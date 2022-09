Kraljevska mornarica prati ruske ratne brodove uz južnu obalu Irske koji "šalju poruku Britaniji", što je zabrinjavajući znak povećane agresije ruskog predsjednika Vladimira Putina, piše Daily Mail.

Prema izvorima iz mornarice, vjeruje se da skupina ruskih brodova pomaže u ratu u Ukrajini. Predvodi ih krstarica klase Slava Marshall Ustinov, koja je sestrinski brod Moskve uništene ukrajinskim projektilima.

Ruska skupina ratnih brodova također uključuje razarača Viceadmiral Kulakov i tanker Vyazma, zajedno sa sumnjivom podmornicom. Prema Timesu, nije poznato kamo će brodovi dalje ići, ali izvori tvrde da brodovi "poručuju" Britaniji da su blizu.

Neki pomorski stručnjaci rekli su da bi mogli proći pored pomorske baze u Faslaneu. Ako brodovi krenu ovom rutom, mornarički brodovi će možda morati patrolirati dulje od očekivanog, budući da se u Faslaneu nalazi britansko nuklearno oružje za odvraćanje.

Rusko poziranje

Bivši kapetan podmornice na nuklearni pogon i zapovjednik Ryan Ramsey rekao je: "Rusi imaju svako pravo to učiniti, ali to je definitivno samo pozerstvo i povratak na agresivnije hladnoratovsko ponašanje. Ovo bi mogao biti dio Putinove strategije potiskivanja NATO-a u svakom okruženju. Unutar ove skupine nalazit će se ruski lovac-ubojica, ali on neće ući u Irsko more jer bi to zbog plimnih struja bilo preopasno."

Ramsey je rekao da će ratni brodovi doći do HMNB Clyde (Faslane) ako nastave ići sadašnjom rutom uz Irsko more što bi moglo "prouzročiti nevolje". Ramsey je to opisao kao "razlog za zabrinutost". Faslane je mjesto gdje Kraljevska mornarica uvježbava ratne brodove i podmornice.

U međuvremenu, izvor iz mornarice rekao je kako se čini da su akcije ruskih ratnih brodova način na koji oni šalju poruku, ali je rekao da njihovo kretanje nije neobično. Neovisni obrambeni analitičar HI Sutton rekao je da je brod Ustinov napustio Mediteran prošli tjedan.

Vjeruje se da se ratni brodovi vraćaju kući nakon šest mjeseci potpore ruskoj invaziji na Ukrajinu. Na drugom mjestu, bivši zapovjednik ratnih brodova u mornarici, Tom Sharpe, rekao je da ruta preko Irskog mora nije tako uobičajena kao neke druge.

No dodao je da je to zaštićena ruta i budući da je blizu pomorske baze Faslane, postoji šansa da ratni brodovi naprave probleme. I Sharpe je rekao da manevriranje brodova izgleda kao da su se okrenuli kako bi napunili gorivo prije ulaska u vode koje su bile ograničenije.