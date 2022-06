Moguće je da se plan za svrgavanje Vladimira Putina već provodi unutar kruga najbližih suradnika ruskog predsjednika, a zbog njegovih loših odluka oko invazije na Ukrajinu, tvrdi bivši šef CIA-ine ispostave u Moskvi Daniel Hoffman.

Kako piše The Sun, isti izvor kaže kako je moguće da je ruski ministar obrane Sergej Šojgu središnja figura ovog plana. Hoffman tvrdi da će Putinovi prijatelji nastojati svrgnuti ga ako njegova invazija na Ukrajinu krene južnije.

'Ili čekić u glavu ili odlazak u sanatorij'

"Ti ljudi rade to u najvećoj tajnosti kako ih Putin ne bi prozreo i prvi ih likvidirao. Ako se to dogodi, bit će to iznenada. I bit će mrtav'', rekao je Hoffman.

On tvrdi da su članovi njegovog najužeg kruga spremni na pobunu kako bi preuzeli kontrolu nad sukobom u Ukrajini.

“Nitko ga neće pitati: ''Hej Vladimire, hoćeš li otići?'' Ne. Dobit će čekić u glavu i bit će mrtav. Ili mu je vrijeme za odlazak u sanatorij”, kazao Hoffman za The Daily Beast.

Putinovo narušeno zdravlje potaknulo je glasine da bi Rusija uskoro mogla dobiti novog vođu. Hoffman kaže da postoje tri ključna igrača na koja treba paziti ako Putin bude smijenjen. Na vrhu liste za potencijalno preuzimanje kontrole nad Moskvom je Nikolaj Patrušev, šef Putinova Vijeća sigurnosti. Drugi je Aleksandar Bortnikov, direktor ruske tajne obavještajne agencije FSB, također visoko na udaru ako Putin bude svrgnut. No najizglednija zamjena Putinu bio bi ministar obrane Sergej Šojgu, koji je imao vrlo vidljivu ulogu u ruskom sukobu u Ukrajini.

'Ako maknu Putina, nastat će kaos'

Dugotrajni rat u Ukrajini također je doveo do nagovještaja da bi Putinovo neslaganje s invazijom moglo dovesti do njegovog micanja što bi krug ljudi oko njega prikrio predsjednikovim narušenim zdravljem. Još jedan bivši agent CIA-e, Ronald Marks, složio se da bi Rusija mogla dobiti novog čelnika i da će, ako Putin bude smijenjen, nastati kaos.

“Nekoliko tjedana bi trajala luda borba oko toga tko će preuzeti vlast. Ne bi odmah sve otišlo k vragu, ne govorimo o tenkovima na ulici. Bit će to mučna borba među ljudima oko Putina”, dodao je Marks.

Bivši obavještajac smatra da je Putin siguran dok Rusija ima izglede ostvariti dobitke u Ukrajini. Ali, ako rat krene nizbrdo, predsjednik bi postao ranjiv.

'Kad Rusija eksplodira, bit će to zbog ekonomije'

''Rusija sada ostvaruje dobitke. Nitko ne odustaje kada pobjeđujete. Ako bi Ukrajina nekim čudom uspjela istisnuti Ruse iz Donbasa, bilo bi to ponižavajuće za Putina i on bi postao zreo za pad", dodao je Marks.

“Rusija je zemlja koja će eksplodirati, ali za to treba puno vremena. Kad se dogodi eksplozija, bit će to zbog ekonomije. Jednom kad ponestane hrane, kada stvari krenu loše, vidjet ćete ljude na ulicama”, procjenjuje Marks.

Ukrajinski obavještajci također smatraju da bi Putin mogao biti svrgnut jer njegov najuži krug suradnika želi preuzeti zapovjedništvo nad vojnom invazijom te su uvjereni da je Bortnikov izabrani nasljednik.