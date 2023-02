"Naši tenkovi zauzet će Crveni trg u Moskvi i to će biti pravda!", poručio je šef ukrajinskog Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu u ekskluzivnom razgovoru za The Sun.

Oleksij Danilov poručio je da bi to bila pravda za Putinovu invaziju na Ukrajinu. Osim što je ponudio svoju viziju za kraj rata, kijevski šef sigurnosti je Putina opisao kao "Hitlerova blizanca".

"Mi nismo započeli ovaj rat. Nismo ih zvali ovamo. Upali su na naš teritorij, ubili naše žene, djecu, starce i civile. Ako im ne damo pravi odgovor, samo je pitanje vremena kada će napasti drugu zemlju", izjavio je Danilov.

Čovjek koji je uništio Rusiju

Podsjetimo, službeni ratni ciljevi Kijeva su protjerati ruske snage s ukrajinskog tla, kako je definirano granicama iz 1991. godine.

U razgovoru za The Sun, u svom strogo čuvanom kompleksu u Kijevu, Danilov je rekao da je Rusiji suđeno samouništenje.

"Putin će ući u povijest kao čovjek koji je uništio Rusiju. Trenutno je moja najveća briga to što Zapad ne razumije da će Rusija biti rascjepkana. To je neizbježno, to je poput erupcije vulkana. Proces je već započeo i ne može se zaustaviti", rekao je Danilov.

Tvrdi i kako Kremlj namjerava Ukrajinu podijeliti po sličnom modelu kao što su podijeljene Sjeverna i Južna Koreja kako bi u Rusiji predstavio iluziju pobjede.