PREKID VATRE /

Putin najavio uskrsno primirje: 'Svejedno ćemo biti spremni odgovoriti na provokacije'

Foto: Pavel Bednyakov/Sputnik/Profimedia

Uskrs ove godine pada 12. travnja prema julijanskom kalendaru kojeg se pridržavaju pravoslavne crkve u Ukrajini i Rusiji

9.4.2026.
22:17
Tesa Katalinić
Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je jednostrani prekid vatre povodom pravoslavnog Uskrsa, koji bi trebao trajati od 16 sati u subotu, 11. travnja, do kraja nedjelje, 12. travnja.

"Glavni stožer dobio je uputu da u tom razdoblju prekine borbena djelovanja u svim smjerovima”, priopćio je Kremlj, dodajući kako su postrojbe spremne „suprotstaviti se svim mogućim provokacijama neprijatelja”. 

"Pretpostavljamo da će ukrajinska strana slijediti primjer Ruske Federacije”, rekli su iz Kremlja. 

Neuspjelo primirje prošle godine

Putin je i prošlog Uskrsa jednostrano proglasio 30-satni prekid vatre, no obje su strane tada optužile jedna drugu za njegovo kršenje, piše Le Monde

Ipak, Volodimir Zelenski ponovno je signalizirao otvorenost Kijeva za potencijalno uskršnje primirje.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
