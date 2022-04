Jedan od vodećih ruskih televizijskih voditelja, Vladimir Solovjov s državnog kanala Rossija 1 u svojoj je posljednjoj emisiji poludio zbog potonuća Moskve, zapovjednog broda ruske Crnomorske flote. Voditelja, kojeg inače nazivaju "Putinovim glasom" nije suzdržavao nezadovoljstvo zbog gubitka broda.

"Bijesan sam zbog onoga što se dogodilo zapovjednom brodu Crnomorske flote, Moskvi. Jednostavno sam bijesan. Da, kažemo da je bio prilično star, prošao kroz popravke i, da, ova serija brodova ima ranjivosti. Razumijem.

Ali recite mi ovo: Kako ste ga uspjeli izgubiti? Objasnite mi, zašto je, dovraga, u to vrijeme bio baš na tom području Crnog mora? Nije me briga što se točno dogodilo, čak i ako su to doista bile dvije rakete Neptun. kako su Ukrajinci rekli", grmio je Solovjev u programu uživo jedne od najgledanijih ruskih televizija.

Potom je, za razliku od mnogih režimskih novinara, počeo postavljati i neka neugodna pitanja.

"Uostalom, otkad se borbeni brodovi trebaju plašiti raketnog udara, budući da imaju obrambeni sustav? Zar se nešto nije aktiviralo? U redu. Čak i ako je pogođen s dvije rakete, a streljivo se zapalilo... Što se dogodilo s vašim protupožarnim sustavom?", pitao se Solovjov.

Traženje krivca u vlastitim redovima

To je bilo u suprotnosti s njegovim ranijim istupima u kojima je tvrdio da je Zapad, a poglavito Velika Britanija, izrežirao masakr u Buči ili kad se pitao zašto ruska vojska dosad nije osvojila Ukrajinu.

Daily Mail piše kako je Solovjov dobio dozvolu Kremlja da kritizira mornaricu, što je jasan krivac da pokušavaju pronaći krivca za tragediju u kojoj je, prema pisanjima ruskih neovisnih medija u egzilu, poginulo oko 40, a ranjeno više od 200, od ukupno 510 mornara.

Službena Moskva, naravno, nije priznala niti jedan smrtni slučaj. Štoviše, u subotu su emitirali snimku dijela "spašene posade" kako se postrojava u luci Sevastopolj pred admiralom Nikolajem Jevmenovim. No, oko te snimke se postavljaju brojna pitanja, jer se na njoj vidi kapetan prvog ranga Anton Kuprin za kojeg Ukrajinci tvrde da je poginuo.

Ostao bez imovine

Navodno je kao "žrtveno janje" odabran viceadmiral Igor Josipov. Za njega se tvrdi da je suspendiran ili čak priveden zbog gubitka Moskve. Njega nije bilo niti na snimci spomenutog postrojavanja mornara, za koje se u međuvremenu doznalo da su uglavnom ročnici, iako su iz Kremlja poručili da neće slati mlade vojnike u rat.

Inače, vrlo dobro plaćeni Solovjov je svoju frustraciju vjerojatno izrazio i zbog činjenice da mu je zbog sankcija Zapada, uvedenih zbog njegove bliskosti s Putinom, talijanska policija zapečatila dvije vile na jezeru Como, koje su u međuvremenu postale meta huligana. Na jednoj od njih je crvenom bojom napisano: "Ubojica Solovjov", dok su ispred druge zapaljene gume.

Situaciju u Ukrajini možete uživo pratiti OVDJE.