Govoreći za Sky News na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji, predsjednica Kosova Vjosa Osmani optužila je ruskog predsjednika Vladimira Putina za pokušaj "izvoza" sukoba u njezinu zemlju i druge zemlje, uključujući Moldaviju i Gruziju.

Sky News piše da uoči godišnjice ruske invazije na Ukrajinu stižu zlokobna upozorenja da bi se sukob u Ukrajini mogao proširiti i uvući druge zemlje. Amerika tvrdi da Kina razmatra ulazak u sukob kao aktivni partner Rusije i da će početi slati oružje.

Postoje vrlo realni strahovi da Vladimir Putin pojačava pokušaje destabiliziranja zemlje od Moldavije do zapadnog Balkana.

Strah od destabilizacije

To je bio fokus intervjua Sky Newsa s predsjednicom Kosova Vjosom Osmani na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji. "Ono što on pokušava učiniti je odvratiti pozornost Zapada od Ukrajine", rekla je za Sky News. "Način na koji bi on to mogao učiniti je stvaranjem drugih sukoba u Europi, bilo da govorimo o Moldaviji, Gruziji ili zapadnom Balkanu."

Dok je govorila, proruski političari su okupljali prosvjednike u glavnom gradu Moldavije Kišinjevu. Vlada zemlje tvrdi da je Rusija nastoji destabilizirati. Predsjednica Osmani kaže da Kremlj želi to isto napraviti na Kosovu preko svoje saveznice Srbije.

Ona tvrdi da Rusija koristi metode koje je primijenila u istočnoj Ukrajini kojima je potaknula građanski rat i destabilizirala zemlju 2014. "Pokušali su raditi operacije pod lažnom zastavom", rekla je.

“Ilegalnim putevima dovode paravojne snage koje su odjevene poput civila unutar našeg teritorija, a onda šalju oružje i zelene uniforme bez oznaka kako ne bi izgledalo kao tradicionalni vojni napad. Ali zapravo, pripremaju puno hibridnih napada, koji su mješavina onoga što te paravojne snage rade na sjevernom Kosovu", dodala je.

Rusija pomaže Srbiji u raspirivanju separatizma

Kosovo je steklo neovisnost nakon rata na Kosovu koji je uslijedio nakon raspada Jugoslavije i intervencije NATO-a. Nekoliko zemalja, među njima i Srbija, to ne priznaju. Kosovo optužuje Rusiju da pomaže Srbiji u raspirivanju separatizma među etničkom srpskom manjinom u zemlji.

Predsjednik Osmani kaže da međunarodna zajednica ne čini dovoljno da odvrati Rusiju od uplitanja u njezinu i druge zemlje.

"Gledajte, ponekad se osjećamo isto kao kada su Poljska i Baltik upozoravali prije mnogo, mnogo godina da je to upravo ono što će se dogoditi, da će Rusija krenuti s punom invazijom na Ukrajinu, i ne samo na Ukrajinu, jer oni vidi druge susjede kao privremene države. Nije ih se slušalo", kaže Osmani.

I dok saveznici raspravljaju o tome kako najbolje okončati rat u Ukrajini, kosovska predsjednica protivi se bilo kakvom teritorijalnom kompromisu s Kremljom. “Genocidni režimi ne bi trebali biti nagrađeni teritorijem”, rekla je.