ali drugi aspekti njihove veze - posebice financijski - su nastavljeni. Kada su Putina 2014. godine novinari pitali namjerava li se ponovno oženiti, odgovorio je šalom: "Prvo moram udati svoju bivšu suprugu Ljudmilu, a onda ću misliti na sebe."

Ljudmila je potom osnovala zakladu Centar za razvoj ruskog jezika, koji je kasnije postao Centar za razvoj međuljudskih komunikacija. Godine 2016. ruski su mediji otkrili da se udala za Artura Očeretnija, predsjednika uprave te zaklade i triatlonca. Ta je zaklada došla s još jednom povlasticom. Tijekom Putinove vladavine stekla je bivšu zgradu vlade u središtu Moskve koja je nekoć pripadala djedu ruskog pisca Lava Tolstoja. To je imanje bivša prva dama iskoristila u produktivne svrhe. Smještena pet minuta hoda od Kremlja, zgrada sada donosi milijune dolara od najma koji, prema istraživanju Reutersa, sjedaju na račun tvrtke registrirane na Ljudmilino djevojačko prezime.

Apartmani na Costi del Sol

Brak Ljudmile i Artura, koji nijedno nisu službeno objavili, dogodio se u razdoblju u kojem se portfelj nekretnina novovjenčanog para brzo širio. Apartman koji je došla pogledati novinarka Politica, jedan je od dva u Marbelli, koja je Očeretnij kupio neposredno prije vjenčanja s Ljudmilom. Prvi je kupio 2011. godine za oko 800.000 eura , a drugi 2014. za više od milijun eura. Prema podacima iz zemljišnih knjiga, obje nekretnine njegovo su vlasništvo.

Također, oba se nalaze u kompleksu zaštićenom masivnom crnom kapijom. Na zvonima na portofonu nema prezimena, a između apartmana nalaze se uređeni vrt i nekoliko bazena. Ujutro zečevi grickaju savršeno pokošenu travu, a ptice cvrkuću na drveću. Zna se da su u Marbelli nekretnine posjedovali glumci Hugh Grant i Sean Connery, televizijski voditelj Simon Cowell i Rifat al-Asad, ujak sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Prema pisanju lokalnih medija, sam Putin posjeduje vilu u susjednoj La Zagaleti. Posljednjih desetljeća to je područje postalo magnet za ruski novac. U Marbelli službeno živi oko 3000 Rusa, iako se smatra da je stvarni broj puno veći.

“Mnogi Rusi ulažu svoj novac u nekretnine kao investiciju. Kupuju, prodaju — to im je izvor prihoda. Onima koji žele prikriti izvor nezakonito stečenih sredstava, tržište nekretnina nudi mnoštvo prilika da ih operu. Pranje novca je ulje koje podmazuje njihovu mašineriju", rekao je za Politico Javier de Luis, stručnjak za nekretnine iz lokalne udruge Ekolozi na djelu.

Nekretnine služe za pranje novca

Po njegovim riječima, u Marbelli se to uglavnom događa kupnjom građevinskih dozvola za pojedinačne kuće ili hotele, koje se zatim prodaju prije nego što radovi uopće počnu. Apartman Očeretnijevih kupljen 2014. mogao je imati još jednu veliku prednost. Naime, od 2013. španjolski zakon odobrava boravišne dozvole onima koji ulože najmanje 500.000 eura u nekretnine. Ove takozvane zlatne vize nude neograničen pristup putovanjima u 27 zemalja u šengenskom području EU-a i pravo da se eventualno podnese zahtjev za stalni boravak u Španjolskoj.

Na pitanje portala Politico je li se Očeretnij poslužio time, španjolsko ministarstvo unutarnjih poslova proslijedilo je pitanje ministarstvu vanjskih poslova koje je, međutim, odbilo "otkriti osobne podatke trećim stranama". Nažalost, novinarka Politica na koncu ipak nije uspjela razgledati apartmane Očeretnijevih u Marbelli, jer joj je muškarac s početka priče, Vladimir, očito saznavši tko je ona, iznenada poslao poruku da ju je krivo razumio i da su vlasnici zainteresirani samo za kupnju, ne za prodaju.

“Mislio sam da želite prodati stanove svojih rođakae. Ne prodajemo ništa. Oprostite na previdu. Ugodan dan” - glasila je poruka.

Na njezino pitanje bi li ipak mogla pogledati stan u slučaju da se vlasnici predomisle oko prodaje, odgovorio joj je: “Ne može, oprostite. Definitivno neće biti u prodaji u bliskoj budućnosti, koristimo ih i planiramo koristiti u budućnosti.”

Rizična investicija

No, Ljudmila i Artur imaju jake razloge za prodaju dvaju apartmana u Marbelli, jer u suprotnome riskiraju gubitak pristupa stanu i novcu ako dođu pod sankcije EU-a. Od početka Putinove invazije na Ukrajinu, SAD, EU i ostali zapadni saveznici sankcionirali su stotine ljudi za koje se vjeruje da su odgovorni za rat, za širenje ratne propagande ili za financiranje tog rata. Europska unija je uvela sankcije za oko 1400 osoba i subjekata, SAD za gotovo 2500, a Ujedinjeno Kraljevstvo za oko 1600. Međutim, nema puno slaganja oko toga tko bi točno trebao biti cilj sankcija. Prema analizi podataka koju je prikupio Brookings Sanctions Tracker, agencija koja prati sankcije povezane s ruskom invazijom na Ukrajinu, do rujna prošle godine doista je bilo sankcionirano samo 639 osoba i subjekata. To uključuje dvije Putinove kćeri i njegovu navodnu ljubavnicu Kabajevu, ali ne i Očeretnijeve. Ljudmila je došla pod sankcije Ujedinjenog Kraljevstva, ali EU i SAD su je zasad izostavili s popisa.

EU nastoji ne koristiti kaznene sankcije za postupke iz prošlosti, kaže Viktor Winkler, odvjetnik specijaliziran za politiku sankcija. Umjesto toga, namjera je spriječiti ciljane osobe da pridonesu daljnjim nedjelima ili ih spriječiti da izvuku korist. Da bi EU sankcionirao neku osobu, nju najprije mora predložiti nacionalna vlada, a potom pristati i svaka država EU-a. Nekoliko diplomata EU-a kazalo je za Politico kako nemaju informacija da je ijedna članica dosad predložila sankcioniranje Očeretnijevih.

'I ona treba biti sankcionirana'

EU je svjestan da se odluke o sankcijama mogu suočiti s pravnim izazovima. Oko 70 oligarha i članova njihovih obitelji tužilo je EU kako bi vratili svoju imovinu. Neke osobe, poput Saodat Narzijeve, sestre metalskog tajkuna Ališera Usmanova, te Olge Ajziman, bivše supruge milijardera Mihaila Fridmana, tiho su 'skinute' s liste sankcija. Ipak, činjenica da Očeretnijevi nisu bili na meti sankcija EU-a ne znači da nikada neće biti.

Međunarodna radna skupina o ruskim sankcijama poznata kao skupina Yermak-McFaul predlaže da se članovi obitelji sankcioniranih pojedinaca također stave na popis kako bi se spriječilo prebacivanje sredstava na njih, osobito ako vode stil života koji nije u skladu s njihovim službenim prihodima. A to je, kako se čini, slučaj s Očeretnijima. Nema javnih dokaza da je Artur Očeretnij nezakonito stekao svoje bogatstvo i imovinu, ali čini se da njihova vrijednost premašuje njegove poznate izvore prihoda. Neki poput Zaklade za borbu protiv korupcije i ukrajinske vlade već traže da se i oni dodaju na popis sankcija EU-a.

“Čvrsto vjerujemo da će gospođa Očeretnaja biti sankcionirana”, rekao je jedan dužnosnik ukrajinske vlade.

Voditeljica istražnog odjela Zaklade za borbu protiv korupcije, Marija Pevčik podržava to stajalište. “Mislim da je treba sankcionirati. Putinova bivša žena s kojom je proveo desetljeća, majka sankcioniranih kćeri, nije sankcionirana. Za to nema apsolutno nikakvog objašnjenja”, kazala je.

Luksuzni stan u Davosu

Ako postoji mjesto gdje ljudi ne traže objašnjenje, barem ne još, onda je to Švicarska. Godine 2015., otprilike u isto vrijeme kada se oženio Ljudmilom, Artur je kupio luksuzni stan u Davosu. Stan kupljen za oko tri milijuna eura, nalazi se samo nekoliko koraka od prekrasnog jezera i povezan je podzemnim tunelima s luksuznim hotelom AlpenGold, dajući svojim stanarima pristup hotelskom bazenu. Jesenas je novinarka Politica bila ondje i vidjela Očeretnijevo ime na poštanskom sandučiću. Stanari su kazali da on šalje svoga odvjetnika na godišnje sastanke stanara zgrade kako njega ne bi mogli prepoznati ako ga sretnu na ulici.

"Ne sviđa mi se što Putin radi u Ukrajini, ali oni imaju svako pravo posjedovati stan ovdje", kazao je jedan susjed u Davosu o Očeretnijima.

"Svi znaju da ona ovdje ima stan. To je njihova privatna stvar", rekla je jedna susjeda.

Sama činjenica da je Očeretnij mogao kupiti stan u Švicarskoj je neobična. Švicarski zakoni ograničavaju strance u kupnji nekretnina osim ako mogu dokazati da rade i žive u Švicarskoj. Problem u Švicarskoj je taj što zakon većinom prepušta privatnim subjektima da osiguraju provedbu pravila o kupnji, smatra Maíri Martini, stručnjakinja za pranje novca u Transparency Internationalu.

Agencije ne provjeravaju tko kupuje nekretnine

Martini kaže da je "crvena zastavica podignuta visoko" ako službena plaća osobe ne odgovara novcu koji ima na svojim računima. To bi moglo izazvati uzbunu u slučaju Očeretnija, jer nije jasno kako si je mogao priuštiti kupovinu stana i više kuća od prihoda poduzeća za koja tvrdi da ih vodi.

Jedan agent za nekretnine u Davosu, koji je želio ostati anoniman zbog osjetljivosti pitanja, rekao je da agencije nisu provele pozadinske provjere tko je kupio nekretninu Očeretnijevih i odakle su kupci dobili novac. Općinski gruntovnik također ne provodi provjeru odakle su novčana sredstva kupcu. Procesi protiv pranja novca uglavnom su prepušteni u ruke banaka.

U lipnju je švicarski bankarski div Credit Suisse, koji je financirao gradnju i posjeduje kompleks u kojemu Očeretniji imaju stan, kažnjen s oko dva milijuna eura jer je omogućio dilerima kokaina pranje novca preko računa te banke 2007. i 2008. A u ožujku su švicarski mediji izvijestili da je banka zatražila od investitora da unište dokumente povezane s jahtama oligarha. Credit Suisse je odbacio te optužbe i nije ih želio komentirati.

Ekscentrična vila na francuskoj obali

Oni posjeduju i vilu ekscentričnog izgleda u stilu art decoa, nazvanu Villa Souzanna, oko šest kilometara od ljetovališta Biarritza na jugozapadnoj baskijskoj obali Francuske, gdje su Ljudmila i Putin odlazili na odmor prije nego što je on postao premijer. Vila se nalazi u ulici uz borovu šumu, a najbliža plaža udaljena je samo nekoliko koraka. Nije to jedino imanje u Biarritzu povezano s ruskim predsjednikom. Godine 2012. Kiril Šamalov, tadašnji suprug Katerine Tihonove, Putinove i Ljudmiline mlađe kćeri, kupio je ondje kuću s pogledom na more vrijednu 3,5 milijuna eura.

Prije nego što je pandemija covida otežala putovanja, Tihonovu su susjedi ondje često viđali. Zajedno s djecom i trojicom tjelohranitelja dolazila bi u Biarritz jednom godišnje na nekoliko tjedana.

“Ponašala se kao normalna majka, hodala je plažom, sunčala se”, kazala je jedna susjeda.

Kupnja kuće obavljena je preko Sci Atlantica, tvrtke za nekretnine u kojoj je Šamalov direktor. Kuća je još uvijek u vlasništvu tvrtke, ali su je francuske vlasti konfiscirale nakon što je Unija sankcionirala Šamalova u travnju prošle godine. Inače, Šamalov i Tihonova razveli su se 2018.

U Biarritzu više ne vole 'Putinove'

S druge strane, čini se da Očeretniji nisu provodili puno vremena u Biarritzu. Otprilike 2018. ili 2019. susjedi su primijetili bivšu prvu damu Rusije kako sa svojom pratnjom putuje u vilu u tri crne limuzine zatamnjenih stakala. Villa Souzanna gradi se već sedam godina i napreduje sporo, kažu susjedi. Nitko od njih nije primijetio ikoga na gradilištu od veljače.

“Otkad je počeo rat, radovi su potpuno stali”, rekao je jedan susjed. Korov je preplavio stazu do kuće, drveće nije njegovano mjesecima, a prozori su prašnjavi.

Za razliku od Marbelle i Davosa, gdje su nekretnine povezane s Putinom jedva ikome privukle pažnju, u Biarritzu su postale mete prosvjeda. U ožujku, nedugo nakon što je Kremlj pokreuo invaziju, dvojica ruskih aktivista provalila su u Šamalovljevu vilu, promijenili brave i rekli da će je koristiti za smještaj ukrajinskih izbjeglica. Okupacija je prekinuta nakon što je policija razvalila vrata.

Biarritz ima pozamašnu rusku zajednicu, ali otkako je rat počeo oni se drže po strani ili glasno prosvjeduju protiv rata. Francusko ministarstvo financija objavilo je da je zamrznulo imovinu sankcioniranih Rusa među kojom je i šezdesetak kuća i stanova. No, u siječnju je francuska Glavna uprava za tržišno natjecanje, zaštitu potrošača i kontrolu prijevara objavila kako je provjerama na licu mjesta utvrđeno da oko 60 posto agencija za nekretnine na Francuskoj rivijeri ne surađuje s vlastima. Primjerice, ne provjeravaju jesu li njihovi klijenti na EU-ovom popisu sankcija. U Biarritzu je, recimo, na imanju Očeretnijevih netko išarao zidove dvorišta i na njima ispisao grafite 'Fuck Putin' i 'Slava Ukrajini'.