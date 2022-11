258. je dan rata u Ukrajini

Sjeverna Koreja zanijekala poslove s Rusijom

Ukrajinci optimistični

Zelenskij iznio zahtjeve za pregovore

Eksplozije u blizini Kremenčuka

SAD: 'Da Rusija želi pregovore, prestala bi ubijati civile'

Zelenskij: 'Donjeck je epicentar ruskog ludila'

Rusija i SAD razgovaraju o prvim nuklearnim pregovorima

Lukašenko: 'Cijela Europa će gorjeti!'

Britanski obavještajci: Rusi oko okupiranih područja grade 'zmajeve zube

SAD: Podržavat ćemo Ukrajinu dok se Rusija na povuče

TIJEK DOGAĐAJA:

Kadirov: Spremamo iznenađenja za ukrajinske sotoniste

22:25 - Čečenski vođa Ramzan Kadirov bijesan je nakon što su Ukrajinci objavili snimku poginulih čečenskih vojnika na ratištu pokraj Lisičanska. Kadirov je zbog toga na svome Telegram kanalu najavio "iznenađenja za ukrajinske sotoniste".

Kazao je da njegovi vojnici uspješno obavljaju svoje zadatke i tvrdi da u Lisičansku nije poginuo nijedan čečenski borac.

"Svi koji prate moje izjave dobro znaju da nakon ovakvih objava ne trebaju dugo čekati na moju reakciju. Dobro se sjećaju operacije Vozmežđe koju smo nedavno proveli. U jednom danu uništili smo više od 600 ljudi", napisao je Kadirov, dodavši da su Ukrajinci "robovi NATO-ove politike".

"Rusi se žele boriti protiv profesionalaca, a ne protiv običnih zarobljenika egzistencije. Budite spremni za nove pobjede", pooručio je Kadirov.

Dopisnik s bojišta šokirao Putinovu voditeljicu: Napredujemo 3 centimetra dnevno

19:37 - Ruska televizijska voditeljica i jedna od najžešćih Putinovih propagandistica, Olga Skabejeva, ostala je neugodno zatečena nastupom jednog gosta u svojoj emisiji na državnom televizijskom kanalu Rusija 1. Naime, u njezinu emisiju uživo se, s prve crte bojišnice iz Donjecka, javio ratni dopisnik Komsomolskaje Pravde Dmitrij Stešin. Skabejeva ga je upitala kako ondje napreduju ruske snage i može li se govoriti o napredovanju ''u metrima ili kilometrima''. Stešinov odgovor ju je ostavio bez teksta.

''Dopustite mi da citiram svoga prijatelja, snajperista koji je mjesecima bio na položaju u okolici Donjecka. ''Napredujemo tri centimetra na dan'' - to je on rekao'' odgovorio je Stešin na pitanje Skabejeve.

Ona ga nakon toga nije više ništa pitala.

Erdogan: Turska nije spremna pustiti Švedsku u NATO

19:24 - Unatoč „pozitivnih koracima“ prema ispunjenju turskih zahtjeva za solidarnošću u borbi protiv terorizma, Ankara još uvijek nije spremna prihvatiti Stockholm u NATO savez, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak.

''Njegova vlada još uvijek mora umiriti zabrinutu tursku javnost da je solidarnost u NATO-u osigurana ususret izborima iduće godine“, rekao je Erdogan na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji sa švedskim premijerom Ulfom Kristerssonom u Ankari. ''Vjerujem da će me moj dragi prijatelj Kristersson razumjeti u ovom trenutku'', rekao je Erdogan, dodavši da Turska i dalje očekuje ''konkretne'' poteze Švedske, uključujući izručenje nekih osumnjičenika koje Ankara smatra ''teroristima“.

Erdogan je među osumnjičenicima čije izručenje traži imenovao bivšeg glavnog urednika sada ugašenih novina povezanih sa skupinom islamskog političkog vođe Fenthullaha Gülena, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Turska tu skupinu klasificira kao terorističku.

Turska blokira ulazak Švedske i Finske u NATO savez, a kao razlog navodi njihovu pretpostavljenu potporu za skupine poput zabranjene Kurdske radničke stranke (PKK), koju Europska unija i SAD drže terorističkom organizacijom. Turska podržava politiku otvorenih vrata NATO saveza i nada se da će planirani sastanak triju zemalja u Stockholmu kasnije ovog mjeseca proizvesti „pozitivniji ishod“, dodao je Erdogan. Stockholm ''razumije da postajanje saveznikom NATO-a uključuje dužnosti prema drugim članicama, uključujući Tursku'', rekao je Kristersson.

''Ponudio sam načine na koje bi Švedska mogla pomoći Turskoj u borbi protiv terorizma ... U potpunosti ćemo implementirati trilateralni memorandum'', dodao je, referirajući se na dogovor postignut između Turske, Švedske i Finske krajem lipnja.

Osim Mađarske, Turska je jedina članica Saveza koja dosad nije ratificirala ulazak dviju država u članstvo NATO-a.

SAD: Potpora Ukrajini bez obzira na rezultate izbora

18:34 - Visoka dužnosnica State Departmenta Karen Donfried rekla je da je Bidenova administracija "uvjerena" da će američka potpora Ukrajini biti "neupitna i nepokolebljiva" bez obzira na rezultate izbora za Zastupnički dom Kongresa, javlja CNN.

“Čuli smo određene glasove u Kongresu koji su nudili drugačija gledišta, ali Kongres predstavlja mnogo, mnogo različitih mišljenja, i mislim da je velika većina članova Kongresa, i republikanaca i demokrata, jasno iskazala trajnu podršku Ukrajini”, rekla je novinarima Donfried, pomoćnica državnog tajnika za europske i euroazijske poslove.

Rusi dovlače snage u Luhansk, ali Ukrajinci napreduju

18:29 - Ukrajinska vojska tvrdi da njene snage napreduju u Luhansku unatoč značajnoj ruskoj obrani i sve većem broju rezervista koje Rusija šalje na to područje. Serhij Hajdaj, načelnik vojne uprave Luhanske regije, rekao je na ukrajinskoj televiziji da oružane snage napreduju, ali da "treba uzeti u obzir određene specifičnosti Luhanske regije''.

''Ruske okupacijske trupe uspjele su dovesti ogroman broj rezervista, izgraditi obrambene strukture i minirati vrlo veliko područje, tako da je napredovanje prilično otežano i izvodi se oprezno", rekao je Hajdaj.

Dodao je da ruske snage trpe velike gubitke na području oko Svatova i Kremine gdje se vode najžešće borbe u toj regiji.

Pad helikoptera u regiji Kostroma

17.12 - Jedna je osoba poginula, a još četiri osobe su ozlijeđene u padu helikoptera Mi-2 u regiji Kostroma u Rusiji, rekao je izvor iz hitnih službi za TASS u utorak. "Prema preliminarnim podacima, jedna osoba je preminula. Četiri osobe su preživjele, ali su ozlijeđene", rekao je. Helikopter Mi-2, koji je bio na sanitarnom letu, srušio se oko četiri kilometra od zračne luke Sokerkino u Kostromskoj oblasti. U avionu je bilo petero ljudi: dva pilota, dva medicinara i jedan pacijent. Odjel Kostromske oblasti ruskog ministarstva za hitne slučajeve potvrdio je nesreću.

Lavrov: Rusija i Indija razmatraju zajedničku proizvodnju obrambene opreme

16.18 - Rusija i Indija razmatraju zajedničku proizvodnju moderne obrambene opreme, rekao je u utorak ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Lavrov je u Moskvi razgovarao s indijskim ministrom vanjskih poslova Subrahmanyamom Jaishankarom o mogućnosti tehnološke suradnje, prema državnoj novinskoj agenciji TASS. Ostaje otvoreno o kojoj obrambenoj opremi je riječ. Ovo je peti sastanak dvojice ministara ove godine. Govoreći o pomoći Ukrajini, Lavrov je optužio zapadne zemlje da nastoje učvrstiti "dominantnu ulogu u svjetskim pitanjima" i spriječiti "demokratizaciju međunarodnih odnosa" pod izlikom "događanja u Ukrajini". Stoga je Lavrov dragocjenom ocijenio poziciju "indijskih prijatelja" po pitanju Ukrajine.

Indija je neutralna u pogledu ruskog rata u Ukrajini jer ima bliske odnose i sa zapadom i s Rusijom. Zemlja također ne podržava zapadne sankcije te potiče razrješenje sukoba kroz dijalog. Nedavno je Indija počela kupovati sve više relativno jeftine nafte iz Rusije. New Delhi se također značajno oslanja na Moskvu za svoju vojnu opremu i rezervne dijelove. Prema Lavrovu, Rusija i Indija također žele bliže surađivati na polju nuklearne energije i svemirskih putovanja. Jaishankar je naglasio da njegova zemlja želi nastaviti kupovati naftu iz Rusije. "Kao treći najveći potrošač nafte i plina i kao zemlja s ne tako visokim prihodima, moramo tražiti pristupačne izvore, tako da indijsko-ruski odnosi idu nama u korist."

Rusija zabranila vojnu suradnju sa 74 strane tvrtke

16.17 - Rusija je zabranila vojnu suradnju sa 74 strane tvrtke zbog zapadnih sankcija, objavio je u utorak Kremlj. Popis uključuje tvrtke iz raznih "neprijateljskih zemalja", uključujući 20 iz Njemačke. Na njemu su i tvrtke iz Bugarske, Britanije, Kanade, Češke, Estonije, Litve, Slovačke, Crne Gore, Poljske i SAD-a. Nakon ruske invazije na Ukrajinu 24. veljače mnoge zemlje kao i EU uvele su Rusiji sankcije. Rusija redovito odgovara protumjerama. U svibnju je na primjer zabranila poslovanje s oko 30 tvrtki, većinom bivših podružnica Gazproma.

Putin planira testirati nuklearnu raketu Satan-2

16.08 - Vladimir Putin navodno planira drugi test svoje nezaustavljive hipersonične nuklearne rakete Satan-2 do kraja godine. Smrtonosni projektil RS-28 Sarmat može gađati mete brzinom od gotovo 16.000 km/h – što znači da ima potencijal uništiti Ujedinjeno Kraljevstvo udaljeno 2.600 milja u samo šest minuta, piše The Sun. Političar Aleksej Žuravljov prethodno je zaprijetio da će gađati Britaniju hipersoničnim projektilom Satan-2 te izbrisati Finsku za samo deset minuta. Rusija se ranije hvalila da će zvijer - koja može nositi 15 bojevih glava i ispustiti više nuklearnih bombi u jednom zastrašujućem napadu - biti u potpunosti raspoređena do kraja godine. Ali planovi za drugi test do kraja prosinca potaknuli su glasine o neugodnim odgodama u proizvodnji rakete od 200 tona. Glasnogovornik ruskog ministarstva obrane rekao je državnoj novinskoj agenciji TASS: "Testovi Sarmata mogli bi se nastaviti prije kraja ove godine s drugim probnim lansiranjem koje bi se moglo izvesti."

Ukrajina: 'Borit ćemo se i ako nam saveznici zabiju nož u leđa'

14.12 - Ukrajina je službeno reagirala na izvještaj The Washington Posta koji je objavio da dio američkih dužnosnika nagovara Kijev da signalizira da su spremni na pregovore s Rusijom.

Ukrajinski je predsjednik već ranije rekao da Rusiju treba 'pritisnuti' na pregovore, što je Ukrajina više puta predlagala, ali je zauzvrat dobila "terorističke napade, granatiranja i ucjene", dodao je.

"Ponavljam još jednom - povratak teritorijalnog integritetam, poštovanje UN-ove povelje, kompenzacija sve štete nastale u ratu, kažnjavanje svakog ratnog zločinca i jamstva da se ovo više nikad neće ponoviti. To su potpuno razumljivi uvjeti", rekao je Zelenski.

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak oštro je reagirao na izvješće Washington Posta.

"Mi nemamo izbora. Rusija je upala u našu zemlju s mobilnim krematorijima i pola milijuna vreća za leševe. Ako se prestane braniti, prestat ćemo postojati. Doslovno. Fizički. Nastavit ćemo se boriti čak i ako dobijemo nož u leđa od svojih saveznika" rekao je Podoljak za talijanske medije.

SAD: Podržavat ćemo Ukrajinu dok se Rusija na povuče

13.00 - Američka ambasadorica pri UN-u, Linda Thomas-Greenfield, koja je danas stigla u posjet Kijevu, istaknula je američka podrška Ukrajini "nepokolebljiva" te će se nastaviti "sve do ukrajinske pobjede u ratu".

"Bili smo jedinstveni od prvog dana i nismo vidjeli nikakve pukotine u tom jedinstvu. Europa je ujedinjena. NATO je ujedinjen. U SAD-u obje glavne stranke podržavaju potporu Ukrajini. Naša podrška je nepokolebljiva. Ostat ćemo ujedinjeni sve dok Ukrajina ne pobijedi u ovom ratu, a Rusija ne povuče svoje snage iz Ukrajine", rekla je.

Washington post je objavio da ukrajinski dužnosnici nagovaraju Ukrajinu da signalizira kako je otvorena za pregovore s Rusijom, a Thomas-Greenfield je na to odgovorila da "su bili jasni".

"Nema pregovora u kojima Ukrajine nije na mjestu vozača. Nema pregovora o Ukrajini bez Ukrajine. Međunarodna zajednica želi pravdu za ukrajinski narod. Bilo kakvi pregovori u glavnoj ulozi moraju imati Ukrajinu. Oni moraju odlučiti kad su spremni za pregovore, uz podršku međunarodne zajednice, prateći Povelju UN-a koju je Rusija prekršila", rekla je američka ambasadorica.

Britanski obavještajci: Rusi oko okupiranih područja grade 'zmajeve zube'

12.30 - Ministarstvo obrane Velike Britanije je u najnovijem vojnom obavještajnom izvještaju o stanju na bojišnici u Ukrajini istaknulo da je Rusija oko okupiranog Mariupolja započela izgradnju objekata u obliku piramide, takozvanih "zmajevih zuba", korištenih za sprječavanje napredovanja vojske.

"Zmajeve zube" grade i u Zaporižju te u Hersonu zbog sprječavanja mogućeg prodora Ukrajinaca, navode Britanci.

"Imaju dvije tvornice za proizvodnju betonske piramidalne protutenkovske konstrukcije, poznate kao zmajevi zubi. Zmajevi zubi su vjerojatno postavljenu između Mariupolja i sela Nikolske te od sjevera Mariupolja do sela Stari Krim", navode u priopćenju britanski obavještajci.

Istaknuli su da su zmajevi zubi dodatno poslani za pripremu obrane u okupiranom Hersonu i Zaporižju te da Rusija učvršćuje linije obrane u okupiranim područjima. Spomenuli su i Evgenija Prigožina, vlasnika Wagnera koji je 19. listopada zatražio izgradnju utvrđene 'Wagnerove linije obrane' u Luganskoj regiji. Britansko ministarstvo ističe da gradnja zmajevih zuba ukazuje na to da Rusija ulaže velike napore da pripremi obranu u duboko u teritoriju iza svoje linije fronta.

Ukrajina: ključni uvjet za pregovore je teritorijalni integritet

10.40 - Tajnik ukrajinskog Vijeća sigurnosti rekao je u utorak da će "glavni uvjet" za nastavak pregovora s Rusijom biti obnova teritorijalnog integriteta Ukrajine.

Utjecajni dužnosnik Oleksij Danilov rekao je na Twitteru da Ukrajina također treba "jamstvo" koje pružaju moderna protuzračna obrana, zrakoplovi, tenkovi i projektili dugog dometa.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da je otvoren za razgovore s Rusijom, ali samo za "prave" pregovore koji bi vratili ukrajinske granice, dali joj odštetu za ruske napade i kaznili odgovorne za ratne zločine. Primjedbe, izrečene tijekom noćnog obraćanja, došle su nekoliko dana nakon izvješća Washington Posta da Washington želi da Kijev pokaže svoju spremnost na pregovore, zabrinut da bi Ukrajina prevelikom nepopustljivošću mogla naštetiti svojoj poziciji i međunarodnoj potpori.

Govoreći, prije nego što se trebao obratiti svjetskim čelnicima na globalnom klimatskom samitu u utorak, Zelenskij je rekao: "Svatko tko ozbiljno misli na klimatski program također bi trebao biti ozbiljan u pogledu potrebe da se odmah zaustavi ruska agresija, obnovi naš teritorijalni integritet i prisili Rusiju na istinske mirovne pregovore."

Ukrajina je više puta predlagala takve pregovore, ali "uvijek smo dobivali sulude ruske odgovore novim terorističkim napadima, granatiranjem ili ucjenama", rekao je.

"Još jednom - obnova teritorijalne cjelovitosti, poštivanje Povelje UN-a, nadoknada svih ratnih šteta, kažnjavanje svakog ratnog zločinca i jamstva da se to više neće ponoviti. To su potpuno razumljivi uvjeti."

Otkako je Rusija objavila aneksiju ukrajinskog teritorija krajem rujna, Zelenskij je rekao da Kijev nikada neće pregovarati s Moskvom sve dok je Vladimir Putin ruski predsjednik. Kijevski dužnosnici ponovili su to stajalište posljednjih dana, rekavši da bi Kijev bio voljan pregovarati s Putinovim nasljednikom.

"Pregovarati s Putinom značilo bi dići ruke, a mi mu nikada ne bismo dali taj dar", rekao je savjetnik Zelenskog Mihajlo Podoljak u intervjuu za talijanske novine La Repubblica objavljenom u utorak. Rusija je tražila od Ukrajine da se odrekne teritorija kao preduvjet za pregovore, što ih je za sada onemogućilo, rekao je Podoljak

"Društvo to nikada neće prihvatiti. Ruska vojska će napustiti ukrajinski teritorij, a onda će doći do dijaloga."

U ponedjeljak je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ponovio stav Moskve da je otvorena za razgovore, ali da ih Kijev odbija. Moskva je više puta rekla da neće pregovarati o anektiranom ukraijnskom teritoriju.

Lukašenko podivljao: 'Cijela Europa će gorjeti! Europski vođe su luđaci'

9.40 - Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko smatra da Europljani ne žele rat, no njihovi čelnici nisu u stanju "ugasiti požar u vlastitom domu".

"Europljani ne žele ovaj rat. Oni dobro razumiju što se danas događa u Ukrajini. I ovdje, u Bjelorusiji, pokušavaju zapaliti požar. Već će sutra gorjeti cijela Europa", kaže Lukašenko.

Zelenskij se oglasio i zaplijeni imovine oligarha

9.00 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij osvrnuo se na odluku ukrajinskog ministarstva obrane da zaplijeni pet strateških tvrtki oligaha - tvrtke za fosilna goriva Ukrnafta i Ukrtatnafta, tvrtku za kamione AvtoKrAZ, proizvođača industrijskih energetskih transformatora Zaporizhtransformator i proizvođača motora za zrakoplove Motor Sich.

Istaknuo je kako se "složene zadaće tih poduzeća mogu obavljati samo kroz vojno-državno upravljanje", dodavši da "ne isključuje slične odluke".

Rusija i SAD razgovaraju o prvim nuklearnim pregovorima

8.46 - Rusija i Sjedinjene Države razgovaraju o održavanju pregovora o strateškom nuklearnom oružju prvi put otkako je Moskva poslala snage u Ukrajinu, objavio je u utorak ruski list Kommersant pozivajući se na više izvora upoznatih s razgovorima.

Razgovori dviju strana o strateškoj stabilnosti zamrznuti su otkako je Rusija započela svoju vojnu kampanju u Ukrajini 24. veljače, iako je Novi START sporazum o smanjenju nuklearnog naoružanja ostao na snazi.

Razgovori bi se mogli održati na Bliskom istoku, navodi list, dodajući da Moskva više ne vidi Švicarsku, tradicionalno mjesto održavanja, kao dovoljno neutralnu nakon što je uvela sankcije Rusiji zbog Ukrajine.

Zelenskij: 'Donjeck je epicentar ruskog ludila, umiru u stotinama'

8.00 - Volodimir Zelenskij je u svom noćnom video obraćanju nazvao intenzivne borbe u istočno regiji Donjeck "epicentrom najvećeg ludila okupatora".

"Umiru u stotinama, svakog dana. Tlo na bojišnici pred ukrajinskim snagama je doslovno prekriveno tijelima okupatora", rekao je Zelenski.

Rekao je i da se dio ruskih vojnika koji se nalaze u području Pavlivka žali na velike gubitke guverneru ruske regije Primorski Kraj, na krajnjem istoku Rusije. Kazao je i kako je ruski guverner Oleg Kožemjako poručio da "gubici nisu tako veliki".

"Kontaktirali smo zapovjednike marinaca na bojišnici. To su momci koji su u borbi od početka operacije", navodi na Telegramu te dodaje da su mu zapovjednici rekli kako "žestoko napadaju" te kako "ima gubitaka, ali nisu jako veliki". Guverner tvrdi da mu je zapovjednik rekao da su gubici trupa poslanih u Ukrajinu iz Primorskog Kraja "značajno precijenjeni".

SAD: 'Da Rusija želi pregovore, prestala bi ubijati civile'

7.30 - Glasnogovornik američkog State Departmenta Ned Price rekao je "da je Rusija spremna pregovarati da bi prestala napadati i ubijati ukrajinske civile. Ali, naravno, Kremlj radi suprotno. Nastavlja eskalirati ovaj rat, umjesto da nudi bilo kakav pravi signal da je spreman ili otvoren za pregovore", izjavio je Price.

Eksplozije u blizini Kremenčuka

7.15 - U blizini Kremenčuka, u regiji Poltava, čule su se eksplozije, rekao je gradonačelnik Kremenčuka Vitalij Maletskyi u objavi na Telegramu, no nije iznio nikakve dodatne pojedinosti.

Zelenskij iznio zahtjeve za pregovore

7.10 - Predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenskij iznio je ukrajinske zahtjeve Rusiji za mirovne pregovore:

obnavljanje teritorijalnog integriteta Ukrajine

poštivanje Povelje UN-a

naknada ratne štete

kazna za ratne zločince

garancija da se neće ponoviti

Najmanje 88 posto Ukrajinaca vjeruje u svijetlu budućnost

7.05 - Najmanje 88% Ukrajinaca vjeruje da će njihova zemlja postati prosperitetna članica EU-a za 10 godina, pokazuje istraživanje koje je proveo Kijevski međunarodni institut za sociologiju.

Sjeverna Koreja zanijekala da s Rusijom ima poslove s oružjem

7.00 - Sjeverna Koreja objavila u utorak da nikada nije s ušla u poslove s oružjem i da to ne planira učiniti, izvijestili su njezini državni mediji, nakon što je SAD objavio da se čini da ta zemlja opskrbljuje Rusiju topničkim granatama za rat u Ukrajini.

Glasnogovornik Nacionalne sigurnosti Bijele kuće John Kirby rekao je prošli tjedan da SAD ima informacije koje pokazuju da Sjeverna Koreja potajno opskrbljuje Rusiju "značajnim" brojem topničkih granata.

Kirby je rekao da Sjeverna Koreja pokušava prikriti pošiljke usmjeravajući ih kroz zemlje Bliskog istoka i Sjeverne Afrike te da Washington prati jesu li pošiljke primljene.

Dužnosnik sjevernokorejskog ministarstva obrane nazvao je optužbe glasinom i rekao da Pjongjang "nikada nije imao 'poslove s oružjem' s Rusijom" i "ne planira to učiniti u budućnosti".

"Smatramo takve poteze SAD-a dijelom njihovog neprijateljskog pokušaja da ukalja imidž DNRK-a na međunarodnoj sceni pozivajući se na nezakonitu 'rezoluciju o sankcijama' (Vijeća sigurnosti UN-a) protiv DNRK-a", rekao je dužnosnik u priopćenju koje prenosi sjevernokorejska agencija KCNA, u kojem se Sjeverna Koreja naziva inicijalima njenog službenog naziva (Demokratska Narodna Republika Koreja).

Bilo kakva pomoć u oružju bila bi daljnji znak produbljivanja veza između Moskve i Pjongjanga u trenutku narasle izolacije Rusije zbog njezina rata u Ukrajini. Sjeverna Koreja je bila jedna od rijetkih zemalja koja je priznala neovisnost odcijepljenih ukrajinskih regija te je izrazila potporu ruskoj proglašenoj aneksiji dijelova Ukrajine.

Rusi šire video svog hrabrog vojnika

Jučer - Ruskim društvenim mrežama masovno se širi snimka na kojoj se navodno vidi ruski vojnik kako hvata i baca dvije granate koje je na njega bacio ukrajinski dron.

Video prikazuje vojnika kako leži u rovu dok prva bomba pada točno u njegovo krilo, on je uzima i baca nekoliko metara dalje, nakon čega ona eksplodira. Potom mu još jedna pada iza leđa, a on i dalje mirno leži, ispruži ruku, uzima granatu i baca je. Nekoliko trenutaka kasnije ustaje iz rova i bježi. Snimka je navodno nastala u ukrajinskoj regiji Harkiv u ožujku.