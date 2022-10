245. dan rata u Ukrajini

Ukrajinci tvrde da je kod Hersona poginulo stotinu Čečena

Sabotaže na ruskim željeznicama

Rusija obavijestila SAD da će održati nuklearne vježbe

TIJEK DOGAĐANJA:

Ruski problemi s opremom

15.06 - Kremlj je priznao da ruska vojska ima problema s opremom, na što je nedavno aludirao i ruski predsjednik Vladimir Putin. "Svi ste čuli što je predsjednik rekao na sjednici Koordinacijskog vijeća. Zaista je bilo problema s opremom", rekao je danas Dmitri Peskov, glasnogovornik Kremlja, dodavši da neki od problema i dalje postoje, ali se rješavaju. "Poduzimaju se mjere kako bismo eliminirali te probleme", rekao je Peskov.

Ukrajina dobila 500 milijuna dolara od Svjetske banke

15.03 - Sredstva će ići za obnovu infrastrukture i stambenih objekata. Objavljeno je da je za hitno financiranje Ukrajine izdvojeno 13 milijardi dolara, od čega je 11,4 milijarde već raspodijeljeno.

Slovenska vlada demantira ruski tvit o prljavoj bombi

14.36 - Slovenska vlada odgovorila je na nedavni tvit ruskog ministarstva vanjskih poslova u kojem se upozorava da Ukrajina planira prljavu bombu uz objavljivanje fotografije koja potječe iz Slovenije. Vlada u tri poruke objavljene na Twitteru ističe da se radioaktivni otpad u Sloveniji skladišti na siguran način i da se ne koristi za prljave bombe, prenosi agencija STA. Na jednoj od fotografija, koje je u ponedjeljak objavilo rusko ministarstvo vanjskih poslova, nalaze se prozirne vrećice s radioaktivnim materijalom, s natpisom na slovenskom "radioaktivno". Fotografija je vlasništvo Agencije za radioaktivni otpad (ARAO) iz 2010., objavila je slovenska vlada na Twitteru. Također je istaknula da je radioaktivni otpad u Sloveniji sigurno uskladišten i pod kontrolom te se ne koristi za izradu prljavih bombi. Fotografija je korištena kao materijal u stručnim izlaganjima i kao sredstvo za informiranje šire i zainteresirane javnosti. Na fotografiji su detektori dima koji su predmet opće uporabe. Sadrže radioaktivni izvor, ali ne i radioaktivne izvore navedene u tablici ispod fotografije. Fotografija je objavljena bez znanja ARAO-a, objašnjava vlada u trećem tvitu.

SAD je obaviješten o ruskim vježbama

14.31 - Američki dužnosnici potvrdili da su bili unaprijed obaviješteni o ruskim nuklearnim vježbama. "SAD je obaviješten", rekao je glasnogovornik Pentagona general Ratnog zrakoplovstva Pat Ryder. "I kao što smo već naglasili, ovo je rutinska godišnja vježba Rusije. Rusija je tako ispunila svoje obveze kontrole naoružanja i obveze transparentnosti, i to je nešto što ćemo nastaviti pratiti." Glasnogovornik američkog State Departmenta Ned Price rekao je da je obavijest "važna" iako je "Rusija uključena u neprovociranu agresiju i bezobzirnu nuklearnu retoriku".

"Ove mjere obavješćivanja osiguravaju da ne budemo iznenađeni i smanjuju rizik od pogrešne percepcije", rekao je. Vježbe u srijedu uključivale su probno ispaljivanje kopnenog interkontinentalnog balističkog projektila Jars sa sjevernog lansirnog mjesta Plesetsk i lansiranje ICBM-a Sineva od strane ruske nuklearne podmornice u Barentsovom moru. U sklopu vježbe, strateški bombarderi Tu-95 također su lansirali krstareće rakete na vježbene mete. Kremlj je u priopćenju naveo da su svi zadaci ispunjeni i da su sve rakete koje su testirane postigle zadane ciljeve.

Putin nadgledao nuklearnu vježbu

14.27 - Usred rastućih strahova da bi Moskva mogla izazvati veliku eskalaciju rata u Ukrajini, Vladimir Putin je danas nadgledao nuklearnu vježbu ruskih snaga.

Vježba je bila planirana neko vrijeme i SAD je unaprijed bio obaviješten. Ministar obrane Sergej Šojgu rekao je da je Putin nadgledao obuku, za koju je rekao da se provodi kako bi se uvježbavalo izvođenje "velikog nuklearnog napada kao odgovor na neprijateljski nuklearni napad".

Vladimir Putin se putem videokonferencije susreo sa sudionicima sastanka Vijeća šefova sigurnosnih agencija i specijalnih službi država članica Zajednice neovisnih država.

"Odmah da napomenem da se Vijeće posljednjih godina profiliralo kao vrlo važna platforma za raspravu o širokom spektru stručnih pitanja, za izradu strateških odluka vezanih uz zaštitu naših država i cijele Zajednice od unutarnjih i vanjskih prijetnji. Danas je vaš zajednički rad posebno značajan. Konfliktni potencijal u svijetu u cjelini, kao i na regionalnoj razini, vrlo je visok. Pojavljuju se novi rizici i izazovi za kolektivnu sigurnost. Prije svega, to je posljedica oštrog zaoštravanja globalne geopolitičke konfrontacije. Doslovno pred našim očima, svijet se mijenja i zapravo postaje multipolaran. No, neki sudionici međunarodne komunikacije pod svaku cijenu nastoje održati svoju poljuljanu hegemoniju, služeći se širokim spektrom političkih, vojnih, gospodarskih, informacijskih i drugih metoda i sredstava – od razbijanja pravnih mehanizama strateške stabilnosti do uvođenja jednostranih sankcija protiv onih koji se ne slažu s njihovom politikom.

Ne prezaju ni od izravne sabotaže. Mislim na organiziranje eksplozija na međunarodnim plinovodima Sjevernog toka. Zapravo, riječ je o razaranju paneuropske energetske infrastrukture. I to se čini unatoč činjenici da takve, da tako kažem, metode, naravno, uzrokuju ogromnu štetu europskom gospodarstvu, značajno pogoršavaju životne uvjete milijuna ljudi. A zapravo se šuti tko je to napravio, koga to zanima. Taktike ucjena, pritisaka, zastrašivanja odavno koriste neke zemlje na gotovo cijelom prostoru Commonwealtha. Dakle, ne prestaju pokušaji provedbe scenarija 'obojenih revolucija', aktivno se koristi karta nacionalizma i ekstremizma, rasplamsavaju se oružani sukobi koji izravno ugrožavaju sigurnost svih članica ZND-a. Što oni postižu – oni koji to čine – vidimo na primjeru Ukrajine, koja je postala instrument američke vanjske politike. Zemlja je zapravo izgubila svoj suverenitet i pod izravnom je kontrolom Sjedinjenih Država, koje je koriste kao udarnog ovna protiv Rusije, protiv naše Zajednice s Republikom Bjelorusijom i protiv ODKB-a i CIS-a u cjelini.

Istovremeno, jasno je vidljiv pravi odnos države prema svojim satelitima. Gotovo odmah ukrajinski teritorij pretvoren je u poligon za vojne biološke pokuse, a sada pumpaju oružje, uključujući i teško, i ignoriraju želje kijevskog režima za nuklearnim oružjem. Uostalom, o tome je kijevska vlast javno rekla - ne, svi šute. U planu je i korištenje tzv. prljave bombe za provokacije. Govoreći o prijetnjama na prostoru Commonwealtha, primijetit ću da se razina opasnosti od ISIS-a, Al-Qaide i drugih terorističkih skupina ne smanjuje. Pokušavaju se infiltrirati u zemlje ZND-a, formirajući zavjereničke ćelije, a koncentracija militantnih skupina u Afganistanu, posebno u blizini granica sa srednjoazijskim republikama, naravno, nosi potencijalni rizik od invazije u ovu regiju.

Očito, ni Commonwealth u cjelini, ni naše zemlje pojedinačno nikada nisu bile suočene s tako složenim prijetnjama. A naša je zajednička zadaća zaštititi naše narode od njih što je više moguće, ojačati stabilnost i mir na prostoru ZND-a, nastaviti razvijati one uzajamno korisne integracijske procese koji su tijekom proteklih desetljeća postali primjer istinski partnerskih odnosa. Danas je važno mobilizirati sve snage i sredstva koja su vam povjerena za rješavanje ovih problema. I, naravno, u potpunosti iskoristiti stečeno iskustvo i kontakte koji, kako smo se više puta uvjerili, značajno povećavaju potencijal i učinkovitost svake usluge. Jedan od prioriteta je zajedničko suprotstavljanje pokušajima miješanja u unutarnje stvari zemalja Commonwealtha. Mi s tobom znamo što je to. Da bi se to postiglo - da bi se tome suprotstavilo - potrebno je aktivnije otvoriti i zaustaviti rad stranih obavještajnih službi, usmjerenih na destabilizaciju situacije u svakoj pojedinoj državi - članici ZND-a.

Važno je nastaviti koordiniranu sustavnu borbu protiv terorizma. U posljednje vrijeme bilježi se pozitivan trend na ovom području. Tako se broj terorističkih kaznenih djela, uključujući i terorističke napade, smanjio u gotovo svim zemljama Commonwealtha. Potrebno je i dalje razvijati suradnju na području borbe protiv terorizma. Konkretno, nastaviti razmjenu informacija o onima koji su uključeni ili osumnjičeni za terorističke i ekstremističke aktivnosti, usredotočiti napore na identificiranje i blokiranje kanala prodora terorista pod okriljem migracijskih tokova, uključujući širenje stranih plaćenika s borbenim iskustvom, što predstavlja ozbiljnu prijetnju. Ozbiljne izazove predstavlja crno tržište oružja u Ukrajini. Prekogranične kriminalne skupine aktivno su uključene u njegovo krijumčarenje u druge regije. Ne radi se samo o malom oružju. Još uvijek postoje rizici da moćnije oružje padne u ruke kriminalaca, uključujući prijenosne sustave protuzračne obrane i visokoprecizno oružje.

Napad na Krimski most, pokušaji sabotaže u nuklearnoj elektrani Kursk, barem oko nuklearne elektrane, takve su sabotaže već počinjene, i mnogi drugi incidenti pokazuju da se moraju poduzeti pojačane mjere sigurnosti u pogledu kritičnog transporta i energije infrastruktura. Upravo te objekte, kao i mjesta masovnog boravka građana, treba maksimalno zaštititi. Kao i prije, ostaju relevantne zadaće kao što su borba protiv kibernetičkog kriminala i trgovine drogom, likvidacija prekograničnih kriminalnih zajednica i, naravno, razvoj suradnje u zaštiti državnih granica. Siguran sam da će današnji sastanak poslužiti zajedničkom cilju jačanja sigurnosti naših zemalja i Commonwealtha u cjelini, naravno, povećat će učinkovitost zajedničkih akcija specijalnih službi za neutraliziranje zajedničkih prijetnji. Dragi kolege, prijatelji, želim vam uspjeh - uspjeh u vašem prijeko potrebnom, traženom poslu, teškom, ali prijeko potrebnom poslu", poručio je Putin

Oko 1000 tijela ekshumirano na nedavno oslobođenim područjima

13.49 - Tijela civila – uključujući djecu – ekshumirana su zajedno s ostacima vojnog osoblja, prema ukrajinskom ministarstvu za reintegraciju. Brojka uključuje 447 tijela pronađenih na mjestu masovne grobnice u oslobođenom Izjumu, Harkivska oblast.

Ruski svećenik krstio okupatore u vrećama za mrtvace

13.47 - Ruski svećenik Viktor Ivanov iskoristio je "pogrebne" vreće za obred krštenja okupatora u Ukrajini, prenosi Ukrajinska pravda. Prema njegovim riječima, obratili su mu se ruski vojnici koji su se htjeli krstiti. Nije bilo zdjelica u kojima bi se obavio obred pa su za postupak korištene crne plastične vrećice. Vojnicima, tvrdi, nisu smetale crne vreće koje se obično čuvaju za mrtve, a ceremonija je prošla u najboljem redu.

Putin produljio ograničenja

13.38 - Ruski predsjednik Vladimir Putin produljio je ograničenja uvedena u ožujku na uvoz i izvoz nekoliko kategorija robe i sirovina do 2023. godine, prema uredbi objavljenoj u srijedu na službenom internetskom portalu pravnih informacija. Dokumentom se mijenja Dekret br. 100 "O primjeni posebnih ekonomskih mjera u području vanjskoekonomske djelatnosti radi osiguranja sigurnosti Ruske Federacije" od 8. ožujka 2022. Prema tom dekretu vlada je ovlaštena izraditi indeks roba i sirovine čiji je uvoz i izvoz zabranjen ili ograničen. Ukazom je Kabinetu ministara također povjereno da sastavi popis zemalja s kojima će trgovina biti ograničena u skladu s dokumentom. Istodobno, uvoz i izvoz robe namijenjene osobnoj uporabi nije bio zabranjen. Prema dekretu, ruska vlada obustavila je izvoz više od 200 vrsta robe i opreme koje su prethodno uvezene u zemlju iz inozemstva. Na popisu se posebno nalaze tehnološka, ​​telekomunikacijska, medicinska oprema, vozila, poljoprivredni strojevi, električna oprema. Iznimka je napravljena za zemlje partnere u Euroazijskoj ekonomskoj uniji, kao i za Abhaziju i Južnu Osetiju. Ruska vlada također je zabranila izvoz određenih vrsta drveta u neprijateljske zemlje.

Kremlj ne odustaje od teze o 'prljavaoj bombi'

13.28 - Iako su vodeći zapadni lideri odbacili rusku tezu o "prljavoj bombi", a Ukrajina je pozvala nuklearne inspektore UN-a da pregledaju sve relevantne pogone, Kremlj je jutros ponovio da će "žestoko" nastaviti uvjeravati međunarodnu zajednicu. Putinov glasnogovornik Dmitri Peskov jutros je rekao novinarima da Moskva želi "izazvati aktivan odgovor međunarodne zajednice". Jučer je ruski ambasador pri UN-u gurao istu tezu u Vijeću sigurnosti. Ruski ministar obrane Sergej Šojgu, koji je prvi iznio nedokazanu tvrdnju o "prljavoj bombi" svojim francuskim, britanskim i američkim kolegama, danas je to ponovio u razgovorima sa šefovima diplomacije Indije i Kine.

Gdje pripada Srbija?

13.26 - Srbija se mora odlučiti pripada li zapadu ili istoku, a pregovori s tom zemljom ne bi se trebali nastavljati ako se Beograd ne uskladi s europskom vanjskom politikom, složili su se u srijedu sudionici panela održanog u Europskom domu u Zagrebu. "Vučić će morati riješiti problem - kamo Srbija zapravo pripada. Ne bi trebala okrenuti leđa zapadu nego mu se priključiti", rekao je europarlamentarac Tonino Picula (SDP, S&D), izvjestitelj za preporuke za novu strategiju proširenja Europske unije. "Mi bismo htjeli da se daljnji pregovori sa Srbijom mogu nastaviti samo ako se ta zemlja uskladi s europskom vanjskom politikom i uvede sankcije Ruskoj Federaciji", rekao je Picula na panelu u organizaciji Ureda EP-a u Zagrebu o utjecaju geopolitičke situacije na politiku proširenja, novoj strategiji i promjenama koje u pristupnom procesu predlaže Europski parlament.

Putin neće čestitati novo britanskom premijeru

13.18 - Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov dao je dnevno izvješće novinarima. Upitan je hoće li Vladimir Putin čestitati novoimenovanom britanskom premijeru Rishiju Sunaku, Peskov je rekao da ruski predsjednik neće to napraviti, jer je Velika Britanija među "neprijateljskim zemljama" koje su uvele sankcije Moskvi, prenosi Sky News. Ruski dužnosnici ismijavali su Sunakov uspon na položaj, odbacivši proces u kojem su ga izabrali konzervativni zastupnici kao nedemokratski.

Sabotaže na ruskim željeznicama

10.48 - Britanski obavještajci naveli su najmanje šest sabotaža na ruskim željeznicama od lipnja i predviđaju da će rusko vodstvo s vremenom postati sve zabrinutije zbog toga, prenosi Ukrajinska pravda. To, kako piše "Europska istina", stoji u pregledu obavještajnih podataka britanskog Ministarstva obrane. Tako je 24. listopada 2022. guverner regije Brjansk u Rusiji izvijestio da je eksplozivna naprava oštetila željezničku prugu u blizini sela Novozibkovo, otprilike 15 km od rusko-bjeloruske granice. "Željeznica je glavna veza između Rusije i juga Bjelorusije. Ruska antiratna skupina 'Stop vagoni' preuzela je odgovornost za incident. Ovo je najmanje šesti slučaj sabotaže ruske željezničke infrastrukture", pišu.

Rusi napali više od 40 naselja

10.25 - U posljednja 24 sata ruske snage su na više od 40 naselja diljem Ukrajine lansirale više od pet raketa, 30 zračnih udara i više od 100 napada višecijevnim bacačima raketa, objavio je jutros Glavni stožer oružanih snaga Ukrajine. "Kršeći norme međunarodnog humanitarnog prava te ratno pravo i običaje rata, neprijatelj nastavlja napadati kritičnu infrastrukturu i domove civilne populacije", objavio je Glavni stožer ukrajinske vojske u jutrošnjem izvješću.

Rusija predlaže UN-u da istraži američke biolaboratorije u Ukrajini

10.20 - Rusija je objavila nacrt rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a koja predviđa osnivanje povjerenstva za istraživanje aktivnosti američkih bioloških laboratorija u Ukrajini. Nacrt dokumenta, do kojeg je došao TASS, trebao bi biti razmotren na sjednici Vijeća sigurnosti 27. listopada. Kaže se da bi Vijeće sigurnosti UN-a trebalo "uspostaviti povjerenstvo koje se sastoji od svih članova Vijeća sigurnosti kako bi istražilo tvrdnje protiv SAD-a i Ukrajine sadržane u pritužbi Ruske Federacije u vezi s poštivanjem obveza prema [Biološkom oružju] Konvenciji u kontekstu aktivnosti bioloških laboratorija na području Ukrajine, kao i predstaviti Vijeću izvješće o tom pitanju koje sadrži preporuke do 30. studenog 2022. i obavijestiti države stranke Konvencije na Devetoj revizijskoj konferenciji koja će se održati u Ženevi 28. studenog – 16. prosinca 2022. o rezultatima istrage.”.

Nezadovoljstvo ruskih silovika

9.11 - Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je novu analizu rata u Ukrajini. Govoreći o problemima s kojima se suočava ruski predsjednik Vladimir Putin, tvrde da članovi ruske frakcije silovika nastavljaju izražavati svoje nezadovoljstvo ruskim ratnim naporima u Ukrajini, što ukazuje na to da će se Putin i dalje morati boriti da bi umirio proratno biračko tijelo. Frakcija ruskih silovika odnosi se na ljude sa značajnim bazama moći unutar Putinova unutarnjeg kruga koji raspoređuju borbene snage u Ukrajini, pojašnjava ISW.

Čečenski vođa Ramzan Kadirov poručio je da je ruski odgovor na navodne ukrajinske napade na ruski teritorij bio “slab”, napominjući da Rusija mora “izbrisati ukrajinske gradove sa zemlje.” Kadirov je također naveo da je Rusija sada u ratu s Ukrajinom, a ne u “specijalnoj vojnoj operaciji” s obzirom na to da se ukrajinske snage bore na “ruskom teritoriju”. Istaknuo je da i da je nezadovoljan ruskom odmazdom unatoč uvođenju ratnog stanja.

Njegove su izjave samo još jedne u nizu kritika na račun ruske vojne kampanje u Ukrajini i napada na ukrajinsku infrastrukturu, a nezadovljni su i ruski ratni blogeri. ISW je još ranije procijenio da takvi zračni napadi neće zadovoljiti one koji podržavaju rat jer Putin i dalje nije riješio značajne probleme u ruskoj vojsci te i dalje ne može ostvariti ono što je na početku obećao.

Članovi ruske frakcije silovika izravno su se sukobili s Putinom u vezi s razvojem ruskog rata u Ukrajini, što dodatno naglašava njihov značaj unutar ruskih struktura moći. The Washington Post, pozivajući se na američke obavještajne službe, otkrio je da je financijer Wagner Grupe, Jevgenij Prigožin oštro kritizirao rusko Ministarstvo obrane te da je navodno optužio ministarstvo da se previše oslanja na Wagnerovce, a da pritom nije uspjelo osigurati potrebne resurse, piše ISW.

Zapalilo se skladište u Sankt Peterburgu

8.24- Krov gorućeg skladišta u drugom po veličini ruskom gradu Sankt Peterburgu srušio se na površini od oko 9000 kvadratnih metara, rekao je u srijedu za TASS zamjenik načelnika gradskog odjela ministarstva za hitne situacije Igor Titenok. "Došlo je do urušavanja krova na površini od 9000 kvadratnih metara", rekao je. Dužnosnik je otkrio da gašenje otežava činjenica da su najbliži izvori vode udaljeni između 1 i 1,5 kilometar, pa se požar u samom početku brzo širio. "Vatrogasci su o požaru obaviješteni prekasno, jer je do dolaska prve ekipe vatra već zahvatila površinu od 1000 kvadratnih metara", rekao je Titenok, dodavši da nema podataka o žrtvama. Požar je izbio u utorak navečer, a prvotno je rečeno da je zahvatio površinu od 1000 kvadratnih metara skladišta koje se prostire na 24.000 kvadratnih metara. Kasnije je površina požara narasla na 6000 kvadratnih metara, a potom se udvostručila na oko 12.000 kvadratnih metara. U pokušaju gašenja požara koristi se vatrogasni vlak. Također je uključeno ukupno 160 vatrogasaca i 45 jedinica specijalne opreme, rekla je u srijedu za TASS služba za tisak ruskog ministarstva za hitne slučajeve. Izvori iz hitnih službi ranije su za TASS rekli da se dio vanjskog zida zgrade srušio.

Rusija obavijestila SAD da će održati nuklearne vježbe

8.03 - Rusija je službeno poručila Sjedinjenim Američkim Državama da se sprema započeti vježbe svojih nuklearnih snaga, rekli su dužnosnici u utorak. To se dogodilo u vrijeme pojačanih napetosti oko Ukrajine usred tvrdnji i protutužbi da jedna ili druga strana planira upotrijebiti "prljavu" bombu. Predsjednik Joe Biden upozorio je Moskvu da bi napravila ozbiljnu pogrešku ako odluči upotrijebiti taktičko nuklearno oružje, dok se ruski predsjednik Vladimir Putin spreman za posljednje kockanje.

Moskva je izjavila, bez dokaza, da se Ukrajina priprema upotrijebiti "prljavu bombu" - konvencionalni eksploziv napunjen radioaktivnim materijalom - na vlastitom tlu kao dio lažne operacije kako bi okrivila Rusiju. U tom kontekstu, Rusija je najavila da će započeti svoje vježbe "Grom" koje će vjerojatno uključivati probna lansiranja balističkih projektila. "SAD je obaviješten i, kao što smo već naglasili, ovo je rutinska godišnja vježba Rusije", rekao je glasnogovornik brigadnog generala Zračnih snaga Patrick Ryder na konferenciji za novinare. "S tim u vezi, Rusija ispunjava svoje obveze kontrole naoružanja i svoje obveze transparentnosti."

Godišnji manevri obično uključuju više od 10.000 servisnog osoblja, stotine lansera i više od 100 zrakoplova. Ove godine dolaze s dodatnom prtljagom. U Bijeloj kući, Bidena su pitali o zabrinutosti da se Rusija sprema upotrijebiti nuklearno oružje na bojnom polju. "Rusija bi napravila nevjerojatno ozbiljnu pogrešku ako bi upotrijebila taktičko nuklearno oružje", rekao je nakon što je primio novu dozu cjepiva protiv koronavirusa. "Još vam ne jamčim da je to operacija pod lažnom zastavom. Ne znam još. Ali to bi bila ozbiljna, ozbiljna pogreška." U međuvremenu, Rusija je nastavila tvrditi da će Ukrajina upotrijebiti prljavu bombu i svoje zahtjeve iznijet će Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda.

Kako prenosi Ukrajinska pravda Glavni stožer Oružanih snaga, Ruska Federacija traži dodatno osoblje kako bi popunila borbene gubitake i nastavlja zapošljavati one koji su otpušteni zbog vojnih ozljeda. Nudi im se prekvalifikacija za mjesta koja uključuju manje fizičkog rada."

Poginulo stotinu Čečena

6.45 - Kod Hersona, koji je pod ruskom okupacijom, u utorak je pod topničkim napadima poginulo više od stotinu čečenskih vojnika, tvrde ukrajinski izvori. Pod granatiranjem su se našli vojnici koje je poslao čečenski vođa Ramzan Kadirov, iako se informacija nije mogla neovisno provjeriti, navodi Reuters.

Ukrajinski vojni guverner regije Herson izvijestio je o 40 mrtvih i 60 pokopanih tijekom napada. Čečenska jedinica bila je smještena u školi u selu na drugoj obali rijeke Dnjepar nakon povlačenja iz Hersona te su putem fotografija na društvenim mrežama sami otkrili gdje se nalaze.

Oporbeni čečenski Telegram kanal 1Adat ustvrdio je da su pripadnici kadirovske pukovnije, koji su bili smješteni u školi, granatirani te da ih je oko stotinu poginulo. Kadirov nije komentirao sami događaj, ali je svoje nezadovoljstvo iznio na društvenim mrežama, nazivajući ruski pristup Ukrajini slabim.

Biden poslao upozorenje Moskvi

6.30 - Američki predsjednik Joe Biden ponovno je u utorak upozorio Moskvu da ne koristi nuklearno oružje jer bi to bila ozbiljna pogreška. "Rusija bi učinila nevjerojatno ozbiljnu pogrešku korištenjem taktičkog nuklearnog oružja", izjavio je Biden.

Nema jamstava da se radi o tzv. operaciji pod lažnom zastavom a svako raspoređivanje nuklearnog oružja "bilo bi ozbiljna, ozbiljna pogreška", rekao je američki predsjednik. Njegov komentar uslijedio je nakon što je Rusija prvi put navela da Ukrajina planira baciti "prljavu bombu", što je Ukrajina odbacila, kao i Sjedinjene Države, Francuska i Britanija.

Direktor komunikacija američkog Vijeća za nacionalnu sigurnost John Kirby rekao je u ponedjeljak da nema apsolutno nikakve istine u tvrdnjama Moskve da je Ukrajina planirala detonirati "prljavu bombu" i zatim za to okriviti Rusiju. "To jednostavno nije istina. Znamo da nije istina", rekao je Kirby.

Britanski premijer obećao potporu Ukrajini

6.00 - Britanski premijer Rishi Sunak obećao je u utorak ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom da će britanska potpora Ukrajini za njegova mandata biti čvrsta i snažna kao i dosad, izjavio je glasnogovornik Downing Streeta. Sunak, koji je preuzeo dužnost premijera u utorak, rekao je da ukrajinski predsjednik Zelenskij može računati na kontinuiranu solidarnost britanske vlade.

"Oba čelnika složila su se da je potrebno nastaviti s pritiskom na Putinov barbarski režim kroz kontinuirane ekonomske sankcije", rekao je glasnogovornik. Zelenskij je u večerašnjem video obraćanju kazao kako vjeruje da će britansko vodstvo u obrani demokracije i slobode još ojačati. "Ukrajina i Britanija su u posljednje vrijeme dosegnule nove visine u odnosima, ali unatoč tome još uvijek imamo potencijala za jačanje naše suradnje", rekao je u Zelenskij te pozvao Sunaka da posjeti Ukrajinu.