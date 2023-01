Ruski predsjednik Vladimir Putin navodno je uputio jezivu prijetnju bivšem britanskom premijeru Borisu Johnsonu. Kako sam Johnson tvrdi, Putin mu je zaprijetio da bi ga mogao ubiti u raketnom napadu.

Putinov prijeteći telefonski poziv uslijedio je dan nakon što je Johnson posjetio Kijev prošle veljače zbog straha od ruske invazije, rekao je bivši premijer za BBC.

Johnson je pokušao iskoristiti svoje putovanje kako bi upozorio Kremlj da bi napad bio katastrofalan.

Detalji razgovora

Moskvi je rečeno da će biti strogih sankcija ako Putin izvrši invaziju i "više NATO-a, a ne manje" u regiji - što je ruskog predsjednika navodno potaknulo da Johnsonu uputi prijetnju, piše The Sun.

"Sama ideja da je ruski predsjednik mogao osobno prijetiti životu britanskog premijera je izvanredna", kazao je u nedjelju bivši ministar oružanih snaga Mark Francois.

Johnson je prijeteći telefonski poziv opisao u trodijelnoj seriji 'Putin protiv Zapada' koja se večeras emitira na BBC2 i BBC iPlayeru.

U najavi emisije objavljena je Johnsonova izjava: “Opet me nazvao Putin. Rekao je: 'Boris, kažeš da Ukrajina neće u skoro vrijeme ući u NATO. Što znači 'skoro vrijeme'?' Rekao sam: 'Pa, neće se pridružiti NATO-u u doglednoj budućnosti. Dobro to znate.' U jednom trenutku zaprijetio mi je i rekao: 'Boris, ne želim ti nauditi, ali s projektilom bi za to bila potreba samo minuta', ili tako nešto. Činilo mi se, zbog opuštenog tona kojim je to rekao, distanciranosti koju je pokazao, da je samo podilazio mojim pokušajima da ga natjeram na pregovore. A ovo je bio vrlo dug razgovor i krajnje neobičan poziv", rekao je Johnson te nastavio:

"Rekao sam mu: 'Gledaj, ako to učiniš, to će biti potpuna katastrofa. Uslijedit će velike sankcije Zapada. To će značiti da nastavljamo potporu Ukrajini."

Putinova taktika zastrašivanja

Bivši zapovjednik, general sir Richard Barrons, kazao je da su Putinove prijetnje bile šuplje jer nije imao dovoljno raketa: "Vjerojatnije nego ne, Putin se prepustio određenom stupnju zlonamjerne lakoumnosti. Trebat će mu sve rakete koje može nabaviti da bi onemogućio Ukrajinu u izbacivanju Rusije sa svog teritorija."

Francois je kazao da se Putinova agresija očito izjalovila 'jer je Boris brzo okupio Europljane protiv ruske invazije i od tada je jedan od najvjernijih pristaša ukrajinskog predsjednika.'

Bivši vojni časnik pukovnik Richard Kemp rekao je: "Putin je uvijek pokušavao zastrašiti strane čelnike govoreći stvari koje ne bi očekivali u normalnoj međunarodnoj diplomaciji, bilo licem u lice ili telefonom. To je njegov način da ih testira, izbaci iz ravnoteže i dobije prednost."

'Znaš da lažem i još ću ti lagati'

Bivši ministar obrane John Spellar rekao je: "Ovo pokazuje pravu prirodu Putinova barbarskog režima. To pokazuje da moramo stalno paziti na Rusiju.”

Ministar obrane Ben Wallace govori u dokumentarcu kako je poslan u Moskvu nakon prijetnje Johnsonu, zbog posljednjeg pokušaja izbjegavanja rata. Wallace priča kako su Rusi stalno govorili da se Ukrajinci "neće boriti" već će im umjesto toga "poželjeti dobrodošlicu" u zemlju.

"Sjećam se da sam rekao ministru obrane Sergeju Šojguu 'oni će se boriti', a on je rekao: 'Moja majka je Ukrajinka, neće!' Također je rekao da nema namjeru izvršiti invaziju. To bi bilo 'vran'e', na ruskom jeziku. Mislim da je 'vran'e' neka vrsta demonstracije snage: lagat ću ti. Znaš da lažem. Znam da znaš da lažem i još ću ti lagati", kazao je Wallace te nastavio: "On je znao da ja znam i ja sam znao da on zna. Ali mislim da je to značilo: moćan sam. Bila je to zastrašujuća, ali izravna laž o tome što neće učiniti, a to je za mene bila potvrda da će to učiniti."

U roku od tri tjedna, 24. veljače, Putin je dao zeleno svjetlo za svoju invaziju.

Nastavak potpore i slanje oružja

Ujedinjeno Kraljevstvo je prošle godine izdvojilo 2,3 milijarde funti za Ukrajinu, a namjerava to učiniti i tijekom ove godine. Ministri su također osigurali protutenkovske projektile i protuzračne obrambene sustave te tri višecijevna raketna sustava dugog dometa M270.

Sadašnji britanski premijer Rishi Sunak također je dao dopuštenje za slanje tenkova Challenger 2 u Ukrajinu kako bi se spriječila očekivana proljetna ofenziva Rusije.

SAD i Njemačka nedavno su obećali tenkove M1 Abrams i Leopard 2 u velikom pojačanju zapadne potpore u borbi protiv ruskih snaga.