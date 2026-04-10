Uskrsno primirje u Ukrajini? Putin povukao potez, stigla brza reakcija Kijeva

Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak najavio prekid vatre za pravoslavni Uskrs, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da će se Ukrajina pridržavati primirja.

Prekid vatre, koji bi trebao trajati 32 sata, trajat će od 16 sati 11. travnja do kraja 12. travnja, objavio je Kremlj, navodeći da Rusija očekuje da će i ukrajinska strana postupiti jednako.

'Spremni smo na recipročne korake'

"Ukrajina je više puta izjavila da smo spremni na recipročne korake. Predložili smo prekid vatre tijekom uskrsnih blagdana ove godine i postupit ćemo u skladu s tim", rekao je Zelenski.

Dodao je da je ljudima potreban Uskrs bez prijetnji i da bi to mogao biti korak prema miru. Prema kalendaru pravoslavne vjere, Uskrs ove godine pada 12. travnja.

Putinova objava slična je prošlogodišnjem uskrsnom primirju, kada su se obje strane međusobno optuživale za njegovo kršenje.

Zelenski je više od tjedan dana predlagao uskrsni prekid vatre, dok je Moskva ranije poručivala da zagovara dugoročnije rješenje dugoročnije rješenje sukoba.

