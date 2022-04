Uskoro će početi velika ruska ofenziva na istok Ukrajine, a jedan od ruskih prioriteta trenutačno slom obrane grada Mariupolja, predviđaju zapadni analitičari, a prenosi New York Times. Američki obavještajni izvori navode da se "još ne vide znakovi" razmještaja novih ruskih postrojbi na istočnom frontu.

Ruske su se snage povukle iz okolice Kijeva, ali očekuje se njihovo skoro preraspoređivanje. Moskva se okrenula plaćenicima, borcima iz Sirije, novim regrutima i redovnim ruskim snagama iz Gruzije i s krajnjeg istoka Rusije, kako bi popunila svoje demoralizirane redove u Ukrajini.

Šire spekulacije da će svaki ruski vojnik koji se odbije boriti u Ukrajini dobiti azil na Zapadu. Rusiju već ima problema sa "svježim snagama". Oko 40.000 vojnika povučeno je s bojišnica oko Kijeva i Černihiva, koji se nalazi na putu iz Rusije prema Kijevu, a očekuje se da će unutar nekoliko tjedana biti na istoku Ukrajine.

'Potrošene snage'

Dužnosnici američkog ministarstva obrane kažu kako je Moskva u rat inicijalno poslala 75 posto svojih glavnih kopnenih borbenih snaga. No, većina od tih otprilike 150.000 vojnika, sada su "potrošene snage".

"Rusija još uvijek na raspolaganju ima veću vojsku nego Ukrajina, sada se fokusira na manje frontova, ali to ne znači da će uspjeti na istoku", rekao je Jake Sullivan, savjetnik za nacionalnu sigurnost američkog predsjednika Joea Bidena. Prema njegovu mišljenju, velika je vjerojatnost da bi se iduća faza rata mogla razvući, a Rusija će vjerojatno poslati desetke tisuća vojnika na prve crte bojišnice na istoku te nastaviti s granatiranjem Kijeva, Odese, Harkiva, Lavova i drugih gradova.

Američka predviđanja temeljena su na satelitskim snimkama, elektroničkim presretanjima, ukrajinskim izvještajima s bojišnice i drugim informacijama, a potvrđuju ih i neovisni izvori na temelju dostupnih podataka.

Američko ministarstvo obrane je najavilo u utorak da Ukrajini šalje stotinu milijuna dolara vrijedne protutenkovske projektile Javelin iz svojih zaliha. Koliko će se ruske snage uspješno pregrupirati i kako će proći "popravni" ispit nakon pogrešaka u prvih mjesec i pol dana invazije, tek će se vidjeti. Povlačenje dijela kapaciteta iz Sirije, Libije i Gruzije moglo bi zakomplicirati prioritete koje Kremlj ima u tim zemljama.

Putinov rok

Europski obavještajni dužnosnici predviđaju da će Rusiji trebati tjedan do dva za pregrupiranje snaga. Vjeruje se da Vladimir Putin želi vojni uspjeh do 9. svibnja, kako bi se na godišnjicu sovjetske pobjede nad nacističkom Njemačkom mogao pohvaliti pred domaćom javnošću.

Rusija tradicionalno slavi tu obljetnicu velikim vojnim paradama na Crvenom trgu. Vjeruje se da bi Putin želio konsolidirati kontrolu nad regijama Donjeck i Lugansk te stvoriti kopneni most do Krima. Rusija je već pomaknula zračno naoružanje na istok, dok se priprema za obnovu napada, a posljednjih dana sve su učestaliji zračni napadi na to područje.

Rusija je naučila jednu lekciju, a to je da mora okrupniti svoje snage, a ne se boriti s razasutim formacijama do stotinjak ljudi, kao što je to dosad u ratu činila. Upravo je tu ključno dodatno ljudstvo i Moskva je trenutačno u potrazi za novim borcima. Naime, najbolje ruske postrojbe, dvije padobranske divizije i jedna tenkovska, pretrpjele su značajne gubitke. Britansko ministarstvo obrane i Institut za proučavanje rata, smatraju da se ruske postrojbe povučene sa sjevera Ukrajine neće moći tako brzo ponovno poslati na teren.

"Za obnovu oštećene opreme potrebne su komponente koje trenutačno ne mogu dobiti", izjavio je general bojnik Michael S. Repass, bivši američki zapovjednik u Europi. Ruske snage koje dolaze iz Južne Osetije i Abhazije nisu spremne za borbu, već su tamo bile u mirovnoj misiji. Čečenske snage siju strah, ali navodno nisu posebno vješti borci. Dosad su korišteni u urbanom ratovanju i za "prljave poslove".

Vraćanje duga

Borci iz Sirije i Libije trebali bi preuzeti istaknutije uloge na istoku Ukrajine, a povećan će biti i broj pripadnika iz privatne plaćeničke vojske Wagner. Njiohov broj trebao bi dosegnuti i tisuću boraca, rekao je za NYT jedan američki dužnosnik. Ta skupina prebacuje i svoju opremu, poput topništva, zračne obrane i radara, koju je koristila u Libiji, u Ukrajinu. Sirijski borci u Ukrajini su, pak, vraćanje usluge Bašara Al-Asada Vladimiru Putinu za ruski angažman u Siriji.

Najmanje 300 sirijskih boraca već je stiglo u Rusiju. Nedavno je Rusija objavila poziv novim vojnim obveznicima, ali ih tek treba obučiti. Putin je pritom rekao da njih neće slati u Ukrajinu.

"Putin traži borce gdje god može. Rusija nije u dobroj poziciji za produljeni rat", ocijenio je Michael Kofman, šef ruskih studija na institutu CNA iz Virginije.