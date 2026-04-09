Putin najavio uskrsno primirje: 'Svejedno ćemo biti spremni odgovoriti na provokacije'

Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je jednostrani prekid vatre povodom pravoslavnog Uskrsa, koji bi trebao trajati od 16 sati u subotu, 11. travnja, do kraja nedjelje, 12. travnja.

"Glavni stožer dobio je uputu da u tom razdoblju prekine borbena djelovanja u svim smjerovima”, priopćio je Kremlj, dodajući kako su postrojbe spremne „suprotstaviti se svim mogućim provokacijama neprijatelja”.

"Pretpostavljamo da će ukrajinska strana slijediti primjer Ruske Federacije”, rekli su iz Kremlja.

Neuspjelo primirje prošle godine

Putin je i prošlog Uskrsa jednostrano proglasio 30-satni prekid vatre, no obje su strane tada optužile jedna drugu za njegovo kršenje, piše Le Monde.

Ipak, Volodimir Zelenski ponovno je signalizirao otvorenost Kijeva za potencijalno uskršnje primirje.

